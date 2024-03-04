Срочно в магазин! Влад Лисовец назвал главные тренды весны-2024(1)
Если хотите разнообразить свой гардероб актуальными моделями и получать комплименты от окружающих, стилист советует в новом сезоне отдать предпочтение именно этим вещам.
Сегодня вокруг столько информации, и понять, что действительно актуально, бывает очень сложно. Однако к счастью есть стилисты. Это именно те люди, которые следят за модными тенденциями 24/7 (ну почти) и точно могут сказать, какую вещь еще можно носить, а какую лучше отправить поглубже в шкаф. Благодаря модным экспертам подиумные тренды находят продолжение в обычной жизни. Например, они могут заставить нас страстно захотеть красный кардиган и безнадежно разлюбить скинни. И если раньше они были серыми кардиналами индустрии, то сейчас превратились в самостоятельных инфлюенсеров, которые каждый день работают над тем, чтобы сделать нашу жизнь более яркой и стильной.
Владислав Лисовец — один из тех, кто всегда рад помочь. В честь начала весны известный телеведущий и эксперт в мире моды составил для читательниц Woman список самых горячих трендов на ближайшие три месяца.
Итак, первое, к чему он советует присмотреться, — лак и блестки. Это может быть абсолютно любая вещь, начиная от тренча или жакета и заканчивая брюками, юбками и ботильонами. Главное, чтобы фактура была сияющей.
„Сейчас это можно и нужно покупать, так как еще минимум два года на подиуме будут представлены подобные модели, ничего не меняется. Лаковая кожа должна быть у всех“, — уверяет стилист.
Второй тренд — минимум одежды. Как ни странно, в моде снова нагота, и последние показы тому подтверждение. Однако тут очень важно обращать внимание на ткани — несмотря на легкую обнаженность, одежда должна быть фактурной. Например, полупрозрачная юбка из кружева или „голое“ платье, но украшенное объемными деталями.
Третьим пунктом в этом модном списке стилиста идет деним. По словам Лисовца, тотал-луки из джинсы никуда не уйдут. Присмотреться стоит к затертым моделям в стилистике нулевых, будто вымытым хлоркой, или темным парам. Но не забывайте, что джинсы в первую очередь должны быть удобными и практичными!
Вещи с принтом. Владислав подтвердил то, что и так уже не раз говорили — рисунок может быть активным и ярким, но в образе допускается использовать лишь один паттерн. Только так вы будете выглядеть стильно. Конечно, в первую очередь это касается остромодного леопарда и другого анималистичного принта:
„В леопарде не надо выглядеть как хищница в поисках партнера. Просто делайте акцент на яркое и дерзкое. Можно использовать этот принт по-разному: сумка, косынка, завязанная в русском стиле, как у бабушки. А вот леопардовое платье отложите. Откровенная кричащая сексуальность недопустима. Зато та же косынка или ремень + открытое тело (что в тренде), добавят образу той самой легкой сексуальности“.
Высокие сапоги. Несмотря на то, что модные Дома продолжают выпускать сапоги с широким голенищем, этой весной Лисовец советует выбирать более облегающие модели. Например, можно купить модель с таким же тяжелым и массивным каблуком, но за счет правильного кроя это будет выглядеть элегантнее. И в данном случае она может существовать отдельно от образа — не надо подбирать обувь под наряд, сделайте на ней акцент.
6 пунктом идет обувь на плоском ходу, но не любая! В этом сезоне нам советуют отказаться от спортивной обуви в жизни и оставить ее для похода в спортзал. А вот обратить внимание стоит на элегантные, классические, женственные модели:
„Уходим от гранжа в стилистику лакшери, ставим во главу угла женственность“.
Не обойтись весной 2024-го и без галстука. Это абсолютный тренд, который сейчас присутствует в каждом показе. Вдохновляемся эстетикой „офисной сирены“!
Жакет. Сегодня с этой вещью можно составить миллион нарядных образов. Пиджак оверсайз идеально смотрится с платьем в горох, а приталенный из бархата — с потертыми джинсами. В моде индивидуальность и смелость, поэтому смело миксуйте этот элемент гардероба с остальными.
Ну и завершает подборку мех:
„Не боимся носить искусственный мех. Полушубок с легким платьем — уместно до 12 градусов тепла. Сейчас именно так выглядит люкс, сексуальность и женственность. Мы больше не самоутверждается финансовым достатком. Натуральный мех — это как раз про возраст, дорого богато, моду 1990-х. В нем женщины выглядят старше“.
Чтобы выглядеть стильно, Лисовец советует носить ненатуральный мех с трендовыми очками-маской или очками в стиле 1970-х, с хорошей сумкой, которая выглядит дорого и элегантной обувью.