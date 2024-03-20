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20.03.2024, 16:33

ФОТО | Бог любит троицу! Кая Каллас вновь надела свое элегантное платье с президентского приема - на этот раз на встречу с Джо Байденом

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Kaja Kallas ja Roberta Metsola pressikonverentsil
Kaja Kallas ja Roberta Metsola pressikonverentsil
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В прошлую субботу, 16 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с президентом США Джо Байденом. Каллас позвали на ужин журналистского клуба „Гридирон“ в Вашингтоне в качестве почетного гостя. Премьер-министр решила надеть на важное мероприятие то же самое платье, в котором телезрители уже видели ее на президентском приеме в прошлом году и которое она недавно надела на Венский оперный бал.

Премьер-министр Кая Каллас поделилась в Instagram фотографией себя и президента США Джо Байдена, где видно, что на ней то же самое платье, в котором ее уже видели на двух других мероприятиях.

„В основном мы говорили о безопасности, поддержке Украины и предстоящем саммите НАТО. Я поблагодарила президента Байдена за присутствие США на восточном фланге НАТО и подчеркнула важность гарантии этого присутствия и в долгосрочной перспективе“, - написала Каллас в посте, где она с широкой улыбкой пожимает руку Байдену.

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