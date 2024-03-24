В самом центре Таллинна откроется новый секонд-хенд, где одежду продают на развес

Новый магазин KiloMax будет предлагать широкий ассортимент одежды для мужчин, женщин и детей, включая брендовые и повседневные наряды, аксессуары и обувь. Особенностью покупок в KiloMax является продажа одежды на вес, что позволяет клиентам экономить еще больше, при этом выбирая из множества уникальных предметов гардероба.