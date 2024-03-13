Сезонная депрессия: как продержаться до начала весны?

Низкий уровень витамина D и серотонина

В зимние месяцы небо чаще затянуто облаками, и мы видим меньше солнечного света, чем в другое время года. Кроме того, в холодную погоду мы, естественно, проводим больше времени в помещении. Солнечный свет помогает нашему телу вырабатывать витамин D, который необходим для многих функций организма, включая усвоение кальция и укрепление иммунной системы. Зимой, когда уровень витамина D в организме снижается, врачи рекомендуют принимать таблетки витамина D – при появлении симптомов усталости и слабости, а также в целях профилактики. Кроме того, многим также помогают терапевтические лампы, помогающие повысить уровень серотонина, упавший из-за недостатка солнечного света.

Сладкая и жирная еда

Когда речь заходит о сезонной депрессии, о витамине D говорят гораздо больше, чем о питании. В то же время именно питание определяет существенную часть нашего энергетического уровня, а недостаток важных питательных веществ приводит к слабости. В холодную погоду организму приходится прилагать больше усилий, чтобы согреться, поэтому мы чаще чувствуем голод и склонны к перееданию. Постарайтесь избегать сладких и слишком жирных продуктов и сделайте свое меню максимально сбалансированным. В то время, когда в магазинах нет свежих фруктов и овощей, из зимних овощей все равно можно готовить теплые рагу и супы, употреблять различные заготовки. Помимо еды, необходимо также пить достаточное количество воды.

Неравномерный и короткий сон

Качественный сон – источник энергии для организма. Прерывистый или слишком короткий сон влияет на уровень энергии в течение дня. Совершенно нормально, что в холодную и темную погоду организму требуется на несколько часов больше сна. Возможно, в весенние и летние месяцы вам достаточно 6–7 часов сна в сутки, но зимой может потребоваться не менее 9–10 часов сна. Например, если вы чувствуете постоянную усталость на работе, это может быть признаком того, что время вашего сна должно быть на один цикл длиннее или более регулярным.