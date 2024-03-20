Соблюдаете пост? Вот 18 лучших постных рецептов на каждый день

При соблюдении поста людям с сахарным диабетом тоже необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку сытными в пост являются блюда, состоящие из высокоуглеводных продуктов. Многие из них содержат глюкозу, повышающую уровень сахара в крови.

Это связано с тем, что с увеличением растительной пищи возможны дискомфорт и нарушение функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В этом случае рекомендуется употреблять термически обработанные овощи: рагу, соте, запечённые, на пару.

Когда следует более внимательно составлять постный рацион или вовсе от него отказаться? Во-первых, при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Среди них гастрит, эзофагит, холецистит, панкреатит, дуоденит, язвенная болезнь, воспалительные заболевания кишечника, синдром раздражённого кишечника.

При некоторых недугах соблюдение поста будет даже полезным, например при подагре (в пост исключены наваристые бульоны, студни, колбасы, субпродукты, рыбные консервы, красное мясо, провоцирующие приступ), а также для людей с почечной недостаточностью (ограничение белка), атеросклерозом и аллергией.

В медицинской научной базе нет серьёзных исследований на тему влияния поста на организм, но есть множество исследований, демонстрирующих пользу кратковременного вегетарианского питания для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Этому способствуют временное исключение животных жиров, употребление большого количества пищевых волокон, в особенности цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов.

По сути пост — это кратковременная вегетарианская диета, и человеку, у которого нет дефицита железа, витамина В12, отсутствуют тяжёлые заболевания (в частности онкологические) и травмы, такое питание не повредит.

„Решение соблюдать пост должно быть связано, естественно, не с похудением, а с обузданием желания вкусно и обильно поесть“, — говорит Анна Коробкина, врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог.

Однако это не значит, что такое питание должно быть скучным или несбалансированным. Наоборот, существует множество вкусных и питательных рецептов, которые можно приготовить, придерживаясь постного меню.

В этом случае рекомендуется выстраивать свой рацион из продуктов с низкой и средней ГН (гликемическая нагрузка): яблоки, цитрусовые, фасоль, чечевица, нут, кешью, морковь, перец болгарский, любая капуста, киноа, грецкие орехи, проросшие зёрна, льняное семя, перловка, паста из твёрдых сортов пшеницы аль денте. Cуммарно они не должны превышать 60 ГИ (гликемический индекс) в сутки.

Гликемический индекс (ГИ) — показатель скорости усвояемости углеводов организмом. В свою очередь, гликемическая нагрузка (ГН) — мера того, насколько тот или иной продукт способнен повысить уровень глюкозы в крови.

Кому пост совсем нежелателен?

Поскольку животные белки являются полноценными по своему аминокислотному составу и доступными для организма — это необходимый компонент для построения клеток, синтеза гормонов, выработки антител, доступный источник железа. Именно поэтому дети до 14 лет, беременные, кормящие матери, люди в период восстановления после болезней освобождаются от строгого поста.

А как быть спортсменам?

Что же делать спортсменам во время поста, ведь профессионалы нуждаются в полноценном питании, необходимом для восстановления и повышения адаптации к нагрузкам?

Если человек находится на этапе интенсивных тренировок, на этапе соревнований, то лучше отказаться от соблюдения поста, поскольку от рациона сильно зависит успех. При недостаточном питании, отсутствии необходимого количества полноценного белка, не отвечающего уровню нагрузки, могут наступить переутомление и синдром перетренированности.

Если спортсмен находится на этапе обычных тренировок, то для выстраивания рациона в пост относительно белка необходимы добавки в виде соевого протеина.

В среднем для активации синтеза белка спортсмену рекомендуется не менее 25 г, но не более 40 г белка за приём пищи.

Рекомендуется обратить внимание на такой продукт, как тофу. А вот бобовыми продуктами не стоит увлекаться, так как они могут провоцировать дискомфорт в ЖКТ, что не очень желательно во время тренировок.