Эстонские повара дают советы: как вкусно накормить семью полезной едой, потратив на это минимум времени, денег и усилий

Шеф-повар Александр Задорожный отмечает, что люди делятся на два лагеря: любящих готовить и любящих вкусно покушать. Также он обращает внимание на то, что в каждой семье – своя культура приготовления и потребления еды. Кто-то уделяет этому процессу много времени и сил, а кто-то совсем не заморачивается и старается потратить на это как можно меньше время.

„Учитывая, сколько времени занимает у нас только потребление пищи, а именно количество раз в сутки, то представьте, сколько времени уходит на приготовление её или ожидание приготовления“, – говорит Задорожный.

Он предлагает свой план оптимизации процесса приготовления домашней еды.

Главное – подготовка

„Если нет особого желания готовить, но заниматься этим все-таки нужно, то я бы посоветовал объединить готовку с чем-то приятным и интересным. Например, включить любимый сериал, фильм или телешоу. Это отвлекает от бытовых процессов приготовления еды – нарезки, чистки, подготовки продуктов. А также помогает отвлечься на разговор в приятной компании за чашечкой кофе или чая“, – предлагает шеф-повар.

Первой и главной оптимизацией готовки он называет заранее подготовленное меню. Благодаря этому сокращается время похода в магазин, а также и затраты на продукты, если не покупать ничего лишнего.

Задорожный советует: делая покупки для семьи сразу на всю неделю, обязательно взять определенные группы продуктов – крупы, овощи, мясо, рыбу, консервы и фрукты.