Рецепты
23.02.2024, 12:35

Четыре закуски, достойные праздничного стола в честь Дня независимости Эстонии

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ФОТО: Erakogu

Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн вместо традиционных бутербродов с килькой в честь Дня независимости Эстонской Республики предлагает подать к столу оригинальные закуски, в которых, тем не менее, четко читается дух Эстонии.

ВАРЕНАЯ САЛЯМИ, САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И СЛИВОЧНЫЙ СЫР С ЧЕРЕМШОЙ НА ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ

Ингредиенты (на 14 шт.):

  • Квашеная капуста с морковью – 150 г

  • Вареная салями Vasalli от Nõo – 1 упаковка

  • Сахар или мед – 10 г

  • Растительное масло – 10 г

  • Черный перец – 0,5 г

  • Сок лайма – 10 г

  • Сливочный сыр – 100 г

  • Черемша – 10 г

  • Черный хлеб – 7 ломтиков

  • Укроп – по вкусу и еще немного для украшения

Рецепт:

Смешайте квашеную капусту с сахаром или медом, растительным маслом, черным перцем, соком лайма и укропом. При необходимости приправьте солью. Ломтики хлеба разрежьте пополам по диагонали. Сливочный сыр смешайте с черемшой или используйте готовый сыр с черемшой, продающийся в магазинах. Намажьте сыр с черемшой на хлеб, сверху положите сложенный пополам ломтик вареной салями. Поверх всего выложите салат из квашеной капусты. Украсьте веточкой укропа.

ВЕТЧИНА И САЛАТ ИЗ ГОРЬКУШЕК НА ХЛЕБНОМ ЧИПСЕ С СЕМЕЧКАМИ

Ингредиенты (на 14 шт.):

  • Маринованные горькушки – 100 г

  • Ветчина Nõo rulaad, нарезанная – 2 упаковки

  • Красный лук – 30 г

  • Петрушка – по вкусу и еще немного для украшения

  • Сливочный сыр – 200 г

  • Томатная паста – 15 г

  • Помидоры черри – 4 шт.

  • Орегано – по вкусу

  • Хлебные чипсы с семечками – 14 шт.

Рецепт:

Порубите красный лук, маринованные горькушки и петрушку, смешайте со сливочным сыром, орегано и томатной пастой. Выложите салат на хлебные чипсы с семечками, поверх положите свернутые в рулетик ломтики ветчины Nõo rulaad. Украсьте помидорами черри и петрушкой.

КРЕМ С КОПЧЕНОЙ КОЛБАСОЙ В РЖАНЫХ ТАРТАЛЕТКАХ

Ингредиенты (на 24 шт.):

  • Копченая колбаса Nõo Wabariigi – 200 г

  • Сливочный сыр – 200 г

  • Укроп – по вкусу

  • Чеснок – 5 г (1 зубчик)

  • Сок лайма – 10 г

  • Свежий чили – 10 г

  • Дижонская горчица – 10 г

  • Редис – 3 шт.

  • Чипсы из ржаного хлеба – 24 шт.

Рецепт:

Измельчите копченую колбасу в блендере. Получившуюся массу смешайте с нарубленными укропом, чесноком и свежим чили, добавьте сливочный сыр и дижонскую горчицу. Выложите крем в ржаные тарталетки при помощи небольшой ложечки или кондитерского мешка. Украсьте ломтиками редиса.

РУЛЕТИКИ ИЗ ЛАВАША С ВАРЕНОЙ САЛЯМИ

Ингредиенты (на 16 шт.):

  • Цельнозерновой лаваш – 1 шт. (120 г)

  • Вареная салями Nõo – 2 упаковки

  • Плавленый сыр – 150 г

  • Тертый пармезан – 30 г

  • Зеленый салат микс – 1 упаковка

  • Сыр с голубой плесенью – 80 г

  • Груша – 1 шт.

  • Огурец – 150 г

Рецепт:

Смешайте пармезан с плавленым сыром и равномерно намажьте на лаваш. Поверх равномерно выложите нарезанные длинными полосками грушу и огурец, а также все остальные ингредиенты. Сверните лаваш с начинкой в плотный рулет и оставьте минут на 10–15, чтобы пропитался. Для подачи нарежьте рулет на ломтики.

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