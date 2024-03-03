Просто это судьба: секреты идеального брака Мэтта Деймона и официантки Лучанны Бороззо

Мэтт Деймон рано стал знаменитым: у него было все — деньги, внимание, любовь публики и СМИ, а еще дружба с Беном Аффлеком. Но к тридцати актер уверился, что одного в его жизни не будет точно — той самой любви, которая заставила бы его жениться. Мэтт вспоминал, что его брат рано создал семью, поэтому к тридцати Деймон считал себя слишком старым для влюбленности.

Все изменилось во время съемок фильма „Застрял в тебе“. Ленту планировали снимать на Гавайях, но продюсеры решили, что Майами больше подходит для работы. Это был первый шаг судьбы, решившей, что Мэтту и Лучанне Бороззо пора встретиться.

В один из дней все актеры, устав после сложного дня, отправились в бар. Деймон идти не хотел, но друзья уговорили актера. Едва зайдя в бар, он увидел девушку за стойкой. Лучанна работала барменом. На артиста она не обратила внимания, зато заметила, что к нему то и дело подходят, чтобы сфотографироваться. Поэтому, когда Мэтт решил взять у нее номер телефона, Бороззо предложила парню встать за стойку. За час Деймон собрал для Лучанны 500 долларов чаевыми.

„Мое сердце выросло в пять раз“

На следующий день Мэтт и Лучанна отправились на свидание, в конце которого поняли, что больше не хотят расставаться. Через два года Деймон и Бороззо поженились: на церемонию в местной мэрии они пришли в джинсах и футболках, а единственным гостем была дочь Лучанны от первого брака. С ней Мэтт быстро нашел общий язык.

Сразу после свадьбы Деймон сделал тату с именем жены, а она определила правила их совместной жизни. Во-первых, супруги не должны расставаться больше, чем на две недели. Во-вторых, они продолжат вести жизнь нормальных людей: ходить в магазины, ездить на такси, много гулять. Позже Мэтт признавался, что именно такой подход помог ему не сойти с ума от популярности и остаться собой.