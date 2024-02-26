ФОТО | Дочь Тоомаса Хендрика Ильвеса надела на президентский прием платье из гардероба Эвелин Ильвес

„Слишком часто я в ее шкаф не лезу, но это платье отлично подошло, его создала в технике хаапсалуского пухового платка Сийри Реуманн“, - рассказала дочь Ильвесов.

Эвелин ильвес вспомнила, как в ее гардеробе появилось это платье: „Платье сделала мне в 2021 году мастер хаапсалуского платка Сийри Рейманн, которая также является автор узора хаапсалуского платка, названного моим именем. Узор под названием „Эвелин“ как раз можно увидеть в районе подола“.

Эвелин добавила, что в прошлом году пришла на вручение диплома как раз в этом платье.