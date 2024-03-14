Розовые, шоколадные, на газировке: 10 лучших рецептов блинов на воде

Просейте в большую миску через мелкое сито муку, молотую корицу, разрыхлитель и соль.

Добавьте к ингредиентам сахар и тщательно перемешайте.

В небольшую емкость влейте газированную воду и добавьте к ней ванильный экстракт. Перемешайте ложкой до получения смеси однородной консистенции.

Медленно, тонкой струйкой, влейте получившуюся смесь в мучную, не забывая постоянно перемешивать все вилкой или большим венчиком.

Влейте в смесь растительное масло и вновь хорошенько все перемешайте венчиком.

Оставьте тесто при комнатной температуре на 15 минут, чтобы блины при выпекании не разваливались.

Сильно разогрейте сковороду с толстым дном и щедро смажьте ее растительным маслом. Выливайте тесто небольшими порциями и подрумянивайте блины с обеих сторон.