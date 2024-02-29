Травмы на школьных каникулах – можно ли их вообще предотвратить?

Нынешние школьные каникулы многие молодые люди проведут активно – если погода будет хорошая, они смогут, например, отправиться в поход, а многие поедут на лыжные или горнолыжные курорты. Существует и немало различных вариантов активного отдыха в помещениях. Например, можно сходить в парк приключений, батутный парк, бассейн, тренажерный зал, заняться боулдерингом или скалолазанием, или же сходить на другие тренировки.

„Имеющаяся у нас на сегодняшний день статистика показывает, что в период школьных каникул количество несчастных случаев среди молодежи действительно резко возрастает. Если во время учебы чаще наблюдаются травмы от различных игр с мячом, проводимых в учебное время, то во время каникул чаще встречаются другие травмы, вызванные падениями. Травму можно получить, например, на батуте, во время простого бега или при занятии спортом. Типичными местами могут быть горнолыжные склоны, скейт-парки или велопарки“, – пояснил исполнительный директор Balcia Kindlustus Денис Николаев.

Кроме того, во время школьных каникул проводятся многие тренировочные лагеря, что также увеличивает количество травм. Если ребенок из-за травмы не может поехать в лагерь, это уже непосредственный денежный ущерб.

Каждый родитель знает, что детям бессмысленно говорить, например, бежать медленнее или осторожнее. Так как же объяснить важность безопасности, чтобы советы, влетая в одно ухо, не вылетали сразу же из другого? Страховая компания Balcia Kindlustus обратилась за советом к своему партнеру Ристо Кальмре – одному из главных организаторов Simple Session, который много лет занимается экстремальными видами спорта.