Пуховик долой: утепляем пальто так, чтобы не заболеть и быть стильной
„Леди“ описывает 5 способов, которые помогут наконец-то надеть легкий плащ или пальто без подкладки.
Весна пришла –и мы даже чувствуем это в воздухе. Но вот снять пуховики и экошубы все еще не решаемся – риски замерзнуть и даже простыть кажутся слишком большими.
На самом деле носить плащи и легкие весенние пальто уже можно. Самое главное – грамотно их утеплить. Надеть три свитера на термобелье не предлагаем – можно составить согревающий образ куда грамотнее.
Тонкая куртка
Самое технологичное решение – тонкая стеганая куртка с синтетическим утеплителем. Такие изготавливаются из полиэстера – от плотности волокон зависит температура, в которую такая куртка защитит, обычно они рассчитаны до -5 °C…-10 °C, то есть идеально подойдут для начала весны.
Эти куртки тонкие и невесомые. Присмотритесь к моделям в цвет вашей верхней одежды. Идеально, если на куртке есть кнопки, которые помогут закрепить воротник по форме вашего пальто или плаща (но в случае чего вы можете прикрыть куртку шарфом или платком).
Кстати, большая поклонница таких курточек – Кейт Миддлтон.
Бомбер
Если вам не хочется носить аж два слоя верхней одежды, которые нужно снимать в помещении, примерьте утепленный бомбер. Сегодня в магазинах, в том числе и в локальных брендах, можно отыскать множество подходящих вариантов.
Простой „университетский“ бомбер нам здесь не помощник, как и джинсовые или хлопковые варианты. А вот куртки из плотной экокожи, овчины, твида или шерсти помогут утеплить пальто или тренч, став стильным элементом в вашем образе.
Шерстяной жакет
Более элегантный вариант – шерстяной жакет. Весна и осень – идеальные сезоны для этой вещи. Присмотритесь к моделям прямого кроя с неконтрастными узорами – например, этой весной будет особенно популярна клетка (хотя это классический паттерн актуален всегда).
Шерстяной жакет идеально сочетается с водолазкой или боди, отлично дополняет джинсы или шерстяные брюки, а еще с ним можно составить образ с прямой юбкой.
Обязательно внимательно изучите состав материала перед покупкой – шерсти должно быть не меньше 50 процентов. На том же ярлыке вы найдете рекомендации по уходу – важно им следовать, ведь вещи из натуральных материалов могут быть капризными.
Смесовый шерстяной свитер
Покупать теплый свитер на весну кажется не лучшей идеей? А что если мы скажем, что этой вещью, которая уже висит в скидочных корнерах, можно запросто утеплить вашу весеннюю верхнюю одежду?
Лайфхак работает настолько просто, что даже смешно об этом рассказывать: составьте простой образ и добавьте теплый свитер. Чтобы вещь не кололась, присмотритесь именно к смесовым составам. Тем более что акрил не только сделает свитер мягче, но и защитит от ветра.
Вместо свитера можно присмотреться к кардигану – он пригодится и прохладным летом.
Многослойность
Свитер плюс свитер, куртка и плащ – это тепло, но, скорее всего, некомфортно. И точно не та многослойность, к которой мы стремимся.
Составьте стильный многослойный образ – соберите слои разной фактуры, обязательно добавив несколько теплых вещей.
Вот несколько формул, которые будут смотреться хорошо и точно утеплят легкую верхнюю одежду.
Водолазка, шерстяная рубашка, жакет + пальто или плащ.
Шерстяная рубашка, свитер + пальто или плащ.
Худи, жакет + пальто или плащ.
Футболка, шерстяная рубашка, жакет + пальто или плащ.
Лонгслив, джинсовка + пальто или плащ.