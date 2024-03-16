Весна — время белого денима: как носить и на что обращать внимание

Несмотря на постоянные смены трендов, что-то остается неизменным. К этой „вечной“ категории относятся джинсы, которые сегодня есть в гардеробе у каждого. Брюки из денима уже давно стали вневременной базой, без которой мы не можем прожить ни один сезон, поэтому обзавестись еще одной модной парой будет не лишним.

В 2023 и 2024 году дизайнеры по-прежнему экспериментировали с фасонами и цветами, предлагая нам новые модели. Среди самых актуальных в сезоне выделяются bootcut, модели прямого кроя, джинсы с низкой посадкой, „вареный“ деним или „грязный“, модели с клепками и бахромой, укороченные и пары из темно-синей или серой джинсы… И еще примерно десяток вариаций. Все это мы уже видели, но весной хочется чего-то нового, стильного и при этом универсального. Как выбрать те самые?

Fashion-инфлюенсеры и эксперты моды уже спешат к вам с ответом. Весной 2024 года возрождаем любовь к белым джинсам. Ведь носить их в осенне-зимний сезон было практически невозможно, а точнее, непрактично. К счастью, за окном уже светит солнце, сугробы постепенно тают, а деревья просыпаются от зимнего сна. И пока мы все в ждем заметного потепления, предлагаем уже сейчас изучить, с чем носить белые джинсы и где купить такие модели, чтобы они визуально не полнили.

К первому теплу нужно относиться со всей осторожностью: все-таки погода в марте очень переменчива. Поэтому начать стоит с многослойных образов. Белые джинсы в этом сезоне будет классно носить:

с водолазкой/джемпером и рубашкой. Такое комбо получится не только теплым, но и очень стильным.