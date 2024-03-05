7 ошибок при выборе верхней одежды, которые совершает каждая — проверьте себя

Некачественный материал

Соблазн купить дешевую куртку вместо дорогой качественной всегда велик. Однако нельзя забывать: зимы и межсезонья зачастую в России холодные. Некачественные материалы быстро заставят поплатиться за скупость В такой одежде вы сразу замерзнете. Она также может быстро испортиться, и вам придется бежать в магазин за новой вещью.

Неподходящая длина

Края пиджака, выпирающие из-под куртки, — это не гранж, а просто неопрятно. Слишком короткая верхняя одежда вышла из моды, поэтому можно смело проходить витрины с пуховиками „до пупка“. Стоит обратить внимание на модели длиной до голени — стильно, подходит ко всему и, главное, тепло!

Экстравагантный принт

Вещи с принтами, конечно, поднимают настроение. Однако рисунки делают верхнюю одежду непригодной для универсального ношения. Пуховики и пальто с принтами сложно сочетать с брюками, юбками и обувью. Аксессуары может быть также нелегко подобрать: сумка в клеточку вряд ли подружится с курткой в цветочек.

Лучше отдать предпочтение однотонным вещам. Тогда не придется ломать голову в размышлениях о том, с чем надеть любимое пальто.

Яркий цвет

В серые будни, конечно, не хватает красок. Поэтому некоторые девушки решают скрасить жизнь яркой внешней одеждой. Кислотно-желтые пуховики, красные пальто, зеленые дубленки — знакомая картина? К сожалению, очень редко такие вещи удается правильно сочетать с повседневной одеждой.

Если вам надоели черные куртки и пальто, то советуем присмотреться к бежевым, коричневым и нейтральным пастельным оттенкам.

Фасон на один сезон

Каждый сезон дизайнеры радуют нас новыми фасонами верхней одежды: меняются рукава, воротники, отделка, пояса. В первый год, конечно, вы будете радоваться тому, насколько модное у вас пальто с необычными лацканами.

Однако уже в следующем сезоне эти самые лацканы выйдут из моды. Обратите внимание на классические модели, которые никогда не устареют.

Фурнитура „не к месту“