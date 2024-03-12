ФОТО | Кому идет больше? Молодая актриса появилась на красной дорожке премии „Оскар“ в платье Анджелины Джоли 20-летней давности

В 2004 году Анджелина Джоли появилась на красной дорожке „Оскара“ в потрясающем белом шелковом платье в духе „Старого Голливуда“. Ее образ признали одним из лучших. И с того момента этот ее образ часто появляется в списках самых восхитительных нарядов. И теперь Сидни Суини, звезда „Эйфории“ примерила то самое платье.

Белое платье создал Marc Bouwer. И 20 лет назад оно смотрелось авангардно, потому что открывало татуировки Джоли. В то время это было настоящей модной революцией. И классически-элегантно, потому что повторяло образы таких кинодив „Золотого века Голливуда“, как Джин Харлоу и Мэрилин Монро. Джоли в 2004 году сделала высокую укладку и распустила локоны по плечам.

Сидни Суини решила следовать классическому голливудскому стилю до конца и сделала короткую стрижку, уложив волосы мягкими волнами. И, как видно на фото, она убрала одну из ниток колье, которая украшала декольте.

26-летняя актриса прошла по красной дорожке Центра исполнительских искусств Уоллис Анненберг и с удовольствием позировала фотографам.