Коко Шанель, Вивьен Вествуд, Анна Винтур и другие великие женщины в истории моды

Габриэль Бонер Шанель — так по-настоящему звали девушку, которая прославилась настолько модными и свежими тенденциями в фэшн-индустрии, что буквально все, что она делала, становилось трендом. До нее считалось, что женщина должна ходить только в платьях или в юбках, однако созданный ею женский спортивный костюм стал невероятно популярен, и мода уже стала иной. Дом Chanel выпускал модные женские брюки, однако Коко носила их довольно редко, так как считала, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках так хорошо, как мужчина.

Сложно отрицать то, что Коко стала одной из самых влиятельных фигур прошлого столетия. Она не просто создавала невероятные наряды для женщин — она создавала моду.

Эльза Скиапарелли

Она опередила свою эпоху на много лет вперед: ее экстравагантные наряды отлично бы вписались в современную вечеринку или показ мод. На ее карьеру оказал влияние кутюрье Поль Пуаре. Элиза обладала настоящим даром: она никогда не обучалась техническим навыкам шитья, однако создала много новаторских изделий. Например, юбку-брюки, костюм мужского кроя для женщин с широкими плечами, перчатки с когтями, сумку-руку и многое другое. В то время ее изобретения казались немыслимыми и даже провокационными, но сейчас мы понимаем, что Скиапарелли была настоящим гением.

Вивьен Вествуд