Розовые, шоколадные, на газировке: 10 лучших рецептов блинов на воде
В этом году широкая Масленица выпадает на период с 11 по 17 марта. Неизменным символом масленичной недели являются блины. На сегодняшний день существует множество рецептов, которые придутся по душе и вечно худеющим дамам, и обожающим красивую подачу детям, и любящим сытно перекусить мужчинам.
В этой статье редакторы Woman собрали 10 лучших рецептов блинов на воде. Они разнообразят привычное меню и получатся не менее вкусными, чем те, что приготовлены с использованием молочных продуктов.
Ажурные блины на газированной воде
Для всех любителей тонких ароматных блинчиков с дырочками.
Ингредиенты
Мука блинная 200 г
Вода минеральная газированная 500 мл
Масло растительное рафинированное 3 ст.л.
Сахар белый 1 ст.л.
Соль любая 1 щепотка
Способ приготовления
Смешайте в емкости муку, соль, сахар и соду.
Начните помешивать ингредиенты венчиком, постепенно вливая 250 мл газированной воды. Тесто должно получаться однородным.
Добавьте оставшуюся воду и масло, а затем еще раз тщательно перемешайте.
Раскалите сковороду, заранее смазанную маслом, и распределите по дну тонкий слой теста. Начните обжаривать на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Не забывайте смазывать сковороду перед приготовлением каждого блина!
Сытные блины без яиц и молока
Придутся по душе всем приверженцам правильного питания.
Ингредиенты
Мука блинная 320 г
Вода минеральная газированная 500 мл
Корица молотая 1/2 ч.л.
Сахар белый 2 ч.л.
Масло растительное рафинированное 3 ст.л.
Экстракт ванильный 1/2 ч.л.
Соль любая по вкусу
Мед любой по вкусу
Ягоды свежие любые по вкусу
Способ приготовления
Просейте в большую миску через мелкое сито муку, молотую корицу, разрыхлитель и соль.
Добавьте к ингредиентам сахар и тщательно перемешайте.
В небольшую емкость влейте газированную воду и добавьте к ней ванильный экстракт. Перемешайте ложкой до получения смеси однородной консистенции.
Медленно, тонкой струйкой, влейте получившуюся смесь в мучную, не забывая постоянно перемешивать все вилкой или большим венчиком.
Влейте в смесь растительное масло и вновь хорошенько все перемешайте венчиком.
Оставьте тесто при комнатной температуре на 15 минут, чтобы блины при выпекании не разваливались.
Сильно разогрейте сковороду с толстым дном и щедро смажьте ее растительным маслом. Выливайте тесто небольшими порциями и подрумянивайте блины с обеих сторон.
Готовые блины выкладывайте на тарелку и держите в теплом месте. Подавайте блюдо с ягодами, полив медом.
Дрожжевые блины на воде
Вкусная тонкая выпечка, которая идеально подойдет для топингов.
Ингредиенты
Мука блинная 200 г
Вода 800 мл
Яйцо куриное 3 шт.
Масло растительное рафинированное 6 ст.л.
Сахар белый 1 ст.л.
Дрожжи прессованные 20 г
Соль любая 1/2 ч.л.
Способ приготовления
Раскрошите дрожжи и добавьте к ним половину столовой ложки сахара. Залейте ингредиенты 100 мл теплой воды.
Добавьте 1–2 столовые ложки просеянной муки, тщательно перемешайте, а затем накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место на 15–20 минут.
В глубокой миске взбейте яйца с оставшейся половиной столовой ложки сахара. Добавьте к ним оставшуюся теплую воду и соль, а затем хорошенько взбейте еще раз.
Влейте к ингредиентам дрожжевую смесь и перемешайте.
Начните порционно вводить просеянную муку, стараясь добиться однородности массы.
Добавьте в тесто масло, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 20–30 минут.
Раскалите смазанную сковороду и выложите на нее часть теста. Начните готовить на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон.
Смазывать сковороду можно только перед приготовлением первого блина!
Розовые блины на воде
Яркий оттенок главному блюду на столе придаст натуральный краситель — свекла.
Ингредиенты
Мука блинная 250 г
Вода 400 мл
Яйцо куриное 1 шт.
Свекла вареная 1 шт.
Масло растительное рафинированное 50 мл
Сахар белый 1 ст.л.
Соль любая 1 ч.л.
Способ приготовления
Просейте муку и соедините ее с солью и сахаром.
Добавьте к ингредиентам яйцо и половину воды, а затем тщательно все перемешайте.
Следом добавьте натертую на мелкой терке свеклу и еще раз перемешайте до появления однородной массы.
Влейте оставшиеся воду и масло.
Смажьте сковороду и хорошенько разогрейте. Распределите по ней часть теста и начните готовить на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Сковороду можно раз от раза смазывать маслом.
Блины на воде и манке
Этот рецепт позволит приготовить толстые воздушные блины с большим количеством дырочек.
Ингредиенты
Вода 300 мл
Крупа манная 160 г
Сахар белый 2 ст.л.
Разрыхлитель 1 ч.л.
Соль любая 1/2 ч.л.
Дрожжи сухие 1/2 ч.л.
Способ приготовления
Смешайте в емкости манку, сахар, соль, разрыхлитель и дрожжи.
Влейте к ингредиентам теплую воду, перемешайте и пробейте с помощью погружного блендера.
Накройте миску с тестом пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
Начните обжаривать блины на сухой сковороде с одной стороны, пока сверху не появится много дырочек.
Банановые блины на воде
Фруктовый аромат и необычное сочетание ингредиентов не оставят равнодушным ни одного искушенного гурмана.
Ингредиенты
Банан свежий 360 г
Вода минеральная газированная 600 мл
Мука блинная 160 г
Мука цельнозерновая 170 г
Масло растительное рафинированное 3 ст.л.
Разрыхлитель 1/3 ч.л.
Соль любая 1 щепотка
Способ приготовления
Сделайте банановое пюре с помощью погружного блендера. Влейте в емкость 100 мл газированной воды и пробейте блендером еще раз.
Добавьте к пюре соль, разрыхлитель, масло и 200 мл воды.
Добавьте смесь белой и цельнозерновой муки, начав перемешивать до однородности. Постепенно доливайте оставшуюся воду. Дайте тесту настояться в течение 20–30 минут.
Хорошенько разогрейте сковороду и предварительно смажьте ее маслом. Распределите по ней слой теста и начните обжаривать блины на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Периодически смазывайте сковороду маслом!
Шоколадные блины на воде
Шоколадные блинчики получаются тонкими, легко выдерживают много начинки и не рвутся при сворачивании.
Ингредиенты
Вода минеральная газированная 350 мл
Мука блинная 6 ст.л.
Яйцо куриное 1 шт.
Сахар белый 4 ст.л.
Какао-порошок без сахара 4 ст.л.
Масло растительное рафинированное по вкусу
Способ приготовления
В глубокую миску разбейте одно яйцо и добавьте сахарный песок.
Затем всыпьте в емкость какао-порошок.
Тщательно перемешайте все компоненты вилкой или венчиком для получения гладкой шоколадной массы.
Просейте муку через сито, а затем небольшими порциями добавляйте ее в основную массу, не забывая параллельно перемешивать ложкой. У вас должна получиться густая масса.
Влейте отфильтрованную воду комнатной температуры. Для того чтобы получить однородное тесто без комочков, вы можете взбить его миксером или блендером.
Разогрейте сковороду, а ее поверхность смажьте маслом. Вылейте тесто в сковороду, разровняйте для получения тонкого блина. Жарьте блины на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны.
Поверхность сковороды периодически смазывайте растительным маслом.
Блины без яиц на воде
Самый простой рецепт, который позволит приготовить вкуснейшие легкие блины буквально из ничего.
Ингредиенты
Мука блинная 200 г
Вода 400 мл
Ванилин 1 ст.л.
Масло растительное рафинированное 50 мл
Сахар белый 1 ст.л.
Способ приготовления
Смешайте муку, ванилин и сахар. Добавьте к ингредиентам воду и тщательно все взбейте.
Добавьте соду и масло, а затем еще раз хорошенько все перемешайте.
Раскалите сковороду, заранее смазанную маслом. Распределите по дну тонкий слой теста и обжаривайте на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Периодически смазывайте сковороду маслом.
Цветные блины из гречневой муки со шпинатом
Зеленые блинчики — это не только украшение для вашего стола, но и вкусное лакомство, которое порадует близких необычным сочетанием продуктов.
Ингредиенты
Вода 700 мл
Яйцо куриное 2 шт.
Шпинат свежий 150 г
Мука пшеничная 180 г
Масло растительное рафинированное 3 ст.л.
Сахар белый 1 ст.л.
Соль любая по вкусу
Способ приготовления
Тщательно промойте под проточной водой шпинат. Оборвите лишние стебельки и бланшируйте в кипящей воде в течение 15 секунд, а затем отожмите.
В чашу блендера поместите шпинат и яйца, хорошо измельчите. Добавьте к ним сахар, молоко, муку и вновь хорошо все взбейте.
Постепенно начните добавлять муку, ориентируясь на нужную консистенцию теста.
Добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 10–15 минут для того, чтобы клейковина разбухла в муке.
Хорошо нагрейте сковороду и перед жаркой первого блина смажьте растительным маслом. Налейте половник теста и быстрыми движениями по кругу распределите тесто по сковороде. Пеките блин на огне ниже среднего.
Переверните блин на другую сторону и доведите до готовности.
Блины на кипятке с яйцом
Вкуснейшие заварные блины, которые получаются тонкими и невероятно красивыми за счет своей ажурности.
Ингредиенты
Мука блинная 120 г
Вода 400 мл
Яйцо куриное 1 шт.
Масло растительное рафинированное 2 ст.л.
Сахар белый 1,5 ст.л.
Соль любая 1/2 ч.л.
Способ приготовления
Взбейте яйцо с сахаром и солью с помощью вилки или венчика.
Добавьте муку, влейте около 200 мл кипятка, а затем тщательно перемешайте, чтобы разбить комочки.
Введите оставшийся кипяток, добавьте масло и оставьте тесто на 5–10 минут.
Обжаривайте блины на хорошо разогретой сковороде.
Периодически смазывайте сковороду маслом.