„Мужская“ фигура и брови-ниточки: какие женщины считались сексуальными 100 лет назад

Сформированный веками образ сексуально-привлекательной дамы, кроткой и снабженной аппетитными формами, стал восприниматься как пережиток прошлого. Современным красоткам нужно было вести образ жизни, который предполагал наличие совершенно иных опций. Волна эмансипации провозгласила, что женщина больше не обязана перманентно соблазнять, выставляя напоказ признаки принадлежности к полу. Теперь было модно вести активный и независимый образ жизни, а бравировать именно теми качествами, которые ему сопутствуют. Парадокс заключается в том, что дамы, которые отчаяннее всего бросились в борьбу за свободу от роли соблазнительницы, автоматически стали наиболее привлекательны для мужчин.

Изменения в общественных настроениях отразились на силуэте и в целом очень повлияли на восприятие женского образа: от прически до объема бедер. Разберемся во всех нюансах отдельно.

Лицо и прическа

Главные характеристики красивого лица:

детские черты;

дерзость;

резкие линии и контрасты;

очень тонкие брови;

короткие стрижки;

губы бантиком.

Новый идеал женского лица полностью сломал привычные линии и формы. Во-первых, дамы отрезали волосы и отказались от помпезных головных уборов. Теперь прическа стала куда более лаконичной и дерзкой. Макияж должен был поддерживать это настроение: он продолжал идею четких линий и жесткой расстановки акцентов. Абсолютно все стремились к форме губ бантиком, тонким бровям дугой, а глаза всеми силами и средствами пытались сделать больше.

Модные волны на волосах стали единственный оплотом былой мягкости, но и они были подвержены эмансипированным настроениям: даже плавная укладка выглядели так, что сразу же сообщала о твердой жизненной позиции своей обладательницы.

Фигура