В самом центре Таллинна откроется новый секонд-хенд, где одежду продают на развес(26)
KiloMax сообщил о том, что 16 апреля планирует открыть новый магазин в торговом центре Postimaja в центре Таллинна. На протяжении более десяти лет KiloMax занимается продажей качественной одежды second hand и аутлетных излишков напрямую от европейских производителей.
Новый магазин KiloMax будет предлагать широкий ассортимент одежды для мужчин, женщин и детей, включая брендовые и повседневные наряды, аксессуары и обувь. Особенностью покупок в KiloMax является продажа одежды на вес, что позволяет клиентам экономить еще больше, при этом выбирая из множества уникальных предметов гардероба.
„Открытие нового магазина KiloMax подчеркивает нашу приверженность идеям устойчивости и защиты окружающей среды. Каждая покупка здесь способствует снижению количества отходов и поддерживает концепцию повторного использования, что делает моду не только красивой, но и ответственной, - сообщает KiloMax.