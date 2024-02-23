Четыре закуски, достойные праздничного стола в честь Дня независимости Эстонии

ВАРЕНАЯ САЛЯМИ, САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И СЛИВОЧНЫЙ СЫР С ЧЕРЕМШОЙ НА ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ

Ингредиенты (на 14 шт.):

Квашеная капуста с морковью – 150 г

Вареная салями Vasalli от Nõo – 1 упаковка

Сахар или мед – 10 г

Растительное масло – 10 г

Черный перец – 0,5 г

Сок лайма – 10 г

Сливочный сыр – 100 г

Черемша – 10 г

Черный хлеб – 7 ломтиков

Укроп – по вкусу и еще немного для украшения

Рецепт:

Смешайте квашеную капусту с сахаром или медом, растительным маслом, черным перцем, соком лайма и укропом. При необходимости приправьте солью. Ломтики хлеба разрежьте пополам по диагонали. Сливочный сыр смешайте с черемшой или используйте готовый сыр с черемшой, продающийся в магазинах. Намажьте сыр с черемшой на хлеб, сверху положите сложенный пополам ломтик вареной салями. Поверх всего выложите салат из квашеной капусты. Украсьте веточкой укропа.

ВЕТЧИНА И САЛАТ ИЗ ГОРЬКУШЕК НА ХЛЕБНОМ ЧИПСЕ С СЕМЕЧКАМИ

Ингредиенты (на 14 шт.):

Маринованные горькушки – 100 г

Ветчина Nõo rulaad, нарезанная – 2 упаковки

Красный лук – 30 г

Петрушка – по вкусу и еще немного для украшения

Сливочный сыр – 200 г

Томатная паста – 15 г

Помидоры черри – 4 шт.

Орегано – по вкусу

Хлебные чипсы с семечками – 14 шт.

Рецепт:

Порубите красный лук, маринованные горькушки и петрушку, смешайте со сливочным сыром, орегано и томатной пастой. Выложите салат на хлебные чипсы с семечками, поверх положите свернутые в рулетик ломтики ветчины Nõo rulaad. Украсьте помидорами черри и петрушкой.

КРЕМ С КОПЧЕНОЙ КОЛБАСОЙ В РЖАНЫХ ТАРТАЛЕТКАХ

Ингредиенты (на 24 шт.):

Копченая колбаса Nõo Wabariigi – 200 г

Сливочный сыр – 200 г

Укроп – по вкусу

Чеснок – 5 г (1 зубчик)

Сок лайма – 10 г

Свежий чили – 10 г

Дижонская горчица – 10 г

Редис – 3 шт.

Чипсы из ржаного хлеба – 24 шт.

Рецепт:

Измельчите копченую колбасу в блендере. Получившуюся массу смешайте с нарубленными укропом, чесноком и свежим чили, добавьте сливочный сыр и дижонскую горчицу. Выложите крем в ржаные тарталетки при помощи небольшой ложечки или кондитерского мешка. Украсьте ломтиками редиса.