ФОТО | Это казалось чудом: как сложилась судьба единственных в мире сестер-шестерняшек

Художник и декоратор Грэм Уолтон и его жена Джанет, администратор ливерпульской женской больницы, в течение длительного времени пытались обзавестись детьми. К сожалению, ни лекарства, которые сулили возможность быстро забеременеть, ни современные технологии не помогли семейной паре. Да и технологии тогда еще были далеки до нынешних высот.

В какой-то момент даже в голову пришла мысль о приемном ребенке. Но Джанет решила попытаться забеременеть еще раз — ну вдруг. И свершилось чудо! Очередной раунд лечения бесплодия, 13-я попытка зачать… Несчастливое число оказалось волшебным: свершилось заветное желание, выстраданное в ожиданиях и надеждах.

Когда Джанет, срок беременности которой чуть перевалил восьмую неделю, проходила в поликлинике очередное УЗИ, среди врачей и медсестер начался настоящий переполох. Ведь они стали участниками уникального события: молодая женщина вынашивает шесть дочерей-близняшек!

С этого момента все в Англии, почти в каждом уголке мира затаив дыхание следили за состоянием Джанет Уолтон. Ведь ранее подобные случаи заканчивались печально: дети не выживали.

18 ноября 1983 года в одной из больниц Ливерпуля с помощью кесарева сечения Джанет родила шестерых девочек.

Сейчас чета Уолтонов вспоминает почти бессонные дни и ночи, которые не давали времени даже на короткую передышку. По словам Грэма, за один лишь год было израсходовано 11 тыс. подгузников.

Это был адский родительский труд, но настолько благородный, что не имеет своей цены. Можно с полным правом назвать все происходившее с семьей Уолтонов настоящим подвигом.

Забавно, что каждому гостю, который приходил в дом, вручали пеленку и одну дочку. Это хоть как-то облегчало положение молодых родителей. Пусть даже на небольшое время.