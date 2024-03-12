Покорила мир, обвинила князя Монако в насилии и попала в психушку: трагедия самой красивой супермодели 90-х(1)
Сказочная карьера Карен Мюлдер, нидерландской девушки, началась в 1985 году. Когда белокурой красавице было 15 лет, она поделилась с лучшей подругой заветной мечтой — стать моделью. Подруга захотела помочь в исполнении желания и втайне отправила фотографии Карен на конкурс Look of the Year, который проводился самым популярным на тот момент модельным агентством — Elite Model Management, пишет Wday.
В итоге Карен стала победительницей и распахнула двери в мир моды, сама того не зная.
Позже, когда карьера стала набирать обороты, Карен отличалась невероятным трудолюбием. Она проводила на съемках по 12-13 часов, постоянно была в разъездах и перелетах, только успевая от показа к показу.
Трещина
Идеальная картина дала трещину в 2001 году, когда Карен Мюлдер заявила об окончании карьеры. На самом пике сногсшибательная красавица приняла решения прекратить работу и оставить моделинг в прошлом.
В одном из телеинтервью Карен Мюлдер рассказала о насилии и домогательствах в сторону манекенщиц. Все присутствующие были повергнуты в шок. Бывшая модель не остановилась на истории о насилии в своей семье. Пиковой точкой стало заявление о домогательствах со стороны Альберта II, принца Монако. Интервью по итогу в эфир не вышло, а все присутствующие подписали соглашение о неразглашении.
Спустя пару дней после несостоявшейся телепередачи, Карен дала интервью для другого издания, где поведала все то же самое.
Повезло в карьере, не повезло в любви
К сожалению, феноменальный карьерный успех не гарантирует личного счастья. Скорее, даже наоборот, ему мешает.
Первый брак Карен состоялся, когда ей было всего 18 лет. Спустя 5 лет совместной жизни супруги расстались. Фотограф Рене Босне не смог смириться с успешностью жены — это стало основной причиной распада семьи. Второй избранник Карен, девелопер Жан-Ив Ле Фюр, сделал девушке предложение, однако до брака дело не дошло. Тем не менее, между бывшими возлюбленными долгое время сохранялись теплые отношения.
А вот от третьего партнера, колумбийского бизнесмена Хулио Марио Санто-Доминго, Карен родила дочь Анну. История их с моделью отношений остается загадкой до сих пор, а ребенка модель воспитывала в одиночестве.
Правда или больное воображение?
Вскоре о скандале узнала семья Мюлдер и начала активно распространять информацию о наркотической зависимости родственницы. Родная сестра в срочном порядке прилетела во Францию, чтобы забрать Карен и поместить в психиатрическую больницу в связи с якобы нездоровым состоянием последней.
Оплачивал лечение в клинике глава французского отделения модельного агентства Elite, Джеральд Мари, один из тех, кого Карен обвинила в насилии. Как известно, репутация этого человека не пострадала даже несмотря на то, что был „пойман“ на предложении денег несовершеннолетней модели в обмен на близость.
После выхода из больницы Карен чуть было не покончила с собой, но спас от суицида ее бывший возлюбленный — Жан-Ив Ле Фюр.
Попытка все вернуть
Несмотря на все пережитые трудности, Карен попыталась возродить карьеру. В 2004 году она записала провальный музыкальный альбом, а в 2007 году решила вернуться на подиум.
Участие в показе Диор Джона Гальяно не принесло никаких плодов — успех и слава к Карен не вернулись. Сейчас о модели практически ничего не известно. Иногда ее застают во время прогулок со своей дочерью Анной.
Можно только гадать, кто виноват в том, что история Карен Мюлдер оборвалась так резко и трагично. Тем не менее, она открыла миру глаза на действительно существующую проблему сексуального домогательства к девушкам в модельном бизнесе.