ФОТО | В торговом центре Т1 открылся новый аутлет с брендами премиум-класса

Магазин Ohoo Outlet в Т1 занимает площадь более 500 квадратных метров и предлагает более 10 000 брендовых товаров.

„Ohoo Outlet – постоянно развивающаяся сеть магазинов, которая предоставляет на эстонском рынке одежды возможность приобрести продукцию скандинавских брендов премиум-класса, а также качественную повседневную одежду со скидками до 70%. Мы предлагаем одежду более чем ста брендов“, - сказала руководитель магазина Ану Таммеорг.

„Мы очень рады начать сотрудничество с Ohoo Outlet, который дополняет выбор качественных и доступных товаров в Т1. Новый магазин сюда прекрасно вписывается, поскольку в торговле Т1 взял четкий курс в сторону аутлетов, которых сейчас в центре уже 12. Аутлеты, несомненно, являются растущим рынком, причем в каждом экономическом цикле. Поэтому мы активно работаем с новыми заинтересованными сторонами для увеличения количества аутлетов в Т1“, - рассказал исполнительный директор Т1 Тармо Хыбе.

Первый Ohoo Outlet открылся в 2017 году в Тарту. Помимо центра Т1, у торговой сети есть еще по два магазина в Таллинне и Тарту, а также один в Элва.

Ohoo Outlet принадлежит основанному в 1998 году совместному немецко-эстонскому предприятию OÜ Kaubapall, которое занимается оптовой и розничной продажей одежды в Эстонии и в соседних странах.