„Мужская“ фигура и брови-ниточки: какие женщины считались сексуальными 100 лет назад
Если мы отмотаем пленку истории на сто лет, то окажемся в 1920-х годах. Это было время коренной ломки идеалов, переосмысления роли женщины и отношения к ее внешности, пишет Wday.
Сформированный веками образ сексуально-привлекательной дамы, кроткой и снабженной аппетитными формами, стал восприниматься как пережиток прошлого. Современным красоткам нужно было вести образ жизни, который предполагал наличие совершенно иных опций. Волна эмансипации провозгласила, что женщина больше не обязана перманентно соблазнять, выставляя напоказ признаки принадлежности к полу. Теперь было модно вести активный и независимый образ жизни, а бравировать именно теми качествами, которые ему сопутствуют. Парадокс заключается в том, что дамы, которые отчаяннее всего бросились в борьбу за свободу от роли соблазнительницы, автоматически стали наиболее привлекательны для мужчин.
Изменения в общественных настроениях отразились на силуэте и в целом очень повлияли на восприятие женского образа: от прически до объема бедер. Разберемся во всех нюансах отдельно.
Лицо и прическа
Главные характеристики красивого лица:
детские черты;
дерзость;
резкие линии и контрасты;
очень тонкие брови;
короткие стрижки;
губы бантиком.
Новый идеал женского лица полностью сломал привычные линии и формы. Во-первых, дамы отрезали волосы и отказались от помпезных головных уборов. Теперь прическа стала куда более лаконичной и дерзкой. Макияж должен был поддерживать это настроение: он продолжал идею четких линий и жесткой расстановки акцентов. Абсолютно все стремились к форме губ бантиком, тонким бровям дугой, а глаза всеми силами и средствами пытались сделать больше.
Модные волны на волосах стали единственный оплотом былой мягкости, но и они были подвержены эмансипированным настроениям: даже плавная укладка выглядели так, что сразу же сообщала о твердой жизненной позиции своей обладательницы.
Фигура
На восприятие женского силуэта повлияли две тенденции: нарастающая тяга к маскулинности и развитие спорта. Именно в 1920-е женщины начали активно кататься на велосипеде, играть в теннис, плавать и загорать. Купальники того времени — это тема отдельного исследования. Дам пытались любыми средствами удержать в рамках приличий, даже вводили штрафы за длину пляжного костюма, но повернуть вспять модное раскрепощение было уже невозможно.
Попытка сломать старые идеалы „лишила“ женщину всех прелестей. Теперь в моде были дамы без груди и талии. Если фигура имела признаки архаичной соблазнительности, то скрывать их приходилось при помощи одежды.
Тело, которое теперь стало демонстрироваться намного чаще, приобрело новые модные очертания.
Идеальная женщина 1920-х имела:
спортивное телосложение;
слегка расширенную зону плеча;
плоскую грудь;
редуцированную талию.
Модная барышня должны была выглядеть как подросток, и далеко не все новому идеалу могли соответствовать. Красотки с пышной грудью и тонкой талией были вынуждены худеть до истощения или использовать специальные приспособления, которые утягивали формы. Платья 1920-х годов помогали справиться с этой проблемой. Они имели прямой крой и заниженную талию.
Поведение
Теперь женщина могла все: показывать ноги (хотя бы лодыжки!), загорать, заниматься спортом, водить машину. На самом деле тому было вполне логичное объяснение. Все эти преобразования произошли после Первой мировой войны, во время которой на женщин впервые посмотрели как на реальную рабочую силу. Они стали работать в тылу и на фронте, успешно замещая мужчин. После такого социального взлета пути назад — к кастрюлям и шитью — уже не было. Кстати, именно в это время женщинам впервые позволили на законных основаниях носить брюки. Это тоже был один маленький шаг к гендерному равенству.