Рецепты
01.03.2024, 11:40

Вкус детства! Как правильно готовить пирожное „картошка“

 
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ФОТО: Katty S | Shutterstock

Пирожное „картошка“ на протяжении многих лет пользуется любовью среди сладкоежек. Однако мало кто знает, что готовят это лакомство далеко не всегда правильно. Как приготовить советскую „картошку“ в домашних условиях, рассказывает „Ева“.

Ингредиенты:

  1. Печенье классическое — 200 г.

  2. Сливочное масло — 90 г.

  3. Какао — 3 ст.л.

  4. Вареная сгущенка — 3 ст.л.

Для украшения:

  1. какао / сахарная пудра / кокосовая стружка / посыпка и т.п.

Процесс приготовления:

  1. Печенье измельчить в крошку.

  2. Добавить к нему какао, размягченное сливочное масло, вареную сгущенку.

  3. Перемешать и сформировать пирожное.

  4. Украсить и убрать на 2 часа в холодильник.

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