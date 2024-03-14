5 немодных предметов гардероба, которые носят только русские девушки

У стиля русских девушек действительно есть ряд особенностей, который их выделяет. И речь идет не про стереотипную шапку-ушанку или валенки: вот пять деталей, выдающих таких модниц.

Меховые жилетки

Меховые шубы и жилетки давно считаются пережитком прошлого: дизайнеры все чаще отказываются от использования натурального меха в своих коллекциях, да и сами модели давно покинули список горячих тенденций.

Однако русские девушки часто продолжают носить устаревший предмет гардероба: конечно, некоторые демонстрируют осознанный подход и выбирают экошубы, но роскошные изделия из меха все еще остаются желанным приобретением для многих женщин.

Облегающие пальто

Приталенные пальто часто можно увидеть на членах королевской семьи, которые обязаны соблюдать строгий дресс-код. Возможно, русские девушки просто вдохновляются образами Кейт Миддлтон. Помните, что силуэт вышел из моды: сегодня в тренде пальто-халаты, тренчи и свободный крой.

Меховая шапка

Во времена СССР меховые шапки были маст-хэвом. Шли годы, менялись тренды, но аксессуар так и не покидает гардеробы многих русских женщин. В Западной Европе вы вряд ли встретите девушку в меховой шапке, а если вам выпадет такая удача, велика вероятность, что вы столкнулись дамой из постсоветского пространства. И несмотря на популярность стиля Slavic Bimbo этой зимой, быстрый тренд вряд ли задержится в гардеробах зарубежных модниц.

Если хочется разбавить наряд меховым головным убором, обратите внимание на панамы из искусственного меха, которые оказались востребованными в последние сезоны.

Высокие каблуки

Обозначим сразу: носить обувь на высоком каблуке можно и нужно. Правда, есть один нюанс: пока иностранки надевают их для торжественных выходов в свет, русские девушки выбирают каблуки и для обычных прогулок, и для свиданий, и для офисных образов.

Да, в последнее время тенденция пошла на спад — многие сосредоточились на комфорте. Но отказаться от любимых шпилек готовы далеко не все.

Логомания

Если вы являетесь большой поклонницей конкретного модного дома и хотите поддержать дизайнера, не обязательно демонстрировать тотал-луки с логотипами любимого бренда. За границей большинство девушек стараются подбирать более сдержанные образы, а русские потребители все еще обожают кричащие лого на одежде.