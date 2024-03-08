Коко Шанель, Вивьен Вествуд, Анна Винтур и другие великие женщины в истории моды
Мы привыкли слышать в большинстве своем мужские имена и фамилии в названиях известных брендов. Но не стоит забывать о том, что в сфере моды и фэшн-индустрии есть немало женщин, которые внесли огромный вклад, напоминает Womanhit.
Габриэль Бонер Шанель — так по-настоящему звали девушку, которая прославилась настолько модными и свежими тенденциями в фэшн-индустрии, что буквально все, что она делала, становилось трендом. До нее считалось, что женщина должна ходить только в платьях или в юбках, однако созданный ею женский спортивный костюм стал невероятно популярен, и мода уже стала иной. Дом Chanel выпускал модные женские брюки, однако Коко носила их довольно редко, так как считала, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках так хорошо, как мужчина.
Сложно отрицать то, что Коко стала одной из самых влиятельных фигур прошлого столетия. Она не просто создавала невероятные наряды для женщин — она создавала моду.
Эльза Скиапарелли
Она опередила свою эпоху на много лет вперед: ее экстравагантные наряды отлично бы вписались в современную вечеринку или показ мод. На ее карьеру оказал влияние кутюрье Поль Пуаре. Элиза обладала настоящим даром: она никогда не обучалась техническим навыкам шитья, однако создала много новаторских изделий. Например, юбку-брюки, костюм мужского кроя для женщин с широкими плечами, перчатки с когтями, сумку-руку и многое другое. В то время ее изобретения казались немыслимыми и даже провокационными, но сейчас мы понимаем, что Скиапарелли была настоящим гением.
Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд — британский модельер, считается основательницей стиля „панк“ в высокой моде. Инновационный подход Вествуд состоял в том, что она переносила свои взгляды и убеждения в одежду, которую создавала. Альтернативная мода 90-х была буквально создана руками Вивьен. В самом начале своей дизайнерской карьеры она часто ориентировалась на произведения искусства, которые окружали ее и были актуальны. В 1983 году она создала коллекцию, вдохновленную фильмом „Бегущий по лезвию“, а в 1895 году выпустила свое знаменитое платье „Мини-крини“, навеянное балетом „Петрушка“. Вивьен не была обычным модельером, который создавал на большие массы людей, однако ее посыл и веяния навсегда остались в сердцах любителей фэшн-индустрии.
Анна Винтур
Настолько хорошо и тонко чувствовать тренды, моду и безвкусицу может только один человек, и это не дизайнер, а художественный директор крупнейшего журнального агентства Condé Nast Анна Винтур. Она уже несколько десятилетий присутствует на модных показах, курирует работу американского издания VOGUE с 1988 года и точно знает все о мировой сфере модных трендов. В интервью VOGUE Винтур рассказала, что отец научил ее упорству, а „отличному репортажу“ она научилась у своего брата Патрика, дипломатического редактора The Guardian. Винтур не раз разрывала шаблоны журналистики, делая ее более адаптированной под моду: она ставила на обложку звезд и снимки другого формата, которые были не привычны для VOGUE. Анна смогла вывести издание на прежний уровень, оно снова стало популярно.
Важно отметить, что образ Мерил Стрип в фильме „Дьявол носит Prada“ был, по слухам, вдохновлен именно Анной Винтур.
Нина Риччи
Это яркий пример упорства и смелости, ведь популярность ей удалось приобрести только в 49 лет. В небольшом магазине на Бульваре Капуцин Нина шила платья ничуть не хуже популярных тогда Paul Poiret и Lanvin, однако изделия были намного дешевле вышеупомянутых брендов. Риччи была самоучкой, работала с тканью прямо на моделях, что позволяло создавать тот самый женственный образ. Бренд новоиспеченного модельера позже конкурировал даже с Домом Chanel, однако у Риччи было одно огромное преимущество: она выпустила ряд ароматов, которые идеально подходили к ее женственным нарядам, чувственные парфюмы подчеркивали элегантный стиль Нины. Ее платья не теряют своей актуальности до сих пор: одежду модельера выбирает Блейк Лайвли, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон.