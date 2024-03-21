Красота требует кэш: сколько Кардашьян, Миддлтон, Хэтэуэй и другие звезды тратят на уход за собой(5)
Идеальная кожа, здоровые волосы, аккуратный маникюр и отсутствие морщин — всю эту красоту звездам ежемесячно приходится поддерживать с помощью косметологов, личной команды профессионалов и дорогостоящих средств. Красота требует не только жертв, но и серьезных финансовых вложений. Сколько за это готовы заплатить голливудские красотки? Рассказывает Woman.
Купить антицеллюлитный крем или сходить в салон на процедуру? Заниматься дома по видеоурокам или нанять личного тренера? Заплатить кучу денег мастеру или окрасить волосы дома в ванной?
Сколько бы денег вы ни тратили на уход за собой, ваши расходы не сравнятся с суммами, которые вкладывают в свою внешность звезды. Они всегда на виду: онлайн и офлайн, поэтому не могут позволить себе пренебречь бьюти-процедурами. Забота о собственной красоте занимает много времени и требует внушительных издержек. Мы попытались выяснить, какие суммы знаменитости готовы потратить, чтобы каждый месяц видеть прекрасное отражение в зеркале.
Негласной королевой этого списка стала Ким Кардашьян. Это одна из тех звезд, кто огромное количество времени и денег отдает во имя красоты. Почти все 364 миллиона ее подписчика знают, что в салонах она проводит не менее 180 часов в месяц — а это больше семи дней! Всего за месяц на себя любимую она тратит около 130 тысяч долларов. Конечно, большая часть этой суммы уходит на личного тренера знаменитости Мелиссу Алькантара, которая занимается с ней по два часа каждое утро шесть раз в неделю.
Также каждые две недели Ким отдает 800 долларов за посещение салона Bailey в Беверли-Хиллз. Два раза в неделю она проходит процедуру омолаживающего пилинга для лица с гликолевой кислотой, а раз в месяц — золототерапию. Лечение кожи лазером помогает Ким сохранять персиковый цвет лица и стоит 2 тыс. долларов, примерно во столько же обходится ей знаменитая „маска вампира“.
Раз в 10 дней звезда реалити делает коррекцию наращенных ресниц, бровей, маникюр, педикюр и другие бьюти-процедуры — около $5 тысяч в месяц, и это не считая пластической хирургии.
Два дня в месяц она посвящает спа-процедурам, например пилингу с содержанием текилы, эссенции мандарина и подсолнечного масла. 14 тысяч долларов каждые три недели идут на наращивание волос, 1 285 долларов в неделю — на маски из 24-каратного золота, еще 10 000 — за каждую лазерную процедуру.
Также несколько тысяч уходят на массаж, новую косметику и еще 500 долларов каждый день на прическу (макияж сюда не входит!). За один образ команде своих визажистов (Марио Дедиванович и Ариэль Теджада) и парикмахеров (Крис Эпплтон и Эндрю Фитц Саймонс) Кардашьян отдает от 2 до 2,5 тысяч. Кажется, что все это просто физически невозможно успеть сделать за 30 дней. Однако Ким умудряется ежедневно посвящать перед сном несколько часов на бьюти-ритуал с различными гаджетами — LED-масками, массажерами и т. д.
Рианна всегда тщательно следила за своей красотой, но после двух родов основные бьюти-траты приходятся на волосы. Больше всего денег артистка тратит на смену прически, цвета шевелюры и уход за ней. Только на парикмахера у нее уходит $16 тысяч в неделю!
Еще в $50 тысяч каждый месяц ей обходится косметология. Знаменитость в основном ходит на чистки и пилинги и иногда делает лифтинг-процедуры, но не меньше ей нравятся кислородные маски и лазерная терапия. Также у миллионерши есть личный… автобронзатор. Дважды в неделю специально обученный специалист по нанесению автозагара приезжает в особняк Рианны и придает лицу и телу певицы идеальный тон. Стоимость одной процедуры (без учета стоимости средств) — $800.
Энн Хэтэуэй
Еще одна звезда, которая уделяет особое внимание своим пышным волосам, — Энн Хэтэуэй. Актриса славится своей естественной красотой, но красивый натуральный оттенок волос требует немалых вложений.
На ухаживающие процедуры в месяц уходит много часов. Ее стилист — Тед Гибсон. Один визит к звездному мастеру стоит 950 долларов, а выезд на дом еще дороже. Несмотря на внушительный ценник, Хэтэуэй не изменяет любимому стилисту уже много лет. Впрочем, как и косметологу. На ежедневной основе по рекомендации Су-Ман она делает массаж лица: пару минут с утра и вечером на этапе очищения кожи.
Еще одна составляющая бьюти-рутины — SPF. Такие средства являются залогом сохранения молодости и фарфоровой кожи Энн. Хотя ежемесячно косметичка брюнетки пополняется и другими самыми дорогими уходовыми средствами. А перед важным мероприятием всегда запланирован поход к косметологу Трейси Мартин. Процедура включает в себя воздействие аппаратом с эффектом лифтинга и тонизации лица — это еще несколько тысяч долларов.
Кейт Миддлтон
Глядя на естественную красоту Кейт Миддлтон, кажется, что блестящие волосы и идеальная кожа — это заслуги генетики. Однако зарубежные журналисты уже давно выяснили, что на уход за собой принцесса Уэльская тратит в месяц около 6 тыс. долларов.
Три раза в неделю стабильно идет укладка за 75 долларов, а каждые два месяца — стрижка и окраска волос еще за тысячу. Среди косметических брендов Миддлтон предпочитает только проверенный люкс. Маникюр и педикюр Кейт довольно бюджетный — до 600 долларов в месяц. Цвет кожи супруги принца Уильяма — тоже результат работы профессионалов! „Моментальный загар“ за 118 долларов два раза в месяц. Посещение стоматологической клиники тоже есть в списке. Также каждую неделю Кейт делает маски за 350 долларов с пчелиным ядом в лондонской клинике.
Сияющая кожа звезды — это результат регулярных походов к косметологу. Джей Ло не экономит на своей любимой процедуре, главным ингредиентом которой является плацента. В ней содержатся витамины и белки, которые помогают регенерации кожи. На это звезда тратит 1200 долларов в неделю. Еще 3500 долларов в месяц уходит на другие услуги бьюти-гуру. Примерно 15 тыс. она отдает за макияж, прически, окрашивания, маникюр, педикюр и массаж. Также не секрет, что Дженнифер немало времени проводит на репетициях и в спортзале. Там она пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса. И каждое такое занятие с личным тренером выходит в круглую сумму.
Более 20 000 долларов — такой бюджет Гвинет на ежемесячный уход за собой.
В эту сумму входят микродермабразия за $2250, электромиостимуляция, которая прорабатывает мышцы разрядами тока, плазмолифтинг, оксигенация (насыщение кислородом), использование эксклюзивных препаратов из растительных стволовых клеток и несколько личных визитов косметолога (от 2 до 4 раз в неделю) для проведения лимфодренажных массажей и других косметических процедур. Актриса пользуется практически всем спектром услуг.
Не забывает она и о волосах — несколько раз в месяц ухаживает за ними с помощью восстановительных процедур. К тому же Пэлтроу обращается к лучшим инструкторам по фитнесу, пилатесу и йоге, чтобы поддерживать себя в наилучшей форме, а диетологи помогают составить правильный рацион на день с учетом всех ее запросов.
Поклонницей плаценты является и Виктория Бекхэм. Мама четверых детей не жалеет около 650 долларов на маски для лица из овечьей плаценты. Чудо-ингредиент, который помогает предотвратить радикальное повреждение кожи, ей доставляют прямиком из Новой Зеландии.
Также дизайнер давно борется со своей проблемной кожей и расширенными порами. Косметолога Вики посещает раз в неделю и тратит около 15 тысяч долларов за визит. А каждые полгода она ходит на очень болезненную, но крайне действенную процедуру Morpheus 8 — в бьюти-индустрии она называется „Ламборгини в мире аппаратной косметологии“ (еще примерно тысяча долларов).
Но в ее бьюти-рутине есть и приятные моменты — маски, кремы, гели, сыворотки и пенки. Все это Бекхэм ежедневно наносит на свою кожу, поэтому средства приходится часто обновлять. 5 тысяч долларов в месяц она отдает за коррекцию наращенных локонов, короткие волосы обходятся „перчинке“ в две тысячи долларов ежемесячно. Автозагар — 300 долларов в неделю, макияж и прическа для выхода в свет — 2500 долларов за один раз, маникюр и педикюр — в районе тысячи за месяц.
Несмотря на многочисленные пластические операции, Мадонна тратит на себя в месяц сумасшедшие суммы. Еще несколько лет назад певица приобрела домой антицеллюлитный аппарат почти за сто тысяч долларов! Устройство осуществляет акустическую волновую терапию, которая избавляет поп-звезду от эффекта „апельсиновой корки“. Есть в ее домашнем арсенале и другой профессиональный салонный агрегат — установка для оксигенации кожи за 15 000 долларов.
За тем, как меняется лицо Мэдж, мы наблюдаем постоянно, но узнать, сколько нулей в ее чеках за услуги бьюти-волшебниц, пока никому не удалось. По словам инсайдеров, рядом со знаменитостью всегда находится визажист и косметолог, который любую свободную минуту использует, чтобы нанести на ее лицо очередную сыворотку или маску, а также подправить макияж. Маникюр и волосы у легендарной блондинки тоже постоянно обновленные, поэтому на своей красоте она точно не экономит.