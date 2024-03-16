Весна — время белого денима: как носить и на что обращать внимание(4)
Многие отказываются от покупки белых джинсов из-за их непрактичности и стереотипа о том, что светлые вещи полнят. Однако дело не только в цвете. Куда важнее обращать внимание на фасон и конкретные оттенки, пишет Woman.
Несмотря на постоянные смены трендов, что-то остается неизменным. К этой „вечной“ категории относятся джинсы, которые сегодня есть в гардеробе у каждого. Брюки из денима уже давно стали вневременной базой, без которой мы не можем прожить ни один сезон, поэтому обзавестись еще одной модной парой будет не лишним.
В 2023 и 2024 году дизайнеры по-прежнему экспериментировали с фасонами и цветами, предлагая нам новые модели. Среди самых актуальных в сезоне выделяются bootcut, модели прямого кроя, джинсы с низкой посадкой, „вареный“ деним или „грязный“, модели с клепками и бахромой, укороченные и пары из темно-синей или серой джинсы… И еще примерно десяток вариаций. Все это мы уже видели, но весной хочется чего-то нового, стильного и при этом универсального. Как выбрать те самые?
Fashion-инфлюенсеры и эксперты моды уже спешат к вам с ответом. Весной 2024 года возрождаем любовь к белым джинсам. Ведь носить их в осенне-зимний сезон было практически невозможно, а точнее, непрактично. К счастью, за окном уже светит солнце, сугробы постепенно тают, а деревья просыпаются от зимнего сна. И пока мы все в ждем заметного потепления, предлагаем уже сейчас изучить, с чем носить белые джинсы и где купить такие модели, чтобы они визуально не полнили.
К первому теплу нужно относиться со всей осторожностью: все-таки погода в марте очень переменчива. Поэтому начать стоит с многослойных образов. Белые джинсы в этом сезоне будет классно носить:
с водолазкой/джемпером и рубашкой. Такое комбо получится не только теплым, но и очень стильным.
с шерстяным жакетом. Если вниз вы наденете еще и первый вариант, то шансов замерзнуть просто не останется. К тому же объемный пиджак мужского кроя с большими плечами „соберет“ образ воедино.
с кожаной курткой. Модель верхней одежды может быть любой — надевайте то, что есть в вашем гардеробе. Поклонники классики точно оценят такое черно-белое сочетание. Но если этот вариант кажется вам слишком банальным, присмотритесь к косухам или бомберам темно-коричневого или коньячного оттенка: они сейчас считаются горячомодными.
с пальто. Этот вариант подойдет любительницам элегантных образов. Но тут важно помнить о балансе пропорций. Объемные джинсы комбинируйте с прямым пальто, а скинни или просто облегающие — с пальто с широкой линией плеч.
с бомбером и рубашкой. Такой аутфит выглядит одновременно расслабленно и интересно. Яркий принт на рубашке, например, в виде клетки станет классным акцентом. Завершить такой образ можно необычной замшевой обувью и бейсболкой — они сделает лук еще более стильным.
с кардиганом. Эта еще одна трендовая вещь отлично сочетается с белыми джинсами. Она добавит вашему образу нотку французского шика. Однако снова не забывайте о пропорциях — принцип тот же. Из обуви с этой парой лучше всего сочетаются ботильоны или массивные лоферы.
Что же касается критериев, на которые стоит обращать внимание при выборе белых пар, тут все довольно просто.
Крой и декор. Самые актуальные модели сейчас — просторные. Советуем обратить внимание на wide-leg, baggy или прямые. От ярких принтов, вышивок, страз и тд в данном случае лучше отказаться. Подобные украшения сделают бедра визуально объемнее. Если хотите разнообразия, купите модель с легким металлическим блеском.
Материал и оттенок. Важно, чтобы деним был плотным и не просвечивал. Тонкая джинса подчеркнет все ваши недостатки, а толстая — скроет. Также смотрите, чтобы ее оттенок был холодным. Белый цвет с теплыми отливами: светло-бежевый и цвет топленого молока считаются модным табу.
Фасон. Тут без сюрпризов — выбирайте варианты с высокой талией. Но при этом они не должны быть слишком укороченными — щиколотку лучше закрыть.