Мода и стиль
02.03.2024, 14:32

ПОЛИЦИЯ МОДЫ | Кто был самым стильным на приеме у президента? Какое самое дорогое платье вечера? Разбирается фэшн-эксперт

 (21)
Урмас Вяльяотс
фэшн-журналист из Парижа
Nataly Koppel
nataly.koppel@kroonika.ee
ФОТО: Delfi Meedia

Сочные оттенки розового, насыщенный зеленый, четкие контрасты и затейливые аксессуары... Было видно, что гости президентского приема были настроены повеселиться. Однако это был не единственный модный посыл. Никогда еще на приеме 24 февраля не было так много винтажных платьев и повторно использованных нарядов, которые уже надевали на предыдущих президентских приемах, нашли в закромах шкафа или позаимствовали у друзей. Безусловно, это важный посыл о более осмысленном потреблении. Есть ли в этом экономический подтекст - вопрос, который нам предстоит выяснить.

Мероприятия, посвященные Дню независимости Эстонской Республики, стали ежегодной традицией, формирующей наше чувство народной принадлежности - точно так же, как Праздник песни и Яанов день.

Во времена коронавируса идеалисты уверяли, что после пандемии мир будет совсем иным. Конечно, это была наивная сказка, которую было забавно слушать, когда все казалось безнадежным. Как бы то ни было, этот период, помимо школьных лет, отнятых у молодежи, принес в жертву еще кое-что - празднование Дня независимости.

Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии