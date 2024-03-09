„Синдром Малены“: почему все красивые женщины подвергаются травле

Девушка плюс ли Малена? Не знаю. Кроме мужа, вокруг нее нет настоящих мужчин, война и нравы тогдашней Сицилии не дали шанса ей себя проявить как плюсу. Она не улыбалась, не держала голову гордо, не боролась за свою честь. Время сделало ее ноликом, которого растерзали похотливые мужики и обезумевшие женщины.

Речь, наверное, больше не о ней. А о нас. Если быть честными с собой, не придется ли признать, что мы хотя бы раз были такими, как те безумные женщины, которые плевали ей в спину, сочиняли гадости и уничтожили?

Часто кажется, что если мы не бьем кого-то на центральной площади и не стрижем наголо, то, обсуждая, какая гулящая, пустая или корыстная девушка, о которой мы ничего не знаем, кроме того, что она красивее нас, мы как бы не делаем ничего плохого. Это же мнение!

Увы, это не мнение, это зависть. Мы все мечтаем быть красивыми, и одновременно с этим красивые женщины подвергаются травле. Вряд ли найдется такая, которую никто не назовет за глаза и без вины дурным словом.

Мне любопытно, существуют ли женщины, которые не подверглись нападкам за внешность. Те, кому не повезло, вечно носят на плечах груз нелюбви к себе, потому что никто не любил их настолько, чтобы рассказать, как они прекрасны и чем именно.

Те же, кому красота досталась по рождению, в той или иной степени становятся Маленами, пока не растолстеют или не постареют, чтобы все ненавистники успокоились. Обычные девушки тоже не в безопасности. Если кто-то захочет атаковать, он ударит по больному — по внешности. Найдет не такие уши, волосы, нос или зубы, выскажется про вес или ноги, докопается до одежды или ногтей.

И вот я, посмотрев „Малену“ впервые, задалась вопросом: что нас делает такими? Почему женщина женщине враг? Почему до сих пор те женщины, которые в войну били красавиц на площади, сейчас делают это в интернете? И почему они считают себя правыми? Почему думают, что хорошие и лучше той? Почему продолжают нравиться себе?