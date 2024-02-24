ФОТО | Милые воспоминания! Как выглядели Алар и Сирье Карис, когда приходили на президентские приемы в качестве гостей

Задолго до того, как они стали президентской четой, супруги Карис посетили множество приемов в качестве гостей. В конце концов, и нынешний президент, и его супруга долгие годы работали на других важных должностях, что гарантировало им приглашение на самый важный прием года.

Поэтому мы порылись в фотоархиве и нашли несколько очень ностальгических снимков тех времен, когда Карисы наслаждались приемом в качестве гостей. Хотя будучи первой леди Сирье Карис предпочитает более скромные наряды и не особо экспериментирует, но были и такие президентские приемы, когда наша нынешняя первая леди делала выбор в пользу крайне смелого образа.