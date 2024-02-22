От Эвиты Перон и Сони Ганди до Светланы Тихановской и Юлии Навальной. Жены политиков, которые продолжили дело мужей

Cоня Ганди была избрана президентом партии Индийский национальный конгресс в 1998 году. Это было очень непростое время: два прежних лидера партии: Индира Ганди и ее сын, муж Сони, Раджив, стали жертвами политических убийств, а сама партия потерпела тяжелейшее поражение на выборах в нижнюю палату парламента страны — Лок сабха, в результате которого число ее членов резко сократилось.

Коретта Кинг умерла в 2006 году. На ее похоронах присутствовали четыре президента США: отец и сын Буши, Джимми Картер и Билл Клинтон, а также (в ту пору еще только сенатор) Барак Обама.

Кульминацией ее деятельности стало введение федерального праздника в США: Дня Мартина Лютера Кинга, который стал общенациональным выходным. Позднее Коретта передала управление центром своему сыну Декстеру, но продолжала участвовать в его работе.

Позднее она основала центр имени покойного мужа, целью которого было и остается сохранение и изучение его наследия.

Коретта Кинг поддерживала женские движения и путешествовала по всему миру, читая лекции о расизме и экономических проблемах в США.

Она открыто выражала возмущение войной во Вьетнаме, из-за чего на протяжении нескольких лет находилась под наблюдением ФБР.

Мартин Лютер Кинг-младший был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Коретта продолжила его дело, впервые приняв участие в демонстрации всего через несколько дней после похорон мужа.

Коретта поддерживала мужа в его борьбе, но открыто раскритиковала тот факт, что женщины фактически были отстранены от деятельности в его движении.

С Мартином Лютером Кингом Коретта познакомилась в Бостоне, где училась в консерватории. После свадьбы пара переехала в город Монтгомери в штате Алабама. Там ее муж занял должность пастора баптистской церкви, которая вскоре стала центром движения за гражданские права чернокожих в Алабаме, а потом и по всей стране. Из-за политической позиции Кинга их дом стал мишенью сторонников превосходства белой расы.

Хотя Коретта Кинг более известна как жена знаменитого борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, она оставила и собственное наследие, а после убийства мужа сделала все возможное, чтобы продолжить его дело.

Корасон Акино стала президентом Филиппин в 1986 году, когда в результате народного восстания был смещен Фердинанд Маркос.

Соня превзошла большинство ожиданий. Чего нельзя сказать о ее партии, которая в последнее время пережила гораздо больше поражений, нежели побед.

В своем первом обращении в этой роли она сказала: „Я не спасительница, как некоторые из вас, возможно, захотят поверить. Мы должны быть реалистами в своих ожиданиях. Возрождение нашей партии будет длительным процессом, требующим искренней и упорной работы каждого из нас“.

В том же году она официально вступила в партию своей семьи, Индийский национальный конгресс, и через несколько месяцев была избрана ее председателем.

Соня изменила свою позицию в декабре 1997 года, сказав, что готова принимать участие в предвыборной кампании 1998 года. Политические обозреватели считают, что это решение стало результатом многих факторов, в том числе оно было связано с желанием оставить незапятнанным имя покойного мужа и обеспечить политическое будущее сына, Рахула.

В статье, напечатанной в газете India Today всего через три месяца после убийства Раджива, говорилось: „Соня попала в политический водоворот. Нравится это вдове Раджива или нет, но она стала центром борьбы за власть внутри правящей партии“.

Поначалу Соня Ганди не только отказалась унаследовать роль своего мужа в партии, она даже решила не участвовать в предвыборной кампании на выборах 1996 года.

После убийства Индиры Ганди в 1984 году премьером стал Раджив. Соня очень противилась тому, чтобы ее муж занимался политикой, но ей пришлось смириться с неизбежным. Раджив был убит в 1991 году во время предвыборной кампании в городе Шриперумпудур в штате Тамилнад.

Соня Ганди, в девичестве Эдвиге Антония Альбина Майно, родилась в Италии. Со своим будущим мужем она познакомилась в Кембридже, где изучала английский язык. Пара поженилась в 1968 году, после чего Соня с мужем переехали в дом его матери, Индиры Ганди, которая в ту пору была премьер-министром.

За годы ее правления в стране было несколько попыток государственного переворота. Но она устояла, защитив нарождающуюся демократию и освободив политических заключенных.

Победа Корасон Акино на выборах была встречена с эйфорией на Филиппинах и во всем мире. Она была признана женщиной года по версии журнала Time, была выдвинута на Нобелевскую премию мира, получила премию Элеоноры Рузвельт в области прав человека, серебряную медаль Организации Объединенных Наций и Канадскую международную премию за свободу. Но вскоре начала проявляться ее неопытность.

Действительно, ее стойкий католицизм, вероятно, оказал главное, если не единственное влияние на ее политические взгляды. Это сделало ее мощным символом оппозиции коррумпированной семье Маркос, но мало что дало в плане программы для правительства.

Но когда Маркос под давлением американцев неожиданно призвал к проведению президентских выборов в феврале 1986 года, она стала кандидатом от объединенной оппозиции на пост президента.

Корасон Акино оставалась в тени на протяжении всей карьеры мужа, воспитывая пятерых детей дома, а затем и в изгнании.

В августе 1983 года, полагая, что Маркос умирает, Акино вернулся в Манилу и был застрелен всего через несколько секунд после выхода из самолета.

В 1972 году он был арестован и приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет по обвинению в подрывной деятельности, после чего ему разрешили поехать в США.

Вероятно, ее муж был бы избран президентом Филиппин, если бы Маркос не приостановил выборы.

Она родилась в богатой и влиятельной филиппинской семье, училась в США. В 1954 году вышла замуж за Бениньо („Ниньо“) Акино, сына другой богатой филиппинской семьи и многообещающего молодого политика.

Критики отвергли ее как простую и глубоко религиозную домохозяйку. Акино действительно была глубоко верующей католичкой и часто в своих речах взывала к богу.

Она пришла к власти на волне активных выступлений против его правления, отчасти вызванных убийством ее мужа, лидера оппозиции Бениньо Акино, в 1983 году.

Беларусь обращалась к Литве с требованием выдать Тихановскую, МИД страны на это ответил, что „скорее ад замерзнет“. Интерпол также отказался объявлять ее в международный розыск.

Одновременно в Беларуси против нее возбуждались все новые уголовные дела. Самое первое (о „создании экстремистского формирования“) — еще в декабре 2020-го.

Тем не менее, в течение следующих дней и недель она сначала стала главным лицом белорусских протестов, а затем и лидером оппозиции в изгнании.

Уже 10 августа Тихановскую пригласили в ЦИК Беларуси. Там прямо в кабинете председателя с ней говорили два высокопоставленных силовика. После этой беседы она уехала на автомобиле в Литву — и только много позже рассказала, что ее шантажировали детьми.

Многочисленные сообщения о фальсификациях на всех уровнях привели к самым массовым в истории Беларуси протестам и беспрецедентному уровню насилия властей и давления на недовольных со стороны силовиков. Это давление продолжается и сейчас.

Евросоюз, США, Британия и ряд других стран не признали официальные результаты выборов, а Лукашенко — их победителем.

По официальным данным, на выборах 9 августа 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Тихановская - 10,1%. Данные независимых подсчетов показывали прямо противоположное соотношение.

В первую очередь, это банкир Виктор Бабарико (арестован еще до выборов, сейчас отбывает 14-летний срок) и сооснователь „Парка высоких технологий“ Валерий Цепкало (в настоящий момент находится в эмиграции).

Тихановскую избирательная комиссия зарегистрировала, и вокруг нее объединились сторонники других кандидатов, не допущенных к выборам.

События 2020 года радикально изменили ее жизнь. Она зарегистрировала свою кандидатуру на президентских выборах только потому, что ее мужа, предпринимателя и блогера Сергея Тихановского, к ним не допустили. Сейчас Тихановский отбывает 18-летний срок; уже в тюрьме ему добавили 1,5 года за якобы неповиновение администрации колонии.

В марте 2023 года Тихановская была заочно приговорена судом в Минске к 15 годам лишения свободы по целому ряду тяжких статей, включая государственную измену.

Исабель Перон: третья жена дважды президента, вице-президент, президент, изгнанница

Самой известной из трех жен президента Аргентины Хуана-Доминго Перона была его вторая жена, Эва, она же Эвита.

Однако на самую вершину власти взошла не она, а ее преемница, Мария Эстела Мартинес Картес, которая в начале своей карьеры была танцовщицей и приняла в качестве сценического имени имя своей святой – Исабель.

Со своим будущим мужем, который был старше ее более чем на 30 лет, она познакомилась в Панаме. Там политик жил в изгнании, после того, как был свергнут в результате военного переворота, а она выступала в ночном клубе.

Поначалу она стала его секретарем, а потом вышла за него замуж.

Перон вернулся из ссылки в Аргентину в 1973 году. На президентских выборах в сентябре этого же года Перон выдвинул свою кандидатуру вместе с Исабель в качестве своего вице-президента.

Аргентинцы называли ее Исабелита (Маленькая Исабель), хотя она и не стала такой же народной любимицей, как вторая жена Перона Эва (Эвита), которую многие и по сей день помнят и любят за ее работу на благо самых бедных слоев населения.

Исабель Перон была назначена президентом в июле 1974 года, после смерти мужа. Таким образом она стала первой в мире женщиной-президентом государства, хотя и не побеждала на всеобщих выборах.

Исабель, безусловно, получила большой политический опыт, готовя вместе с мужем его возвращение к власти, но ей пришлось нелегко в роли первой женщины-президента Аргентины. В том числе из-за раскола в перонистской партии и эскалации насилия между левыми партизанами и ультраправыми „эскадронами смерти“, связанными с военным руководством страны.

Правозащитники утверждают, что за два года президентства Исабель около 2000 человек были похищены и убиты, хотя лично она в этом участия и не принимала.