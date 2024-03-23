Пуховик долой: утепляем пальто так, чтобы не заболеть и быть стильной

Весна пришла –и мы даже чувствуем это в воздухе. Но вот снять пуховики и экошубы все еще не решаемся – риски замерзнуть и даже простыть кажутся слишком большими.

На самом деле носить плащи и легкие весенние пальто уже можно. Самое главное – грамотно их утеплить. Надеть три свитера на термобелье не предлагаем – можно составить согревающий образ куда грамотнее.

Тонкая куртка

Самое технологичное решение – тонкая стеганая куртка с синтетическим утеплителем. Такие изготавливаются из полиэстера – от плотности волокон зависит температура, в которую такая куртка защитит, обычно они рассчитаны до -5 °C…-10 °C, то есть идеально подойдут для начала весны.

Эти куртки тонкие и невесомые. Присмотритесь к моделям в цвет вашей верхней одежды. Идеально, если на куртке есть кнопки, которые помогут закрепить воротник по форме вашего пальто или плаща (но в случае чего вы можете прикрыть куртку шарфом или платком).

Кстати, большая поклонница таких курточек – Кейт Миддлтон.

Бомбер

Если вам не хочется носить аж два слоя верхней одежды, которые нужно снимать в помещении, примерьте утепленный бомбер. Сегодня в магазинах, в том числе и в локальных брендах, можно отыскать множество подходящих вариантов.

Простой „университетский“ бомбер нам здесь не помощник, как и джинсовые или хлопковые варианты. А вот куртки из плотной экокожи, овчины, твида или шерсти помогут утеплить пальто или тренч, став стильным элементом в вашем образе.

Шерстяной жакет

Более элегантный вариант – шерстяной жакет. Весна и осень – идеальные сезоны для этой вещи. Присмотритесь к моделям прямого кроя с неконтрастными узорами – например, этой весной будет особенно популярна клетка (хотя это классический паттерн актуален всегда).

Шерстяной жакет идеально сочетается с водолазкой или боди, отлично дополняет джинсы или шерстяные брюки, а еще с ним можно составить образ с прямой юбкой.