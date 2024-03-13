Для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах

Нет, в мире практически ничего не делается просто так: все, придуманное человеком, должно приносить какую-то пользу. Маленький кармашек не стал исключением — не даром он существовал последние сто пятьдесят лет, пишет Wday.

Что вообще такое джинсы? Изначально — дешевые брюки для работы на ферме. В том виде, в котором мы их знаем, джинсы появились в конце XIX века. Их преимущественно носили ковбои (простые пастухи, вопреки всеобщему стереотипу о них, как о героях Дикого Запада). Маленький карман появился в 1873 году, когда Ливай Страусс, основатель известнейшей компании „Levi’s“, задумался: как фермерам, постоянно находящимся в седле, носить карманные часы? Так и появился маленький кармашек.

Более того, в таком маленьком и плотном кармашке можно держать гайки, гвозди и прочие строительные детали, чтобы рабочий процесс не задерживала необходимость постоянно наклоняться за материалами.

Ходит легенда, будто во время золотой лихорадки этот кармашек пригождался золотоискателям: они прятали маленькие самородки, чтобы не приходилось делиться со своими жадными и без того богатыми нанимателями.

В XX веке кармашек прозвали „карманом для монет“. В нем могли хранить мелочь или зажигалки. Даже бытует мнение, будто постепенно квадратную форму этот кармашек приобрел из-за зажигалок легендарной марки Zippo, которые в то время пользовались бешеным спросом у курильщиков.

В наше время люди чаще используют для этих целей кошельки или маленькие отделы сумок. В таком случае, зачем же компании продолжают выпускать джинсы с маленьким кармашком? Дело в том, что эта, казалось бы, незаметная деталь — историческое достояние и неотъемлемая часть джинсов почти всех времен, особенно для компании Levi’s.

А как вы используете маленький кармашек?