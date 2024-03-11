Началась масленичная неделя! Вот четыре рецепта вкусных блинчиков

Тонкие блины на молоке
Ингредиенты:
Сахар — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт
Молоко — 500 мл
Соль — щепотка
Мука — 180 г
Растительное масло — 50 мл
Сливочное масло — 20 г
Процесс приготовления:
В глубокой емкости взбейте яйцо с сахаром, а потом влейте молоко.
Аккуратно введите муку, соль, растительное масло и снова как следует перемешайте.
Смажьте сковороду сливочным маслом и распределите по ней немного теста. Подрумяньте каждый блинчик с обеих сторон.
Заварные блины
Ингредиенты:
Пшеничная мука — 150 г
Молоко — 250 мл
Кипяток — 150 мл
Яйцо — 2 шт
Соль — 1/2 ч.л.
Подсолнечное масло — 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Яйца взбиваем с солью и сахаром до пышной пены.
Затем аккуратно вливаем кипяток и сразу же перемешиваем венчиком или миксером.
Следом вливаем молоко, оно должно быть комнатной температуры, перемешать.
Теперь добавляем просеянную муку порциями, каждый раз тщательно перемешивая. Тесто должно получиться без комочков.
Теперь вливаем масло и еще раз перемешиваем.
Выпекать на хорошо разогретой сковороде, я выпекала без масла, если вы не уверены в своей сковородке, то можно смазать первый раз небольшим количеством масла.
Сырные блины с зеленью
Ингредиенты:
Кефир — 250 мл
Мука — 7 ст. л.
Яйцо — 3 шт.
Сыр — 150 г.
Соль — 1/2 ч. л.
Сода — 1/2 ч. л.
Зелень — 30 г
Растительное масло — 1,5 ст. л.
Процесс приготовления:
Взбить кефир с яйцами и солью. Мелко нарезать зелень, сыр натереть на мелкой терке.
Все соединить и добавить муку, соду, растительное масло, перемешать.
Жарить на сковороде до румяности.
Овсяные блинчики с творожной начинкой и клубникой
Ингредиенты:
Яйцо — 1 шт
Кефир — 200 мл
Овсяная мука — 50 г
Кукурузная/рисовая мука — 30 г
Клубника — 50 г
Мягкий творог — 150 г
Ванилин — щепотка
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Масло для смазывания сковороды
Процесс приготовления:
Взбиваем яйцо с кефиром, затем вмешиваем просеянную с разрыхлителем муку.
Разогретую сковородку смазываем маслом. Делим тесто пополам, жарим блинчик под крышкой на среднем огне до румяности, затем переворачиваем и готовим с другой стороны, проделываем то же самое с оставшимся тестом
Промазываем блины йогуртом или творогом, выкладываем нарезанную клубнику на одну половину блинчика и накрываем второй, подаем с медом или сиропом.