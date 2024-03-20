ФОТО | Бог любит троицу! Кая Каллас вновь надела свое элегантное платье с президентского приема - на этот раз на встречу с Джо Байденом

В прошлую субботу, 16 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с президентом США Джо Байденом. Каллас позвали на ужин журналистского клуба „Гридирон“ в Вашингтоне в качестве почетного гостя. Премьер-министр решила надеть на важное мероприятие то же самое платье, в котором телезрители уже видели ее на президентском приеме в прошлом году и которое она недавно надела на Венский оперный бал.