А вы принимаете пять „витаминов“ для душевного здоровья? Peaasi.ee приглашает принять участие в особом курсе

Пройти тест на витамины душевного здоровья можно здесь: https://peaasi.ee/ru/

„В этом году мы концентрируемся на том, чтобы из суеты повседневных задач получить радость от работы, радость от учебы и радость жизни. К витаминному курсу уже присоединились более ста организаций, больше, чем в прошлом году. В обществе растет интерес к укреплению психического здоровья, потому что психически устойчивое общество важно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения национальной обороны“, — сказала Анна-Кайса Ойдермаа.

Витаминный курс Peaasi.ee продлится с 11 марта по 14 апреля. Каждую неделю в центре внимания будет один из компонентов витамина психического здоровья, а также будут представлены научно обоснованные рекомендации о том, как улучшить баланс психического здоровья. Участвовать в витаминном курсе можно в одиночку, с семьей, друзьями, командой, а также с классом или школой.

Курс витаминов для психического здоровья, инициированный Peaasi.ee, проводится уже в пятый раз и финансируется Кассой здоровья.

Peaasi.ee занимается продвижением психического здоровья, профилактикой проблем, ранним вмешательством и снижением стигмы в нашем обществе. За свою деятельность Peaasi.ee получил звание „Друг года в области здравоохранения 2020 года“ и ежегодную президентскую награду в области социальной работы. В конце 2020 года Peaasi.ee был удостоен званий „Деятель гражданского общества года“ и „НПО года“.