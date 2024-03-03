Психология
03.03.2024, 12:20

Пора бить тревогу. Психическое здоровье жителей Эстонии ухудшается: что делать?

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Вита Жукова
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2256996191
ФОТО: triocean | Shutterstock

В конце прошлого года было проведено исследование психического здоровья населения Эстонии, которое показало: каждый пятый житель страны подвержен риску тревожного расстройства, более четверти – риску депрессии, а молодые люди в два раза чаще, чем население в целом, страдают и от депрессии, и от тревожного расстройства. Кто поможет, если наступил психологический кризис и жизнь уже не кажется привлекательной, – выясняла „МК-Эстония“.

На прошлой неделе полиция сообщила шокирующую новость: в сарае в Вильяндимаа были найдены повешенными мужчина и его 4-летняя дочь. Согласно первоначальным данным, мужчина сначала убил своего ребенка, затем свел счеты с жизнью.

Как сообщает портал Delfi, Райво, которому было чуть за сорок, месяц назад разошелся со своей женой. Разошлись из-за его сильной ревности. Жена решила, что детям (у нее их было всего трое, двое – от первого брака) нельзя жить в атмосфере постоянных скандалов. Женщина с детьми съехала с хутора, где они жили с Райво, но он периодически брал к себе их 4-летнюю дочь – он говорил, что ему так легче переживать разрыв.

Райво работал строителем. Друзья и знакомые вспоминают его добрым словом. По их словам, он хорошо ладил со своими близкими. На праздники выпивал что-то покрепче, но пил не ежедневно. То есть проблем с алкоголем, насколько известно, у него не было. Но были некоторые проблемы с законом: в 2008 году он попал в ежегодник Полиции безопасности, поскольку с другим мужчиной устроил взрыв 10 электродетонаторов. Мужчины были приговорены к двум годам лишения свободы условно с полуторагодичным испытательным сроком.

Журналисты выяснили, что, по воспоминаниям соседа, 6 февраля на участке Райво было тихо – только собака вела себя нервно. Сосед подошел к сараю Райво и обнаружил там два тела.

Для выяснения обстоятельств трагического инцидента прокуратура начала уголовное расследование. Поскольку следствие находится на начальной стадии, а также исходя из интересов родственников умерших, прокуратура и полиция пока более детально происшествие не комментирует.

Печальная статистика

За 2023 год в нашей стране счеты с жизнью свели 182 человека (135 мужчин и 47 женщин). В 2022 году прои-зошло 193 самоубийства, в 2021 – 186, в 2020 – 210. Статистика суицидов в Эстонии в последние годы держится на прежнем уровне, но все же потеря почти двухсот человек в год – это слишком много, и по коэффициенту суицидов на 100 000 жителей Эстония по-прежнему занимает одно из первых мест в Европе.

По словам руководителя службы дистанционного консультирования Департамента социального страхования Кармен Талль, среди мужчин суицид встречается в 4–5 раз чаще, чем у женщин. В 2019 году коэффициент суицида среди мужчин составлял 24,1 на 100 тысяч человек, среди женщин – 6,1.

„На суицидальное поведение оказывают влияние множество разных факторов, и конкретную причину назвать невозможно. Мы можем говорить о факторах, вызывающих риск или защищающих, об используемых методах, значимости социального окружения и тому подобном – все они влияют на суицидальное поведение, – рассказывает Кармен Талль. – Как правило, мужчины используют более радикальные методы совершения суицида, чем женщины. Самым распространенным способом самоубийства в Эстонии является повешение (71%). Мужчины также чаще используют огнестрельное оружие (10%), на третьем месте – отравления (6%). Среди женщин отравление стоит на втором месте (26%), на третьем – прыжки с высоты (9%)“.

Общая картина не радует

Собственник и руководитель реабилитационного центра LullaBed, магистр психологии, семейный психолог, нарративный и сказкотерапевт, этнопсихолог Елизавета Хаустова отмечает: „Общая картина – грустная. И людей с нежеланием жить действительно много. Основная причина – страх за будущее. Если говорить о суициде – это всегда очень деликатный и сложный процесс, в котором переплетается множество причин (личные отношения, глубокое чувство одиночества, финансовая безысходность, потеря близких людей и т. д.). Случаи обращений в последнее время больше связаны с общей экономической обстановкой (кризис, нет возможности оплачивать кредиты, жилье и т. д.), что и является одним из основных факторов, который толкает человека к отчаянному шагу – закончить свою жизнь. В эмоциях людей прослеживается много агрессии, неудовлетворенности, страх за свое благополучие и благополучие своих близких. Окружающий мир „враждебен“ и „небезопасен“. Все эти причины ослабляют душевное здоровье“.

Она добавляет: „Да, в последние 3–4 года очень увеличилось количество обращений за психологической помощью. Радует, что стало приходить больше мужчин, а также молодых людей в возрасте от 23 до 38 лет. Обращений к психологу становится больше, и это „не стыдно“ становится нормой“.

На вопрос, почему мужчины больше женщин склонны к суициду, специалист отмечает: „Мужчины по своей природе более замкнуты, держат проблемы в себе и не просят о помощи. На протяжении многих поколений в обществе существовал и существует стереотип: мужчина должен быть сильным и не должен признаваться в своих страданиях. И еще мужчины часто выбирают методы для суицида более радикальные, в результате которых человека не спасти. Женщины же, наоборот, выбирают гуманные методы, когда в случае своевременной помощи можно остаться в живых“, – говорит Елизавета Хаустова.

Предупреждение и намерение

Психолог и КПТ-терапевт Екатерина Тамьяр говорит, что если женщины чаще размышляют о суициде вслух, то мужчины скорее умалчивают о своих намерениях. Если женщины более склонны прибегать к демонстрации своих намерений (т. н. псевдосуицид), то мужчины совершают истинный суицид.

„Исследователи так и не пришли к единому мнению, почему мужчины чаще добровольно уходят из жизни, а женщины просто предупреждают. Но я

сторонник следующего объяснения этого парадокса: уровень самоубийств среди мужчин объясняется с точки зрения традиционных гендерных ролей. Мужские функции – это сила, стойкость, независимость, экономический статус (и частые установки с детства: „Не жалуйся, не плачь, терпи, ты же мужчина“). Отсюда нежелание мужчин обращаться за поддержкой при депрессии и суицидальных мыслях. Как результат – мужчина остается один на один со своей бедой, не замечая, что депрессия, как раковая опухоль, уже прочно осела в его голове, цепко пуская метастазы в самую душу“, – объясняет Тамьяр.

Психологический кризис

„В психологии выделяют три типа кризиса: кризис развития (начало перехода от одного этапа психологического развития к другому – например, подростковый период), травматический кризис (возникает в результате внешнего воздействия: физического, эмоционального или психологического), кризис после потери близких людей. Что такое кризисное состояние – это такой период, в котором разрушены старые жизненные основы, а новых еще не создано. И это вызывает страх, тревогу. В этот период человеку очень важно оказать квалифицированную помощь“, – объясняет психолог Елизавета Хаустова.

Психолог Екатерина Тамьяр добавляет: „Хотя кризис в психологии и определяется как серьезное состояние, вызванное резкими и неприятными изменениями в жизни, все-таки развитие человека невозможно без какого-либо кризиса. Среди основных видов кризиса хотелось бы выделить следующие: возрастной кризис, кризис самореализации, кризис здоровья, кризис в отношениях, кризис жизненных ошибок. С одной стороны, психологический кризис сопровождается неприятными и болезненными проявлениями – это переходное состояние, при котором меняется представление о мире, может появиться фрустрация, отсутствие радости от привычных вещей, где-то приходится отказываться от своих целей и вообще от привычного существования, что часто приводит к невротическим проявлениям и депрессии. Но есть и положительные моменты, которые стоит отметить, а именно: психологический кризис способен сделать человека сильнее и привести к личностному росту, и тогда черная полоса окажется взлетной“.

Растет количество обращений, связанных с детьми

По данным Департамента социального страхования и сайта lasteabi.ee, в 2023 году всего поступило 16 918 тревожных обращений, связанных с детьми, это на 5% больше, чем в 2022.

Основные темы всех обращений:

• Информация об услугах для детей и семей (психологические консультации, услуги по здравоохранению, по вопросам финансовых долгов и т. д.) – 1474 (8,7%)

• Ребенок сбежал из дома или общежития – 1383 (8,2%)

• Ненадлежащее отношение: халатное обращение, оставление ребенка без надзора или подозрение, что происходит что-то подобное – 1072 (6,3%)

• Право опеки – 884 (5,2%)

Основные темы обращений детей (всего 3125):

• Отношения между ребенком и родителем – 431 (13,8%)

• Проблемы со здоровьем: душевное здоровье, психическое благополучие – 367 (11,7%)

• Проблемы с самоповреждением у детей (мысли о самоубийстве, самоповреждение) – 342 (10,9%)

• Отношения между детьми – 255 (8,2%)

• Информация об услугах для детей и семей (психологические консультации, услуги по здравоохранению, по вопросам финансовых долгов и т. д.) – 172 (5,5%)

В период с 1.04.2022 по 31.12.2022 психологическую помощь от Департамента социального страхования получили 1079 человек.

С 1.04.2023 по 31.12.2023 поддержку душевного здоровья получили 1 274 человека, это на 18% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Всего в 2022 году департамент оказал психологическую помощь в 1 547 случаях.

В 2023 году психологическую помощь и поддержку душевного здоровья департамент оказал 1 745 раз (на 13% больше, чем в 2022 году).

Рост количества обращений за онлайн-консультациями по вопросам душевного здоровья за последний год составил 30%. Если в начале 2023 года было 116 онлайн-консультаций, то в конце 2023 года – уже 150 в месяц.

Как помочь близким, попавшим в тяжелое положение?

Владимир Кукк, врач-психиатр и психотерапевт, стаж 47 лет

• Позвольте человеку немного побыть в этом состоянии и пережить его. Ваш близкий человек очень чем-то расстроен, его не радует то, что обычно вызывает позитивные эмоции.

• Не торопите его. Произносить фразы: „Да перестань думать об этом!“ или „Нужно двигаться вперед!“ – не стоит.

• Состояние грусти – не так уж плохо для человека. Грусть позволяет немного отдохнуть после той гонки, что была до этого, прийти в себя, что-то переосмыслить, чтобы после плавно выйти из этого состояния.

• Не обесценивайте страдания близкого человека. Фразы: „Забудь“, „Перестань“, „Твои неудачи – не проблема“, скорее всего, сделают только хуже. Человек может и должен извлечь из своих неудач урок. Только для этого нужно время, и сделать он это должен самостоятельно.

• Признайте важность этой ситуации. „Да, ты пытался, не вышло, но очень важно, что ты делал это! Чувства, которые ты испытываешь сейчас, очень важны. Грусть, потеря сил – все это закономерно, но я рядом и помогу тебе“. Человеку в состоянии грусти важно знать, что кто-то есть рядом. Всегда помните об этом.

• Будьте осторожны с шутками. Не стоит грубо шутить, иронизировать над ситуацией. Конечно, тяжело, когда близкий человек в плохом настроении. Может показаться, что если шутить и высмеивать ситуацию, то он сразу развеселится, и все тут же пойдет на лад. Но, скорее всего, можно сделаеть только хуже.

• Не заставляйте. Насильно тащить человека в депрессивном состоянии на вечеринки и прогулки категорически запрещается. Ошибка – в том, что когда мы видим депрессивного человека, нам хочется дать ему энергию жизни. Мы говорим: „Посмотри, как все это здорово!“ Но человек просто физически не способен оценить это. Когда он видит, как люди радуются жизни, это только ухудшает его состояние, он начинает задаваться вопросом: „А почему я так не могу?“. Попробуйте ненавязчиво предложить хотя бы раз в неделю возобновить былую активность (спорт, хобби, поход в кино – то, что ранее доставляло удовольствие вашему близкому).

• Никакой агрессии. Увидев, что человек еще больше закрывается, ни в коем случае нельзя говорить агрессивно: „Почему ты до сих пор в тоске?“, „Чего сидишь и грустишь?“, „Соберись, тряпка!“. Такие фразы запрещены даже в шутку, потому что имеют обычно прямо противоположный эффект.

• Запаситесь терпением. Не надо делать что-то чрезмерное, будьте сдержаннее и спокойнее. Но если состояние близкого человека не улучшается в течение месяца, это повод обратиться к психотерапевту или психиатру. Возможно, речь идет о клинической депрессии, которую необходимо лечить медикаментозно.

• Будьте рядом.

Как уберечь ребенка от депрессии?

Наталья Беляева, детский психолог, основатель и руководитель психологического центра „Harmoonia“

К сожалению, количество обращений в последнее время действительно увеличилось, и чаще всего родителей тревожат следующие проблемы: появилась сверхэмоциональность, или ребенок стал чересчур бурно реагировать на запреты. Родители стали чаще рассказывать, что у ребенка появились какие-то новые страхи, например, что его не заберут из школы, или ребенку страшно идти одному домой. В целом, повышенный уровень тревоги у детей в последнее время очень заметен.

Я вижу очень много детей, которые находятся в депрессивном или преддепрессивном состоянии. К сожалению, возросло и количество детей с паническими атаками и различными психосоматическими проявлениями. К таким относятся энурез и энкопрез по неврологическим и психологическим причинам, рвота и тошнота, нарушения сна и т. д. И это чисто психосоматика. По всем анализам и медицинским показателям ребенок абсолютно здоров, но при этом его тело как будто испытывает какой-то дискомфорт.

Чаще всего такие ситуации проявляются из-за некорректного стиля воспитания,

из-за стрессовых ситуаций, также из-за возрастных особенностей и из-за проблем в семье, которые волнуют ребенка. В основном, все это имеет накопительный эффект.

Очень тревожные звоночки и сигналы, на которые родители обязаны обращать внимание, – это резкая смена поведения ребенка. Например, подростки могут стать более замкнутыми, апатичными, у них теряется интерес к чему-то. А дошкольники и дети младшего школьного возраста, наоборот, могут стать более плаксивыми, эмоциональными и несдержанными. И эта смена поведения – явный знак, что внутри ребенка накопилось напряжение, и требуется помощь специалиста, чтобы выявить источник этого напряжения.

В семье обязательно нужно укреплять психическое здоровье ребенка: ребенок должен быть уверен, что родители его любят и уважают, что родители „слышат“ его ценности и потребности. Не менее важно формировать у ребенка эмоциональный интеллект, который включает в себя умение справляться с трудными эмоциями, умение понимать собственные эмоции и эмоции других людей, выстраивать свои границы и понимать, где заканчиваются границы другого человека.

Признаки наличия мыслей о самоубийстве и факторы риска. Когда пора бить тревогу?

Практически всегда попытке самоубийства предшествуют явные признаки. Важно серьезно отнестись к ним и искать помощи, если вам кажется, что ваш знакомый может иметь склонность к суициду. Признаком опасности или фактором риска считается, если кто-то:

• говорит о самоубийстве, шутит по этому поводу;

• озвучивает такие фразы, как: „Было бы лучше, если бы я умер“, „Я хочу исчезнуть навсегда“, „Когда меня уже не будет…“, „Скоро я больше не буду тебя беспокоить“ и пр.;

• говорит о смерти в позитивном и оптимистичном ключе, например: „Если бы я умер, люди любили бы меня больше“;

• пишет рассказы и стихи на тему смерти;

• беспечно относится к своему физическому состоянию;

• отдает, раздает или выбрасывает ценные вещи;

• особенным образом (не как обычно) прощается с семьей и друзьями;

• запасается оружием, лекарствами или иными средствами самоубийства;

• пишет прощальные письма;

• высказывает непонятные или странные мысли.

Не столь явные, но все же признаки опасности самоубийства и факторы риска:

• человек уходит в себя, избегает общения с друзьями и семьей;

• ведет себя не как обычно;

• у него проблемы в учебном заведении;

• его аппетит и привычки сна значительно изменились;

• его больше не интересует деятельность, которая раньше приносила радость;

• перестал следить за собой.

• Это неявные признаки, которые могут указывать также на многие другие психические расстройства или кризисы и проблемы. Если вы заметите подобные изменения, то лучше всего поинтересоваться у человека, как у него дела, о чем он думает.

Источник: peaasi.ee

Важные контакты

  • Eluliin – „Линия жизни“ (www.eluliin.ee): на эстонском языке: 655 8088 (ежедневно 19–07); на русском языке: 655 5688 (ежедневно 19–07)

• Телефон кризисной психологической помощи: 631 4300

• Телефон доверия: на эстонском языке: 126 (ежедневно 19–23); на русском языке: 127 (ежедневно 19–23)

• Телефонная линия помощи жертвам (если вы сами или кто-то из ваших близких пострадал от преступления, насилия или стал жертвой какого-либо другого инцидента): 116 006 (24 часа)

• Скорая помощь: 112 (24 часа)

• Помощь детям (www.lasteabi.ee): 116 111 (24 часа), а также через Skype, э-мейл (info@lasteabi.ee) или веб-чат www.lasteabi.ee.

• Помощь в решении детских проблем: 646 0770 (рабочие дни 10–18)

• Онлайн-консультирование: www.peaasi.ee

• Онлайн-консультанты на сайте www.palunabi.ee

• Консультанты по психическому здоровью детей по номеру 678 7422 (пн.–пт. 9–10)

• Телефон эмоциональной поддержки и душепопечительства 116 123 (работает ежедневно 14–00)

• Дежурная комната психиатрической клиники в Таллинне: 617 2550 (24 часа), Paldiski mnt 52

• Дежурная комната психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (24 часа), Raja tn 31.

• Дежурная комната психиатрической клиники в Пярну: 516 0379 (24 часа), Ristiku 1.

• Дежурная комната психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (24 часа), Jämejala, Pargi tee 14.

• Отделение экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (24 часа), Ahtme mnt 95.

• Отделение экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (24 часа), Haigla 1

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