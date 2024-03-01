01.03.2024, 11:40
Вкус детства! Как правильно готовить пирожное „картошка“
ФОТО: | Shutterstock
Пирожное „картошка“ на протяжении многих лет пользуется любовью среди сладкоежек. Однако мало кто знает, что готовят это лакомство далеко не всегда правильно. Как приготовить советскую „картошку“ в домашних условиях, рассказывает „Ева“.
Ингредиенты:
Печенье классическое — 200 г.
Сливочное масло — 90 г.
Какао — 3 ст.л.
Вареная сгущенка — 3 ст.л.
Для украшения:
какао / сахарная пудра / кокосовая стружка / посыпка и т.п.
Процесс приготовления:
Печенье измельчить в крошку.
Добавить к нему какао, размягченное сливочное масло, вареную сгущенку.
Перемешать и сформировать пирожное.
Украсить и убрать на 2 часа в холодильник.