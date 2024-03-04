Срочно в магазин! Влад Лисовец назвал главные тренды весны-2024

Сегодня вокруг столько информации, и понять, что действительно актуально, бывает очень сложно. Однако к счастью есть стилисты. Это именно те люди, которые следят за модными тенденциями 24/7 (ну почти) и точно могут сказать, какую вещь еще можно носить, а какую лучше отправить поглубже в шкаф. Благодаря модным экспертам подиумные тренды находят продолжение в обычной жизни. Например, они могут заставить нас страстно захотеть красный кардиган и безнадежно разлюбить скинни. И если раньше они были серыми кардиналами индустрии, то сейчас превратились в самостоятельных инфлюенсеров, которые каждый день работают над тем, чтобы сделать нашу жизнь более яркой и стильной.

Владислав Лисовец — один из тех, кто всегда рад помочь. В честь начала весны известный телеведущий и эксперт в мире моды составил для читательниц Woman список самых горячих трендов на ближайшие три месяца.

Итак, первое, к чему он советует присмотреться, — лак и блестки. Это может быть абсолютно любая вещь, начиная от тренча или жакета и заканчивая брюками, юбками и ботильонами. Главное, чтобы фактура была сияющей.

„Сейчас это можно и нужно покупать, так как еще минимум два года на подиуме будут представлены подобные модели, ничего не меняется. Лаковая кожа должна быть у всех“, — уверяет стилист.

Второй тренд — минимум одежды. Как ни странно, в моде снова нагота, и последние показы тому подтверждение. Однако тут очень важно обращать внимание на ткани — несмотря на легкую обнаженность, одежда должна быть фактурной. Например, полупрозрачная юбка из кружева или „голое“ платье, но украшенное объемными деталями.

Третьим пунктом в этом модном списке стилиста идет деним. По словам Лисовца, тотал-луки из джинсы никуда не уйдут. Присмотреться стоит к затертым моделям в стилистике нулевых, будто вымытым хлоркой, или темным парам. Но не забывайте, что джинсы в первую очередь должны быть удобными и практичными!