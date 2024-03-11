ФОТО | Показали практически все! На афтепати премии „Оскар“ многие звезду прибыли в крайне откровенных нарядах(8)
Пока проходила церемония вручения премии „Оскар“, часть голливудской элиты отрывалась на легендарной афтепати-вечеринке Vanity Fair. В то время как на официальном гала-вечере звезды обычно придерживаются более консервативной линии, на официальная афтепати они позволяют себе более откровенные образы.
Несмотря на то, что прошлогодний хит „Барби“ получил всего одну награду, сыгравшая в фильме главную роль легендарной куклы Марго Робби появилась на афтепати Vanity Fair практически в образе золотой статуэтки. Робби, которую называют одной из самых сексуальных актрис мира, предпочла покрыть золотом лишь относительно небольшую часть своего тела и пришла, можно сказать, без штанов - в золотом корсете и накидке.
Звезда „Барби“ была не единственной, кто решил одеться крайне откровенно на афтепати. Ряд других звезд также облачились в прозрачные или откровенные наряды, которые оставляют мало места для фантазии. При этом мужчины также не стеснялись демонстрировать свое тело.
В откровенные наряды также оделись, например, модель Кендалл Дженнер, актриса Деми Мур и певица Charli XCX. Смотрите галерею!