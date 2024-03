Покорила мир, обвинила князя Монако в насилии и попала в психушку: трагедия самой красивой супермодели 90-х

Сказочная карьера Карен Мюлдер, нидерландской девушки, началась в 1985 году. Когда белокурой красавице было 15 лет, она поделилась с лучшей подругой заветной мечтой — стать моделью. Подруга захотела помочь в исполнении желания и втайне отправила фотографии Карен на конкурс Look of the Year, который проводился самым популярным на тот момент модельным агентством — Elite Model Management, пишет Wday.