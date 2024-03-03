Пора бить тревогу. Психическое здоровье жителей Эстонии ухудшается: что делать?(9)
В конце прошлого года было проведено исследование психического здоровья населения Эстонии, которое показало: каждый пятый житель страны подвержен риску тревожного расстройства, более четверти – риску депрессии, а молодые люди в два раза чаще, чем население в целом, страдают и от депрессии, и от тревожного расстройства. Кто поможет, если наступил психологический кризис и жизнь уже не кажется привлекательной, – выясняла „МК-Эстония“.
На прошлой неделе полиция сообщила шокирующую новость: в сарае в Вильяндимаа были найдены повешенными мужчина и его 4-летняя дочь. Согласно первоначальным данным, мужчина сначала убил своего ребенка, затем свел счеты с жизнью.
Как сообщает портал Delfi, Райво, которому было чуть за сорок, месяц назад разошелся со своей женой. Разошлись из-за его сильной ревности. Жена решила, что детям (у нее их было всего трое, двое – от первого брака) нельзя жить в атмосфере постоянных скандалов. Женщина с детьми съехала с хутора, где они жили с Райво, но он периодически брал к себе их 4-летнюю дочь – он говорил, что ему так легче переживать разрыв.
Райво работал строителем. Друзья и знакомые вспоминают его добрым словом. По их словам, он хорошо ладил со своими близкими. На праздники выпивал что-то покрепче, но пил не ежедневно. То есть проблем с алкоголем, насколько известно, у него не было. Но были некоторые проблемы с законом: в 2008 году он попал в ежегодник Полиции безопасности, поскольку с другим мужчиной устроил взрыв 10 электродетонаторов. Мужчины были приговорены к двум годам лишения свободы условно с полуторагодичным испытательным сроком.
Журналисты выяснили, что, по воспоминаниям соседа, 6 февраля на участке Райво было тихо – только собака вела себя нервно. Сосед подошел к сараю Райво и обнаружил там два тела.
Для выяснения обстоятельств трагического инцидента прокуратура начала уголовное расследование. Поскольку следствие находится на начальной стадии, а также исходя из интересов родственников умерших, прокуратура и полиция пока более детально происшествие не комментирует.
Печальная статистика
За 2023 год в нашей стране счеты с жизнью свели 182 человека (135 мужчин и 47 женщин). В 2022 году прои-зошло 193 самоубийства, в 2021 – 186, в 2020 – 210. Статистика суицидов в Эстонии в последние годы держится на прежнем уровне, но все же потеря почти двухсот человек в год – это слишком много, и по коэффициенту суицидов на 100 000 жителей Эстония по-прежнему занимает одно из первых мест в Европе.
По словам руководителя службы дистанционного консультирования Департамента социального страхования Кармен Талль, среди мужчин суицид встречается в 4–5 раз чаще, чем у женщин. В 2019 году коэффициент суицида среди мужчин составлял 24,1 на 100 тысяч человек, среди женщин – 6,1.
„На суицидальное поведение оказывают влияние множество разных факторов, и конкретную причину назвать невозможно. Мы можем говорить о факторах, вызывающих риск или защищающих, об используемых методах, значимости социального окружения и тому подобном – все они влияют на суицидальное поведение, – рассказывает Кармен Талль. – Как правило, мужчины используют более радикальные методы совершения суицида, чем женщины. Самым распространенным способом самоубийства в Эстонии является повешение (71%). Мужчины также чаще используют огнестрельное оружие (10%), на третьем месте – отравления (6%). Среди женщин отравление стоит на втором месте (26%), на третьем – прыжки с высоты (9%)“.
Общая картина не радует
Собственник и руководитель реабилитационного центра LullaBed, магистр психологии, семейный психолог, нарративный и сказкотерапевт, этнопсихолог Елизавета Хаустова отмечает: „Общая картина – грустная. И людей с нежеланием жить действительно много. Основная причина – страх за будущее. Если говорить о суициде – это всегда очень деликатный и сложный процесс, в котором переплетается множество причин (личные отношения, глубокое чувство одиночества, финансовая безысходность, потеря близких людей и т. д.). Случаи обращений в последнее время больше связаны с общей экономической обстановкой (кризис, нет возможности оплачивать кредиты, жилье и т. д.), что и является одним из основных факторов, который толкает человека к отчаянному шагу – закончить свою жизнь. В эмоциях людей прослеживается много агрессии, неудовлетворенности, страх за свое благополучие и благополучие своих близких. Окружающий мир „враждебен“ и „небезопасен“. Все эти причины ослабляют душевное здоровье“.
Она добавляет: „Да, в последние 3–4 года очень увеличилось количество обращений за психологической помощью. Радует, что стало приходить больше мужчин, а также молодых людей в возрасте от 23 до 38 лет. Обращений к психологу становится больше, и это „не стыдно“ становится нормой“.
На вопрос, почему мужчины больше женщин склонны к суициду, специалист отмечает: „Мужчины по своей природе более замкнуты, держат проблемы в себе и не просят о помощи. На протяжении многих поколений в обществе существовал и существует стереотип: мужчина должен быть сильным и не должен признаваться в своих страданиях. И еще мужчины часто выбирают методы для суицида более радикальные, в результате которых человека не спасти. Женщины же, наоборот, выбирают гуманные методы, когда в случае своевременной помощи можно остаться в живых“, – говорит Елизавета Хаустова.
Предупреждение и намерение
Психолог и КПТ-терапевт Екатерина Тамьяр говорит, что если женщины чаще размышляют о суициде вслух, то мужчины скорее умалчивают о своих намерениях. Если женщины более склонны прибегать к демонстрации своих намерений (т. н. псевдосуицид), то мужчины совершают истинный суицид.
„Исследователи так и не пришли к единому мнению, почему мужчины чаще добровольно уходят из жизни, а женщины просто предупреждают. Но я
сторонник следующего объяснения этого парадокса: уровень самоубийств среди мужчин объясняется с точки зрения традиционных гендерных ролей. Мужские функции – это сила, стойкость, независимость, экономический статус (и частые установки с детства: „Не жалуйся, не плачь, терпи, ты же мужчина“). Отсюда нежелание мужчин обращаться за поддержкой при депрессии и суицидальных мыслях. Как результат – мужчина остается один на один со своей бедой, не замечая, что депрессия, как раковая опухоль, уже прочно осела в его голове, цепко пуская метастазы в самую душу“, – объясняет Тамьяр.
Психологический кризис
„В психологии выделяют три типа кризиса: кризис развития (начало перехода от одного этапа психологического развития к другому – например, подростковый период), травматический кризис (возникает в результате внешнего воздействия: физического, эмоционального или психологического), кризис после потери близких людей. Что такое кризисное состояние – это такой период, в котором разрушены старые жизненные основы, а новых еще не создано. И это вызывает страх, тревогу. В этот период человеку очень важно оказать квалифицированную помощь“, – объясняет психолог Елизавета Хаустова.
Психолог Екатерина Тамьяр добавляет: „Хотя кризис в психологии и определяется как серьезное состояние, вызванное резкими и неприятными изменениями в жизни, все-таки развитие человека невозможно без какого-либо кризиса. Среди основных видов кризиса хотелось бы выделить следующие: возрастной кризис, кризис самореализации, кризис здоровья, кризис в отношениях, кризис жизненных ошибок. С одной стороны, психологический кризис сопровождается неприятными и болезненными проявлениями – это переходное состояние, при котором меняется представление о мире, может появиться фрустрация, отсутствие радости от привычных вещей, где-то приходится отказываться от своих целей и вообще от привычного существования, что часто приводит к невротическим проявлениям и депрессии. Но есть и положительные моменты, которые стоит отметить, а именно: психологический кризис способен сделать человека сильнее и привести к личностному росту, и тогда черная полоса окажется взлетной“.
В период с 1.04.2022 по 31.12.2022 психологическую помощь от Департамента социального страхования получили 1079 человек.
С 1.04.2023 по 31.12.2023 поддержку душевного здоровья получили 1 274 человека, это на 18% больше, чем за тот же период в 2022 году.
Всего в 2022 году департамент оказал психологическую помощь в 1 547 случаях.
В 2023 году психологическую помощь и поддержку душевного здоровья департамент оказал 1 745 раз (на 13% больше, чем в 2022 году).
Рост количества обращений за онлайн-консультациями по вопросам душевного здоровья за последний год составил 30%. Если в начале 2023 года было 116 онлайн-консультаций, то в конце 2023 года – уже 150 в месяц.
Признаки наличия мыслей о самоубийстве и факторы риска. Когда пора бить тревогу?
Практически всегда попытке самоубийства предшествуют явные признаки. Важно серьезно отнестись к ним и искать помощи, если вам кажется, что ваш знакомый может иметь склонность к суициду. Признаком опасности или фактором риска считается, если кто-то:
• говорит о самоубийстве, шутит по этому поводу;
• озвучивает такие фразы, как: „Было бы лучше, если бы я умер“, „Я хочу исчезнуть навсегда“, „Когда меня уже не будет…“, „Скоро я больше не буду тебя беспокоить“ и пр.;
• говорит о смерти в позитивном и оптимистичном ключе, например: „Если бы я умер, люди любили бы меня больше“;
• пишет рассказы и стихи на тему смерти;
• беспечно относится к своему физическому состоянию;
• отдает, раздает или выбрасывает ценные вещи;
• особенным образом (не как обычно) прощается с семьей и друзьями;
• запасается оружием, лекарствами или иными средствами самоубийства;
• пишет прощальные письма;
• высказывает непонятные или странные мысли.
Не столь явные, но все же признаки опасности самоубийства и факторы риска:
• человек уходит в себя, избегает общения с друзьями и семьей;
• ведет себя не как обычно;
• у него проблемы в учебном заведении;
• его аппетит и привычки сна значительно изменились;
• его больше не интересует деятельность, которая раньше приносила радость;
• перестал следить за собой.
• Это неявные признаки, которые могут указывать также на многие другие психические расстройства или кризисы и проблемы. Если вы заметите подобные изменения, то лучше всего поинтересоваться у человека, как у него дела, о чем он думает.
Источник: peaasi.ee