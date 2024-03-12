Покорила мир, обвинила князя Монако в насилии и попала в психушку: трагедия самой красивой супермодели 90-х

В итоге Карен стала победительницей и распахнула двери в мир моды, сама того не зная.

Позже, когда карьера стала набирать обороты, Карен отличалась невероятным трудолюбием. Она проводила на съемках по 12-13 часов, постоянно была в разъездах и перелетах, только успевая от показа к показу.

Трещина

Идеальная картина дала трещину в 2001 году, когда Карен Мюлдер заявила об окончании карьеры. На самом пике сногсшибательная красавица приняла решения прекратить работу и оставить моделинг в прошлом.

В одном из телеинтервью Карен Мюлдер рассказала о насилии и домогательствах в сторону манекенщиц. Все присутствующие были повергнуты в шок. Бывшая модель не остановилась на истории о насилии в своей семье. Пиковой точкой стало заявление о домогательствах со стороны Альберта II, принца Монако. Интервью по итогу в эфир не вышло, а все присутствующие подписали соглашение о неразглашении.

Спустя пару дней после несостоявшейся телепередачи, Карен дала интервью для другого издания, где поведала все то же самое.

Повезло в карьере, не повезло в любви

К сожалению, феноменальный карьерный успех не гарантирует личного счастья. Скорее, даже наоборот, ему мешает.

Первый брак Карен состоялся, когда ей было всего 18 лет. Спустя 5 лет совместной жизни супруги расстались. Фотограф Рене Босне не смог смириться с успешностью жены — это стало основной причиной распада семьи. Второй избранник Карен, девелопер Жан-Ив Ле Фюр, сделал девушке предложение, однако до брака дело не дошло. Тем не менее, между бывшими возлюбленными долгое время сохранялись теплые отношения.

А вот от третьего партнера, колумбийского бизнесмена Хулио Марио Санто-Доминго, Карен родила дочь Анну. История их с моделью отношений остается загадкой до сих пор, а ребенка модель воспитывала в одиночестве.

Правда или больное воображение?