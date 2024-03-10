ФОТО | Довели до срыва: 7 шикарных платьев, которые превратили жизнь актрис в настоящий кошмар

Дело в том, что для каждой сцены было создано свое платье — покороче, подлиннее, посветлее и т. д. Всего восемь версий. Каждое обошлось студии в сумму около 12 тыс. долларов. На каждое ушло по 250 м ткани и в целом было потрачено 5 км ниток.

Начинать нужно, конечно, с самого-самого „принцессиного“, если так можно выразиться, платья — голубого наряда Золушки из одноименного фильма 2015 года. Волшебство, да и только, скажете вы. И не ошибетесь. Чтобы создать это великолепие, художнику по костюмам Сэнди Пауэлл потребовалось около 4 000 часов.

Также непросто было соорудить это великолепие — перья рукодельницы пришивали вручную. На изготовление плаща ушло две недели и около 30 тыс. долларов.

Причем сногсшибательным костюм является в самом прямом смысле слова. По словам Этвуд, он был очень тяжелым — чтобы отработать в нем кадр, Шарлиз приходилось делать минутные перерывы и выходить дышать на свежий воздух.

Однако в одном эти ленты схожи — и в той, и в другой Шарлиз Терон предстает перед нами в сногсшибательном черном плаще из вороньих перьев. Именно этот наряд в продолжении актриса практически не снимает.

Фильм этот, как и его предшественник — „Белоснежка и охотник“, заслуживает внимания исключительно благодаря шикарным костюмам, которые создала легендарная Колин Этвуд. Правда, надо заметить, что первая часть даже по части нарядов выглядит гораздо более убедительно — образы королевы Ровенны здесь куда более стильные и продуманные с точки зрения смысловой нагрузки.

Почему? Металлические корсеты, 25-килограммовые кринолины, серьги весом по 1 кг — и это еще не все. Разбираем каждое платье детально.

Метры шелка и органзы, богатство отделки, тонкая талия — каждая девушка мечтает оказаться на месте актрисы и примерить настоящее платье принцессы из кино. И зря! Звездные красавицы вспоминают съемочные дни, когда им приходилось облачаться в „волшебные наряды“, с содроганием.

Однако для исполнительницы главной роли Лили Джеймс все эти вариации мало чем отличались, ведь главное, что объединяло их, — корсет и кринолин наряда был сделан из стали. На облачение у актрисы каждый раз уходило 25 минут. А еще ей приходилось почти не дышать, ведь талия Золушки должна быть идеальной без работы ретушеров.

По признанию Лили, самыми сложными для нее стали сцены танца с принцем на балу, ведь ее партнер постоянно наступал на подол, а каждый дополнительный дубль увеличивал время пребывания в этом „волшебном“ платье на несколько минут, которые казались часами.

„Седьмой сын“, Джулианна Мур

Год: 2014.

Автор костюма: Жаклин Уэст.

В роли ведьмы со сложной судьбой Джулианна Мур выглядит весьма убедительно. Может быть, все дело в том, что на площадке актриса действительно перманентно испытывала неподдельные страдания?

По словам актрисы, во время первой примерки своего главного кинонаряда — черного платья с корсетом — она не смогла даже и пальцем пошевелить. Корсет сковывал движения, а сзади к платью была пристегнута кольчуга.

Актриса вспоминает, что после этой первой примерки Жаклин Уэст, поняв, что играть в таком тяжелом наряде просто невозможно, решила его облегчить. Из каркаса убрали часть металла, а кольчугу изготовили из более легкого материала.

Однако слишком сильно это делу не помогло — Джулианна смогла в нем двигаться, но каждый раз это было сравнимо с походом в спортивный зал, ведь даже облегченная версия наряда весила прилично — более 30 кг!

„Голодные игры. И вспыхнет пламя“, Дженнифер Лоуренс

Год: 2013.

Автор костюма: дизайнер Текс Саверио.