Четыре закуски, достойные праздничного стола в честь Дня независимости Эстонии(2)
Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн вместо традиционных бутербродов с килькой в честь Дня независимости Эстонской Республики предлагает подать к столу оригинальные закуски, в которых, тем не менее, четко читается дух Эстонии.
ВАРЕНАЯ САЛЯМИ, САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И СЛИВОЧНЫЙ СЫР С ЧЕРЕМШОЙ НА ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ
Ингредиенты (на 14 шт.):
Квашеная капуста с морковью – 150 г
Вареная салями Vasalli от Nõo – 1 упаковка
Сахар или мед – 10 г
Растительное масло – 10 г
Черный перец – 0,5 г
Сок лайма – 10 г
Сливочный сыр – 100 г
Черемша – 10 г
Черный хлеб – 7 ломтиков
Укроп – по вкусу и еще немного для украшения
Рецепт:
Смешайте квашеную капусту с сахаром или медом, растительным маслом, черным перцем, соком лайма и укропом. При необходимости приправьте солью. Ломтики хлеба разрежьте пополам по диагонали. Сливочный сыр смешайте с черемшой или используйте готовый сыр с черемшой, продающийся в магазинах. Намажьте сыр с черемшой на хлеб, сверху положите сложенный пополам ломтик вареной салями. Поверх всего выложите салат из квашеной капусты. Украсьте веточкой укропа.
ВЕТЧИНА И САЛАТ ИЗ ГОРЬКУШЕК НА ХЛЕБНОМ ЧИПСЕ С СЕМЕЧКАМИ
Ингредиенты (на 14 шт.):
Маринованные горькушки – 100 г
Ветчина Nõo rulaad, нарезанная – 2 упаковки
Красный лук – 30 г
Петрушка – по вкусу и еще немного для украшения
Сливочный сыр – 200 г
Томатная паста – 15 г
Помидоры черри – 4 шт.
Орегано – по вкусу
Хлебные чипсы с семечками – 14 шт.
Рецепт:
Порубите красный лук, маринованные горькушки и петрушку, смешайте со сливочным сыром, орегано и томатной пастой. Выложите салат на хлебные чипсы с семечками, поверх положите свернутые в рулетик ломтики ветчины Nõo rulaad. Украсьте помидорами черри и петрушкой.
КРЕМ С КОПЧЕНОЙ КОЛБАСОЙ В РЖАНЫХ ТАРТАЛЕТКАХ
Ингредиенты (на 24 шт.):
Копченая колбаса Nõo Wabariigi – 200 г
Сливочный сыр – 200 г
Укроп – по вкусу
Чеснок – 5 г (1 зубчик)
Сок лайма – 10 г
Свежий чили – 10 г
Дижонская горчица – 10 г
Редис – 3 шт.
Чипсы из ржаного хлеба – 24 шт.
Рецепт:
Измельчите копченую колбасу в блендере. Получившуюся массу смешайте с нарубленными укропом, чесноком и свежим чили, добавьте сливочный сыр и дижонскую горчицу. Выложите крем в ржаные тарталетки при помощи небольшой ложечки или кондитерского мешка. Украсьте ломтиками редиса.
РУЛЕТИКИ ИЗ ЛАВАША С ВАРЕНОЙ САЛЯМИ
Ингредиенты (на 16 шт.):
Цельнозерновой лаваш – 1 шт. (120 г)
Вареная салями Nõo – 2 упаковки
Плавленый сыр – 150 г
Тертый пармезан – 30 г
Зеленый салат микс – 1 упаковка
Сыр с голубой плесенью – 80 г
Груша – 1 шт.
Огурец – 150 г
Рецепт:
Смешайте пармезан с плавленым сыром и равномерно намажьте на лаваш. Поверх равномерно выложите нарезанные длинными полосками грушу и огурец, а также все остальные ингредиенты. Сверните лаваш с начинкой в плотный рулет и оставьте минут на 10–15, чтобы пропитался. Для подачи нарежьте рулет на ломтики.