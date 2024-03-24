Мода и стиль
24.03.2024, 13:40

В самом центре Таллинна откроется новый секонд-хенд, где одежду продают на развес

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320962013
ФОТО: fizkes | Shutterstock

KiloMax сообщил о том, что 16 апреля планирует открыть новый магазин в торговом центре Postimaja в центре Таллинна. На протяжении более десяти лет KiloMax занимается продажей качественной одежды second hand и аутлетных излишков напрямую от европейских производителей.

Новый магазин KiloMax будет предлагать широкий ассортимент одежды для мужчин, женщин и детей, включая брендовые и повседневные наряды, аксессуары и обувь. Особенностью покупок в KiloMax является продажа одежды на вес, что позволяет клиентам экономить еще больше, при этом выбирая из множества уникальных предметов гардероба.

„Открытие нового магазина KiloMax подчеркивает нашу приверженность идеям устойчивости и защиты окружающей среды. Каждая покупка здесь способствует снижению количества отходов и поддерживает концепцию повторного использования, что делает моду не только красивой, но и ответственной, - сообщает KiloMax.

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RusDelfi
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