7 ошибок при выборе верхней одежды, которые совершает каждая — проверьте себя
Куртки, пальто, дубленки, шубы — эти слова хотя бы раз в жизни пугали каждую женщину. Покупка верхней одежды заставляет тысячи девушек проводить часы в магазинах в поиске той самой вещи. Она должна быть идеальной: важно, чтобы ее можно было носить долгое время. Wday облегчил вам задачу и собрал ошибки, которые вы могли совершать при выборе верхней одежды.
Некачественный материал
Соблазн купить дешевую куртку вместо дорогой качественной всегда велик. Однако нельзя забывать: зимы и межсезонья зачастую в России холодные. Некачественные материалы быстро заставят поплатиться за скупость В такой одежде вы сразу замерзнете. Она также может быстро испортиться, и вам придется бежать в магазин за новой вещью.
Неподходящая длина
Края пиджака, выпирающие из-под куртки, — это не гранж, а просто неопрятно. Слишком короткая верхняя одежда вышла из моды, поэтому можно смело проходить витрины с пуховиками „до пупка“. Стоит обратить внимание на модели длиной до голени — стильно, подходит ко всему и, главное, тепло!
Экстравагантный принт
Вещи с принтами, конечно, поднимают настроение. Однако рисунки делают верхнюю одежду непригодной для универсального ношения. Пуховики и пальто с принтами сложно сочетать с брюками, юбками и обувью. Аксессуары может быть также нелегко подобрать: сумка в клеточку вряд ли подружится с курткой в цветочек.
Лучше отдать предпочтение однотонным вещам. Тогда не придется ломать голову в размышлениях о том, с чем надеть любимое пальто.
Яркий цвет
В серые будни, конечно, не хватает красок. Поэтому некоторые девушки решают скрасить жизнь яркой внешней одеждой. Кислотно-желтые пуховики, красные пальто, зеленые дубленки — знакомая картина? К сожалению, очень редко такие вещи удается правильно сочетать с повседневной одеждой.
Если вам надоели черные куртки и пальто, то советуем присмотреться к бежевым, коричневым и нейтральным пастельным оттенкам.
Фасон на один сезон
Каждый сезон дизайнеры радуют нас новыми фасонами верхней одежды: меняются рукава, воротники, отделка, пояса. В первый год, конечно, вы будете радоваться тому, насколько модное у вас пальто с необычными лацканами.
Однако уже в следующем сезоне эти самые лацканы выйдут из моды. Обратите внимание на классические модели, которые никогда не устареют.
Фурнитура „не к месту“
Часто нам хочется поиграть с акцентами на верхней одежде. Тогда в ход идет фурнитура всех форм и размеров. Пуговицы, замочки, ремешки, подвески — чего только не придумали современные дизайнеры. Однако эти аксессуары зачастую портят верхнюю одежду.
Они придают ей дешевый и порой нелепый вид. Старайтесь не перебарщивать с фурнитурой, и тогда улица превратится в подиум для вас!
Некачественный наполнитель
Любой масс-маркет предлагает десятки видов пуховиков или пальто каждый сезон. К сожалению, такие куртки имеют большой недостаток: их наполнитель совсем некачественный. Очевидно, в такой одежде будет холодно.
Но также важно понимать, что модели с таким наполнителем выглядят очень дешево: они тонкие и легко мнутся. Советуем обращать внимание на то, что внутри вашей одежды, и тогда вещь прослужит долго.