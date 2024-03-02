ПОЛИЦИЯ МОДЫ | Кто был самым стильным на приеме у президента? Какое самое дорогое платье вечера? Разбирается фэшн-эксперт

Сочные оттенки розового, насыщенный зеленый, четкие контрасты и затейливые аксессуары... Было видно, что гости президентского приема были настроены повеселиться. Однако это был не единственный модный посыл. Никогда еще на приеме 24 февраля не было так много винтажных платьев и повторно использованных нарядов, которые уже надевали на предыдущих президентских приемах, нашли в закромах шкафа или позаимствовали у друзей. Безусловно, это важный посыл о более осмысленном потреблении. Есть ли в этом экономический подтекст - вопрос, который нам предстоит выяснить.