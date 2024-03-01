Что такое „здоровый стыд“ и почему он на самом деле полезен: объясняет психолог

„Стыд помогает нам осознать, что мы не одиноки в мире, нам нужно соблюдать определенные правила и руководящие принципы, чтобы быть частью общества, и нам нужно признавать чувства других людей и беспокоиться о них. Это то, что мы называем здоровым стыдом, который сильно отличается от токсичного стыда“, — приводит слова эксперта Super.

По словам специалиста, плюсов у здоровой версии множество. Если токсичный стыд делает нас предвзятыми и жестокими самокритиками, здоровый практически тождествен состраданию. Кроме того, он напоминает, что делать ошибки (и извиняться за них), а затем меняться к лучшему — это совершенно нормально.

„Все мы переживаем взлеты и падения в жизни. Здоровый стыд дает нам возможность увидеть картину в целом и отпустить то, над чем мы больше не имеем права голоса или контроля“, — считает психолог. Кроме того, стыд способен уберечь нас от плохих компаний и ситуаций, помогая выстроить хорошо осознанные границы.