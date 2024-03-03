Пора бить тревогу. Психическое здоровье жителей Эстонии ухудшается: что делать?

Как помочь близким, попавшим в тяжелое положение?

Владимир Кукк, врач-психиатр и психотерапевт, стаж 47 лет

• Позвольте человеку немного побыть в этом состоянии и пережить его. Ваш близкий человек очень чем-то расстроен, его не радует то, что обычно вызывает позитивные эмоции.

• Не торопите его. Произносить фразы: „Да перестань думать об этом!“ или „Нужно двигаться вперед!“ – не стоит.

• Состояние грусти – не так уж плохо для человека. Грусть позволяет немного отдохнуть после той гонки, что была до этого, прийти в себя, что-то переосмыслить, чтобы после плавно выйти из этого состояния.

• Не обесценивайте страдания близкого человека. Фразы: „Забудь“, „Перестань“, „Твои неудачи – не проблема“, скорее всего, сделают только хуже. Человек может и должен извлечь из своих неудач урок. Только для этого нужно время, и сделать он это должен самостоятельно.

• Признайте важность этой ситуации. „Да, ты пытался, не вышло, но очень важно, что ты делал это! Чувства, которые ты испытываешь сейчас, очень важны. Грусть, потеря сил – все это закономерно, но я рядом и помогу тебе“. Человеку в состоянии грусти важно знать, что кто-то есть рядом. Всегда помните об этом.

• Будьте осторожны с шутками. Не стоит грубо шутить, иронизировать над ситуацией. Конечно, тяжело, когда близкий человек в плохом настроении. Может показаться, что если шутить и высмеивать ситуацию, то он сразу развеселится, и все тут же пойдет на лад. Но, скорее всего, можно сделаеть только хуже.

• Не заставляйте. Насильно тащить человека в депрессивном состоянии на вечеринки и прогулки категорически запрещается. Ошибка – в том, что когда мы видим депрессивного человека, нам хочется дать ему энергию жизни. Мы говорим: „Посмотри, как все это здорово!“ Но человек просто физически не способен оценить это. Когда он видит, как люди радуются жизни, это только ухудшает его состояние, он начинает задаваться вопросом: „А почему я так не могу?“. Попробуйте ненавязчиво предложить хотя бы раз в неделю возобновить былую активность (спорт, хобби, поход в кино – то, что ранее доставляло удовольствие вашему близкому).

• Никакой агрессии. Увидев, что человек еще больше закрывается, ни в коем случае нельзя говорить агрессивно: „Почему ты до сих пор в тоске?“, „Чего сидишь и грустишь?“, „Соберись, тряпка!“. Такие фразы запрещены даже в шутку, потому что имеют обычно прямо противоположный эффект.

• Запаситесь терпением. Не надо делать что-то чрезмерное, будьте сдержаннее и спокойнее. Но если состояние близкого человека не улучшается в течение месяца, это повод обратиться к психотерапевту или психиатру. Возможно, речь идет о клинической депрессии, которую необходимо лечить медикаментозно.