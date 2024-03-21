Красота требует кэш: сколько Кардашьян, Миддлтон, Хэтэуэй и другие звезды тратят на уход за собой

Купить антицеллюлитный крем или сходить в салон на процедуру? Заниматься дома по видеоурокам или нанять личного тренера? Заплатить кучу денег мастеру или окрасить волосы дома в ванной?

Сколько бы денег вы ни тратили на уход за собой, ваши расходы не сравнятся с суммами, которые вкладывают в свою внешность звезды. Они всегда на виду: онлайн и офлайн, поэтому не могут позволить себе пренебречь бьюти-процедурами. Забота о собственной красоте занимает много времени и требует внушительных издержек. Мы попытались выяснить, какие суммы знаменитости готовы потратить, чтобы каждый месяц видеть прекрасное отражение в зеркале.

Негласной королевой этого списка стала Ким Кардашьян. Это одна из тех звезд, кто огромное количество времени и денег отдает во имя красоты. Почти все 364 миллиона ее подписчика знают, что в салонах она проводит не менее 180 часов в месяц — а это больше семи дней! Всего за месяц на себя любимую она тратит около 130 тысяч долларов. Конечно, большая часть этой суммы уходит на личного тренера знаменитости Мелиссу Алькантара, которая занимается с ней по два часа каждое утро шесть раз в неделю.

Также каждые две недели Ким отдает 800 долларов за посещение салона Bailey в Беверли-Хиллз. Два раза в неделю она проходит процедуру омолаживающего пилинга для лица с гликолевой кислотой, а раз в месяц — золототерапию. Лечение кожи лазером помогает Ким сохранять персиковый цвет лица и стоит 2 тыс. долларов, примерно во столько же обходится ей знаменитая „маска вампира“.

Раз в 10 дней звезда реалити делает коррекцию наращенных ресниц, бровей, маникюр, педикюр и другие бьюти-процедуры — около $5 тысяч в месяц, и это не считая пластической хирургии.

Два дня в месяц она посвящает спа-процедурам, например пилингу с содержанием текилы, эссенции мандарина и подсолнечного масла. 14 тысяч долларов каждые три недели идут на наращивание волос, 1 285 долларов в неделю — на маски из 24-каратного золота, еще 10 000 — за каждую лазерную процедуру.