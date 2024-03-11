ТОП-10 | Красивые, как статуэтки! Самые стильные образы с красной дорожки премии „Оскар“

Получившая „Оскар“ как лучшая актриса Эмма Стоун получили награду в нежно-мятном платье от Louis Vuitton.

Актриса Кирстен Данст надела с виду простое белоснежное платье на бретельках от Gucci, которое все же приковывает взгляды необычным вырезом в верхней части.

Звезда фильм „Дюна“ Зендая блистала на красной дорожке в платье от Armani Privé из розово-серебряной переливающейся ткани с принтом с пальмами.

Актриса Аня Тэйлор-Джой озарила красную дорожку искусным творением от кутюр модного дома Dior.

Актриса Мишель Йео выбрала для церемонии блестящий серебристый образ от Balenciaga с черными оперными перчатками. Вишенкой на торте всего образа стал бриллиантовый браслет на запястье, надетый поверх перчатки.

В платье Dior актрисы Дженнифер Лоуренс читается почерк великого кутюрье Кристиана Диора.

Грета Ли сделала выбор в пользу черно-белого платья Loewe с интересным дизайном. Необычный крой создает впечатление, что белая ткань на бедрах - будто бесконечные карманы.

Кэри Маллиган надела вечернее платье от Balenciaga с черными оперными перчатками. Если верх платья - классика Голливуда, то его уходящий в пол подол напоминает пачку балерины.

Немецкая актриса Сандра Хюллер надела платье с характером от модного дома Schiaparelli. Очень гламурно и в то же время нельзя сказать, что это „слишком“.

Шарлиз Терон уже многие годы является лицом парфюмерной воды „J’adore“ от Dior, поэтому на красной дороже она, конечно же, появилась в платье этого же модного дома. Шелковое платье выглядит великолепно.