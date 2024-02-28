Серый + красный: самое модное комбо 2024 года!

Весна — идеальное время для обновления гардероба. Каждый год мы с нетерпением ждем потепления, чтобы сменить теплые пуховики и объемные шубы на легкие пальто и жакеты и добавить больше красок в свои повседневные аутфиты. Однако, как это обычно бывает, солнечные дни застанут нас врасплох, поэтому советуем начать продумывать новые стилизации уже сейчас. И начать стоит именно с цветовой палитры, пишет Woman.

Чаще всего на необычные цветовые сочетания нас вдохновляют дизайнеры и их новые коллекции. Но данную яркую комбинацию придумали именно модницы и героини стритстайлов. Так, уже несколько месяцев фаворитами многих инфлюенсеров остаются образы, в которых грамотно соединены серый и красный.

Такой актуальный аутфит может состоять исключительно из вещей красного и серого цвета или включать модели других оттенков. Чтобы итоговый результат получился действительно стильным, важно учитывать все детали и особое внимание уделять оттенкам. Например, сделать выбор в пользу бордового, вишневого, насыщенно-алого, графитового, светло-серого и цвета мокрого асфальта. Более теплая палитра с желтым подтоном будет смотреться уже не так эффектно и „дорого“.

Также при составлении подобных образов стоит учитывать, что процентное соотношение серых вещей должно преобладать. Красные элементы выполняют роль ярких акцентов. Для создания подобного правильно лука вам понадобятся сумка в винном оттенке, ботильоны или лодочки, колготки, очки или перчатки. Стилизовать их можно по примеру Елены Перминовой.

А вот из одежды в алом цвете стилисты советуют выбирать только верх: джемпер или водолазку. Иначе аутфит окажется не таким гармоничным и чересчур броским. Лучше всего присмотреться к однотонным изделиям без принта или других лишних деталей в виде объемного декора, шнуровки и т.д. В противном случае фокус внимания с модного оттенка сместится на дополнительные элементы.

При выборе серых вещей никаких ограничений нет — подойдут и брюки, и пальто, и жакеты, и юбки, и платья. Можно составить монохромный образ из моделей одного цвета или поиграть с оттенками и скомбинировать темные и более светлые тона серого. На такой одежде допустим минималистичный принт: тонкая полоска, клетка или даже леопард. Однако важно, чтобы цвета, использованные при его создании, были ахроматическими. Это может быть даже даже черный.