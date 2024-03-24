С какого возраста можно давать чай ребенку: польза и вред напитка, рекомендации педиатров и советы по приготовлению

Как известно, введение определенных продуктов в рацион ребенка должно происходить постепенно, чтобы не нанести вреда его здоровью. Это же касается и напитков. Если вы хотите узнать, с какого возраста можно давать чай ребенку, обязательно учитывайте рекомендации педиатров по данному поводу. Клео.ру подготовил для вас статью, в которой постарался учесть все важные моменты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДИАТРОВ

Мнения многих педиатров сходятся в том, что черный чай для детей стоит исключить до достижения ими двух лет. Это обусловлено тем, что организм ребенка не готов усваивать вещества, содержащиеся в напитке, особенно если он хорошо настоявшийся и крепкий. Это может спровоцировать множество негативных явлений: связывание железа и кальция, раздражение со стороны ЖКТ. Советы педиатров заключаются в том, чтобы избегать включение чая в детский рацион до этого возраста.

Что касается зеленого чая, то его разрешается давать ребенку с еще более позднего возраста – с трех лет. Хотя напиток считается полезным, в нем имеется даже больше активных веществ, чем в черном чае.

ПОЛЬЗА И ВРЕД ЧАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Принято считать, что чай – напиток, благотворно влияющий на организм, если употреблять его в умеренных количествах. Кофеин, содержащийся в его составе, оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, повышая работоспособность. Однако при этом стоит учесть, что напиток так воздействует на взрослых, но маленьким детям он противопоказан до определенного возраста. Это обусловлено незрелостью организма ребенка. Для маленьких детей напиток вреден из-за следующих факторов: