Объявлены даты 38-ой Рижской недели моды: покажут и модное кино

Вместе с долгожданной весной в Ригу приходит и весенняя Riga Fashion Week. Имидж этого 38-го по счету сезона Недели моды в Риге был создан при помощи нейросети графическим дизайнером Ольгой Головко.

„Главный имидж вдохновлен театрально-драматической эстетикой коллекций дизайнера Александра Маккуина. Модельер был известен своими провокационными коллекциями и невероятно креативными показами, через призму которых он актуализировал социально значимые идеи. Такая концепция находит отражение в теме „мода — это искусство““, — рассказывает Ольга. Говоря словами самого Мастера, „мода — это время экспериментов и расширения границ“. И искусственный интеллект нам тому в помощь.

„Творчество Александра Маккуина — это один из лучших примеров современной моды, как искусства. Его работы до сих пор вдохновляют многих людей разных творческих профессий. Кстати, по случаю 55-летия со дня рождения дизайнера, в программу RFW мы включили показ фильма о нем, который так и называется „McQueen“, — добавляет Елена Страхова, организатор Рижской недели моды.

Образом грядущей Недели моды стала модель в ярко-красной шляпе от кутюр, украшенной декоративными цветами; в черной балаклаве и кашемировом пальто классического кроя с меховой отделкой. Фактурность наряда создает впечатление объемности и реалистичности.