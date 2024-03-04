ФОТО | Эстонская супермодель Кармен Касс сияла на подиуме на Парижской неделе моды

45-летняя супермодель вышла на подиум в Париже в рамках модного показа бренда Vetements. Показ был необычным - бренд отпраздновал 10-летие. В новой коллекции были как драматичные вечерние платья, блестящие костюмы и пальто, так и уличная одежда. Конечно же, одежда была выполнена в оверсайзе и с ярко выраженными формами, чем известен бренд Vetements.

Кармен Касс также выставила в Instagram фотографии с бекстейджа показа, на одной из которых она позирует вместе с креативным директором Vetements Гурамом Гвасалия.

Однако Касс была не единственной моделью из Эстонии, которая прошлась по подиуму юбилейного показа Vetements. Вместе с ней там участвовала и звезда TikTok Бритни Мэнсон, для которой это был дебют на Парижской неделе моды. Модели даже сделали совместное фото.

Моделями из Эстонии показ не ограничился. В первом ряду, среди прочих селебрити также сидел эстонский рэпер Томми Кэш.