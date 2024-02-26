ФОТО | Сочетание традиций и современности! Смотрите, какое необычное платье надела первая леди Сирье Карис на прием 24 февраля

В этом году День независимости связан с одним из самых важных и центральных символов эстонского культурного наследия - поясным узором, который можно было увидеть в качестве элемента оформления в зале, на концертной программе, а также на подоле платья супруги президента. Для создания наряда Сирье Карис дизайнер Пирет Пуппарт выбрала самый древний найденный в Эстонии узорчатый пояся с кладбища Йыуга близ Ийсаку (XIII-XIV века).

Пояс с зигзагообразным узором является более старым вариантом поясных узоров, которые, в отличие от игривых узоров крестьянской одежды XVIII-XIX веков, гораздо более аскетичны и напоминают, в частности, узорчатую чешую гадюки. Дизайнер сделал поясной узор объемным, используя технику оригами.

По подолу платья проходит объемный поясной узор длиной более двух метров. Это работа Аннели Йоханнсон, одной из немногих ткачих в Эстонии, использующих подобную технику. Она также попыталась сохранить обычную длину в 2-3 обхвата талии, характерную для узорчатый поясов. Благодаря трехмерности ткани узор приобрел дополнительную функцию - он сделал подол заостренным, как подолы народных юбок в Пярнумаа и Кихнуские узоры. За пошив платье и материалы отвечала Агне Талу.

Украшения

Комплект украшений вдохновлен наследием Ярва-Мадизе, родного кихельконда супруги президента. Отправной точкой послужила брошь в форме сердца из коллекции Эстонского национального музея, украшенная большим камнем, которая распространена в основном на Сааремаа, но также и на северном побережье. На современную интерпретацию броши ювелира Сигрид Кууск вдохновило желание создать украшение с уважением к эстонской культуре и природным ресурсам. В центре броши в форме сердца сверкает цитрин. К украшению были добавлены еловые лапки, чтобы подчеркнуть важность леса и необходимость защиты разнообразия природы. Комплект украшений, состоящий из браслета, серег и броши, выполнен из серебра.