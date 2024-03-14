5 фраз, которые привлекут удачу в вашу жизнь

Все к лучшему

Способность воспринимать неудачи как ценный жизненный опыт изменит само понимание счастья. Таким образом, останется лишь два повода для радости: либо оглушительный успех, либо урок судьбы, который, опять же, в перспективе приведет вас к успеху. Как ни крути — вам повезло. Отрицать трагедии в своей жизни не стоит, проживайте горе в моменте, но никогда не забывайте о перспективах.

Благодарю

Совсем не обязательно верить, что вас слышит высший разум или сама вселенная, — в силе благодарности можно убедиться на самых элементарных примерах. Согласитесь, вы охотнее вызываетесь помочь тем людям, которые сумели отблагодарить вас в прошлый раз, а не тем, что восприняли ваши старания как должное. Умение искренне благодарить откроет перед вами новые возможности.

Я счастлива

Не секрет, что счастье в мелочах. Позитивный настрой и огонек в глазах появляется у вас из-за чашки вкусного кофе? Значит, вам будут горы по колено во всех сферах жизни. Бесконечно сетуете на плохую погоду и критикуете все, что оказалось в вашем поле зрения? С таким настроем рассчитывать на везение не стоит — вы найдете повод расстроиться даже из-за счастливого случая и не сможете уловить его суть.

Я открыта новому

Изменения и неизвестность, которая за ними стоит, могут не на шутку пугать. Но важно осознавать, что отказ сдвинуться с места не отменяет движения во времени. И форс-мажоры могут поджидать нас даже в самой „безопасной“ зоне комфорта. Готовность к новому поможет вам „включить“ режим ожидания и не упустить ни единого шанса сделать свою жизнь лучше.

Я заслуживаю любви

Часто люди неосознанно отказываются от возможностей и благ, которые приходят в их жизнь всего лишь потому, что в глубине души верят — они не достойны любви или, что еще хуже, сами себя не любят. В таком случае любое содействие близких и не очень людей вашему успеху воспринимается как нежелательное одолжение — тягостный долг, который нужно вернуть, чего бы это ни стоило. Любовь не требует возврата — научитесь отдавать и принимать ее безвозмездно — без записей в блокноте, кто кому и сколько должен.