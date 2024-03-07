Модный цвет весны-2024, который заменит трендовый красный

Уже чувствуете запах наступающей весны? Это значит, что совсем скоро мы сменим свои объемные хмурые пуховики и пушистые шубы на что-то более жизнеутверждающее. И если осенью и зимой на модной арене доминировали оттенки серого, коричневого, бордового, винного и всевозможного красного, то с наступлением теплого сезона дизайнеры предлагают нам добавить лайма в наш гардероб.

Зеленый цвет всегда был символом свежести, благородства и гармонии. Весной и летом он обещает стать особенно актуальным, предлагая нам самые разные вариации: от хаки до изумрудного. Но мы говорим о самом модном. Хотя к таким броским и ближе к неоновым цветам любители моды относятся крайне радикально: их либо любят до безумия, либо ненавидят — золотой середины тут нет и, похоже, не будет никогда.

И если в прошлом году ведущие модные Дома открещивались, то в 2024 году такие вещи поселились во многих коллекциях, и теперь они уверенно входят в повседневную моду. Благодаря Gucci, Prada и другим знаменитым брендам этот сочный оттенок прорвался в тренды этого сезона, и отдавать пальму первенства тому же алому он не намерен. Поэтому встречать весну советуем ярко, начав с цветовых экспериментов.

Звезды стристайла в своей оригинальности не отстают от дизайнеров. Они комбинируют лайм как с яркими цветами (малиновым, голубым, лиловым, бордо), так и с базовыми: удивительно, насколько хорошо насыщенный лаймовый смотрится с черным, белым и цветом мокрого асфальта. Хотя, казалось бы, подобные оттенки очень требовательны в стилизации.

Если вы тоже хотите присоединиться к этому тренду, но боитесь рисковать и тратить внушительную сумму на то же лаймовое пальто, рекомендуем начать с небольших деталей: цветных колготок, туфель, аксессуаров или сумки. С учетом популярности всех оттенков лаймового цвета сегодня выбрать подходящий станет намного проще. Поэтому пока еще за окном лежат сугробы, а солнце появляется лишь на час, экстренно заряжаемся модными витаминами! А самые ярые поклонники ярких цветов могут еще и сделать стильный маникюр в тон.