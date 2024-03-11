Началась масленичная неделя! Вот четыре рецепта вкусных блинчиков

Яйца взбиваем с солью и сахаром до пышной пены.

Затем аккуратно вливаем кипяток и сразу же перемешиваем венчиком или миксером.

Следом вливаем молоко, оно должно быть комнатной температуры, перемешать.

Теперь добавляем просеянную муку порциями, каждый раз тщательно перемешивая. Тесто должно получиться без комочков.

Теперь вливаем масло и еще раз перемешиваем.