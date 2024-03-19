Подиум на воде? Tallinn Fashion Week возвращается: в этот раз главное модное событие года пройдет в необычном месте

В этом году Tallinn Fashion Week удивляет новым местом проведения: главное модное событие переезжает из Котла культуры, где уже проходило много лет, в отель и спа-центр Kalev Spa в Старом городе. Еще в 60-х годах известный певец Велло Оруметс спел перед бассейном Kalev песню „Когда идет манекенщица...“. Так пусть же она снова идет - посреди воды!

Организатор Таллиннской недели моды Ану Кикас говорит, что с самого начала проведения мероприятия в 2007 году неделя моды проходила в различных местах - от кинотетара Sõprus и различных помещений на Теллискиви, до пешеходного туннеля у Балтийского вокзала и квартала Лютера.

„Мы и раньше были экстремальными, но сцена на воде - это вызов даже для нашей команды“, - говорит Кикас.

Программа весенней Tallinn Fashion Week:

Четверг, 18 апреля

17.30 Riina Põldroos, Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo

19.00 Mammu Couture

20.30 Anastassija Balak, Kriss Soonik

Пятница, 19 апреля

17.30 Jo Nurm, NADAxLUKS

19.00 Siret Design, Kristina Viirpalu Couture

20.30 Amanjeda by Katrin Kuldma