6 самых странных способов побыстрее забеременеть

Вот несколько гуляющих по сети довольно диких рекомендаций, якобы повышающих шансы на счастливую встречу сперматозоида и яйцеклетки. И далеко не все они безобидные. Не говорят уже об эффективности. Как говорится, не пытайтесь повторить.

1. „Березка“ после секса

Считается, что если сразу после полового акта поднять нижнюю часть тела вертикально вверх, то под влиянием гравитации сперма будет стекать вниз и затечет прямо в шейку матки. То есть у сперматозоидов уже не будет иных вариантов, кроме как бежать к своей цели, никуда не сворачивая. Однако это, к сожалению, не более чем миф.

2. Черничное варенье

Его советуют есть побольше, причем обоим будущим родителям. Поможет ли, неизвестно. Зато вкусно.

3. Сырой яичный белок

Его рекомендуют каким-то образом вводить во влагалище перед сексом. Идея состоит в том, что белок будет работать как лубрикант и поможет сперматозоидам искать путь к своей цели. Звучит не только странно, но и негигиенично.

4. Трусы на крыше

Такая традиция повышения фертильности существует у африканского племени янси, обитающего на территории Конго. Суть в следующем — вы закидываете свое нижнее белье на крышу своего дома, а беременность наступит после того, как вы в новолуние, среди ночи, залезете на крышу и заберете его оттуда. Забавно, но мало подходит для российских погодных условий. Да и небезопасно.

5. „Волшебный“ паразит

Самый безумный пункт списка. Согласно легенде, если съесть паразитического гельминта, обитающего в Боливии, фертильность повысится, так как вызванная им инфекция приведет к изменениям в иммунной системе, облегчающим наступление беременности. Делать так ни в коем случае не надо, ведь последствия для здоровья могут быть такими, что никакая беременность (даже если она и наступит независимо от этого акта) их не искупит.

6. Ананасы во время овуляции

Если съесть сердцевину целого ананаса сразу после наступления овуляции, беременность гарантирована. Не факт, но хотя бы вкусно и полезно.