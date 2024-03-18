Кто такие „диванные“ подруги, которые нужны всем: возможно, вы одна из них

Странный термин завирусился благодаря ТикТоку. По версии зумеров, „диванные друзья“ — это те люди, на которых вам не нужно производить впечатление и с которыми можно отлично провести время в домашней одежде, даже без особых планов, просто сидя на диване.

„Все мы хотим дружбы, которая не требует от нас нарядов, поездок, попыток каждый раз придумать что-то интересное для встречи, — рассказала Даниэль Байярд Джексон, автор книги о дружбе, в беседе с HuffPost. — Так что если мы можем сидеть на диване, разговаривать и быть свободными, это кое-что говорит о нашем уровне комфорта и интимности момента. И я думаю, именно поэтому концепция стала такой популярной“, — подчеркнула она.

Идея посидеть с другом на диване символизирует тот уровень комфорта и близости, к которому большинство стремится, считает эксперт.

А блогеры тем временем подчеркивают, что этот вид дружбы особенно ценен тем, что вам не приходится тратить силы и деньги ради общения. Напротив — вы можете расслабиться и наслаждаться дружеской встречей как одним из способов качественно отдохнуть.