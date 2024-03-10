ФОТО | Довели до срыва: 7 шикарных платьев, которые превратили жизнь актрис в настоящий кошмар
Из-за этих нарядов у кинозвезд случались нервные срывы прямо на съемочной площадке, пишет Wday.
Метры шелка и органзы, богатство отделки, тонкая талия — каждая девушка мечтает оказаться на месте актрисы и примерить настоящее платье принцессы из кино. И зря! Звездные красавицы вспоминают съемочные дни, когда им приходилось облачаться в „волшебные наряды“, с содроганием.
Почему? Металлические корсеты, 25-килограммовые кринолины, серьги весом по 1 кг — и это еще не все. Разбираем каждое платье детально.
„Белоснежка и охотник — 2“, Шарлиз Терон
Год: 2016.
Автор костюма: Колин Этвуд.
Фильм этот, как и его предшественник — „Белоснежка и охотник“, заслуживает внимания исключительно благодаря шикарным костюмам, которые создала легендарная Колин Этвуд. Правда, надо заметить, что первая часть даже по части нарядов выглядит гораздо более убедительно — образы королевы Ровенны здесь куда более стильные и продуманные с точки зрения смысловой нагрузки.
Однако в одном эти ленты схожи — и в той, и в другой Шарлиз Терон предстает перед нами в сногсшибательном черном плаще из вороньих перьев. Именно этот наряд в продолжении актриса практически не снимает.
Причем сногсшибательным костюм является в самом прямом смысле слова. По словам Этвуд, он был очень тяжелым — чтобы отработать в нем кадр, Шарлиз приходилось делать минутные перерывы и выходить дышать на свежий воздух.
Также непросто было соорудить это великолепие — перья рукодельницы пришивали вручную. На изготовление плаща ушло две недели и около 30 тыс. долларов.
„Золушка“, Лили Джеймс
Год: 2015.
Автор костюма: Сэнди Пауэлл.
Начинать нужно, конечно, с самого-самого „принцессиного“, если так можно выразиться, платья — голубого наряда Золушки из одноименного фильма 2015 года. Волшебство, да и только, скажете вы. И не ошибетесь. Чтобы создать это великолепие, художнику по костюмам Сэнди Пауэлл потребовалось около 4 000 часов.
Дело в том, что для каждой сцены было создано свое платье — покороче, подлиннее, посветлее и т. д. Всего восемь версий. Каждое обошлось студии в сумму около 12 тыс. долларов. На каждое ушло по 250 м ткани и в целом было потрачено 5 км ниток.
Однако для исполнительницы главной роли Лили Джеймс все эти вариации мало чем отличались, ведь главное, что объединяло их, — корсет и кринолин наряда был сделан из стали. На облачение у актрисы каждый раз уходило 25 минут. А еще ей приходилось почти не дышать, ведь талия Золушки должна быть идеальной без работы ретушеров.
По признанию Лили, самыми сложными для нее стали сцены танца с принцем на балу, ведь ее партнер постоянно наступал на подол, а каждый дополнительный дубль увеличивал время пребывания в этом „волшебном“ платье на несколько минут, которые казались часами.
„Седьмой сын“, Джулианна Мур
Год: 2014.
Автор костюма: Жаклин Уэст.
В роли ведьмы со сложной судьбой Джулианна Мур выглядит весьма убедительно. Может быть, все дело в том, что на площадке актриса действительно перманентно испытывала неподдельные страдания?
По словам актрисы, во время первой примерки своего главного кинонаряда — черного платья с корсетом — она не смогла даже и пальцем пошевелить. Корсет сковывал движения, а сзади к платью была пристегнута кольчуга.
Актриса вспоминает, что после этой первой примерки Жаклин Уэст, поняв, что играть в таком тяжелом наряде просто невозможно, решила его облегчить. Из каркаса убрали часть металла, а кольчугу изготовили из более легкого материала.
Однако слишком сильно это делу не помогло — Джулианна смогла в нем двигаться, но каждый раз это было сравнимо с походом в спортивный зал, ведь даже облегченная версия наряда весила прилично — более 30 кг!
„Голодные игры. И вспыхнет пламя“, Дженнифер Лоуренс
Год: 2013.
Автор костюма: дизайнер Текс Саверио.
О подвенечном платье Китнисс Эвердин начали говорить еще до выхода вторых „Голодных игр“ на экраны. Все дело в том, что художник по костюмам Триша Саммервил заявила, что основная часть нарядов для фильма будет создана домом Alexander McQueen, а вот свадебное платье для Дженнифер Лоуренс она продумает в соавторстве с индонезийским дизайнером Тексом Саверио, который известен сотрудничеством с Леди Гагой и Ким Кардашьян. Модная общественность ждала выхода фильма с замиранием сердца.
Платье-трансформер, элементы которого напоминают языки пламени, под стать названию фильма, оправдало все ожидания. Дженнифер Лоуренс, которой пришлось в этом великолепии передвигаться по съемочной площадке, в интервью отметила, что наряд безумно красивый, но трудно сосчитать, сколько раз она в нем упала за время съемок.
Конечно, актриса славится своей неуклюжестью и склонностью к падениям, но в данном случае обвинять ее сложно — много метров органзы и шифона по задумке авторов крепилось на металлический корсет. И хотя Текс Саверио заявил, что приложит все усилия, чтобы максимально облегчить конструкцию, она все-таки получилась очень громоздкой.
„Белоснежка: Месть гномов“, Джулия Робертс
Год выхода: 2012.
Автор костюма: Эйко Ишиоки.
Костюмы для этого фильма создавала легендарная Эйко Ишиоки. С ее легкой руки в гардеробе королевы появилось несколько шикарных платьев, которые Джулия Робертс называет произведениями искусства. Однако, отвечая на вопрос о том, что было самым тяжелым в работе над фильмом, актриса ответила: „Мое свадебное платье“.
Подвенечное платье королевы Клементины весило 25 кг и имело 2,4 метра в диаметре. Чтобы облачиться в это платье, у актрисы уходило каждый раз очень много времени, и помогали ей сразу несколько человек. Остальные кринолины, которыми дизайнер снабдил гардероб королевы, тоже весили немало, но все-таки именно этот наряд врезался в память знаменитости.
Даже личный помощник звезды, давая комментарии относительно съемок, отмечал, что съемки свадебных сцен особенно изматывали Джулию.
„Алиса в стране чудес“, Хелена Бонем Картер
Год: 2010.
Автор костюма: Колин Этвуд.
В „Алисе“ пера Тима Бертона пришлось помучиться вовсе не главной героине, которую исполнила Миа Васиковска. Главные страдания выпали на долю на тот момент еще супруги режиссера Хелены Бонем Картер. Она сыграла Красную королеву.
Проблема в том, что по задумке Бертона героиня должна была обладать определенным уродством — непомерно большой головой. Чтобы создать такой эффект, разумеется, постарались компьютерные гении, но и художнику по костюмам пришлось приложить усилия.
Чтобы голова казалась больше, по законам пропорции тело нужно было максимально уменьшить. При том, что Картер на тот момент обладала довольно изящным станом, без корсета не обошлось. Талию актрисы ужимали до такого состояния, что Хелена едва могла дышать. Именно тогда, по словам звезды, она получила бесценный опыт ношения корсета.
Позже, играя в „Золушке“ 2015 года фею-крестную, она обучила этому великому искусству и Лили Джеймс. Хелена показала, как нужно правильно выдыхать при шнуровании, чтобы потом не болели ребра.
„Братья Гримм“, Моника Беллуччи
Год: 2005.
Автор костюма: Габриэлла Пискуччини.
Моника Беллуччи в сказке Терри Гиллиама сыграла ведьму, чьим прообразом стала кровавая графиня Елизавета Батори, которая, если верить преданиям, пила ради сохранения собственной молодости кровь девственниц. Именно поэтому образы Моники выполнены в багряно-красных оттенках.
Бархатное платье ведьмы напоминает средневековый наряд, но дополненный при этом оригинальными деталями. Именно из-за них Беллуччи на площадке пришлось нелегко.
Само по себе платье, скроенное из метров парчи и бархата, было очень тяжелым. Плюс к этому оно имело длинный шлейф, который мешал актрисе передвигаться по съемочной площадке. Но тяжелее всего ей пришлось с аксессуарами. Внушительно весили корона ведьмы и ее серьги.
Несмотря на все ухищрения Габриэллы Пискуччини, облегчить головной убор так и не удалось. Снимать кадры в короне пришлось с перерывами. А с серьгами Монике повезло. Художница нашла выход и заменила их на каффы, которые хоть и были тяжелыми, но не так оттягивали мочки ушей.