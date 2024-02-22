От Эвиты Перон и Сони Ганди до Светланы Тихановской и Юлии Навальной. Жены политиков, которые продолжили дело мужей
После гибели российского оппозиционного политика Алексея Навального его вдова Юлия пообещала продолжить дело мужа. В современной истории было немало женщин, которые решили занять освободившееся политическое место своих супругов. Русская служба Би-би-си рассказывает о восьми самых известных таких примерах.
Коретта Скотт Кинг: от слежки ФБР до уважения президентов
Хотя Коретта Кинг более известна как жена знаменитого борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, она оставила и собственное наследие, а после убийства мужа сделала все возможное, чтобы продолжить его дело.
С Мартином Лютером Кингом Коретта познакомилась в Бостоне, где училась в консерватории. После свадьбы пара переехала в город Монтгомери в штате Алабама. Там ее муж занял должность пастора баптистской церкви, которая вскоре стала центром движения за гражданские права чернокожих в Алабаме, а потом и по всей стране. Из-за политической позиции Кинга их дом стал мишенью сторонников превосходства белой расы.
Коретта поддерживала мужа в его борьбе, но открыто раскритиковала тот факт, что женщины фактически были отстранены от деятельности в его движении.
Мартин Лютер Кинг-младший был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Коретта продолжила его дело, впервые приняв участие в демонстрации всего через несколько дней после похорон мужа.
Она открыто выражала возмущение войной во Вьетнаме, из-за чего на протяжении нескольких лет находилась под наблюдением ФБР.
Коретта Кинг поддерживала женские движения и путешествовала по всему миру, читая лекции о расизме и экономических проблемах в США.
Позднее она основала центр имени покойного мужа, целью которого было и остается сохранение и изучение его наследия.
Кульминацией ее деятельности стало введение федерального праздника в США: Дня Мартина Лютера Кинга, который стал общенациональным выходным. Позднее Коретта передала управление центром своему сыну Декстеру, но продолжала участвовать в его работе.
Коретта Кинг умерла в 2006 году. На ее похоронах присутствовали четыре президента США: отец и сын Буши, Джимми Картер и Билл Клинтон, а также (в ту пору еще только сенатор) Барак Обама.
Коретта Кинг похоронена рядом с мужем в Атланте, штат Джорджия.
Соня Ганди: политик поневоле
Cоня Ганди была избрана президентом партии Индийский национальный конгресс в 1998 году. Это было очень непростое время: два прежних лидера партии: Индира Ганди и ее сын, муж Сони, Раджив, стали жертвами политических убийств, а сама партия потерпела тяжелейшее поражение на выборах в нижнюю палату парламента страны — Лок сабха, в результате которого число ее членов резко сократилось.
Соня Ганди, в девичестве Эдвиге Антония Альбина Майно, родилась в Италии. Со своим будущим мужем она познакомилась в Кембридже, где изучала английский язык. Пара поженилась в 1968 году, после чего Соня с мужем переехали в дом его матери, Индиры Ганди, которая в ту пору была премьер-министром.
После убийства Индиры Ганди в 1984 году премьером стал Раджив. Соня очень противилась тому, чтобы ее муж занимался политикой, но ей пришлось смириться с неизбежным. Раджив был убит в 1991 году во время предвыборной кампании в городе Шриперумпудур в штате Тамилнад.
Поначалу Соня Ганди не только отказалась унаследовать роль своего мужа в партии, она даже решила не участвовать в предвыборной кампании на выборах 1996 года.
В статье, напечатанной в газете India Today всего через три месяца после убийства Раджива, говорилось: „Соня попала в политический водоворот. Нравится это вдове Раджива или нет, но она стала центром борьбы за власть внутри правящей партии“.
Соня изменила свою позицию в декабре 1997 года, сказав, что готова принимать участие в предвыборной кампании 1998 года. Политические обозреватели считают, что это решение стало результатом многих факторов, в том числе оно было связано с желанием оставить незапятнанным имя покойного мужа и обеспечить политическое будущее сына, Рахула.
В том же году она официально вступила в партию своей семьи, Индийский национальный конгресс, и через несколько месяцев была избрана ее председателем.
В своем первом обращении в этой роли она сказала: „Я не спасительница, как некоторые из вас, возможно, захотят поверить. Мы должны быть реалистами в своих ожиданиях. Возрождение нашей партии будет длительным процессом, требующим искренней и упорной работы каждого из нас“.
Соня превзошла большинство ожиданий. Чего нельзя сказать о ее партии, которая в последнее время пережила гораздо больше поражений, нежели побед.
Корасон Акино: религиозная домохозяйка, ставшая демократическим знаменем Филиппин
Корасон Акино стала президентом Филиппин в 1986 году, когда в результате народного восстания был смещен Фердинанд Маркос.
Она пришла к власти на волне активных выступлений против его правления, отчасти вызванных убийством ее мужа, лидера оппозиции Бениньо Акино, в 1983 году.
Критики отвергли ее как простую и глубоко религиозную домохозяйку. Акино действительно была глубоко верующей католичкой и часто в своих речах взывала к богу.
Она родилась в богатой и влиятельной филиппинской семье, училась в США. В 1954 году вышла замуж за Бениньо („Ниньо“) Акино, сына другой богатой филиппинской семьи и многообещающего молодого политика.
Вероятно, ее муж был бы избран президентом Филиппин, если бы Маркос не приостановил выборы.
В 1972 году он был арестован и приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет по обвинению в подрывной деятельности, после чего ему разрешили поехать в США.
В августе 1983 года, полагая, что Маркос умирает, Акино вернулся в Манилу и был застрелен всего через несколько секунд после выхода из самолета.
Корасон Акино оставалась в тени на протяжении всей карьеры мужа, воспитывая пятерых детей дома, а затем и в изгнании.
Но когда Маркос под давлением американцев неожиданно призвал к проведению президентских выборов в феврале 1986 года, она стала кандидатом от объединенной оппозиции на пост президента.
Действительно, ее стойкий католицизм, вероятно, оказал главное, если не единственное влияние на ее политические взгляды. Это сделало ее мощным символом оппозиции коррумпированной семье Маркос, но мало что дало в плане программы для правительства.
Победа Корасон Акино на выборах была встречена с эйфорией на Филиппинах и во всем мире. Она была признана женщиной года по версии журнала Time, была выдвинута на Нобелевскую премию мира, получила премию Элеоноры Рузвельт в области прав человека, серебряную медаль Организации Объединенных Наций и Канадскую международную премию за свободу. Но вскоре начала проявляться ее неопытность.
За годы ее правления в стране было несколько попыток государственного переворота. Но она устояла, защитив нарождающуюся демократию и освободив политических заключенных.
Cветлана Тихановская: проигравший победитель
До выборов президента Беларуси 2020 года Светлана Тихановская была переводчиком.
События 2020 года радикально изменили ее жизнь. Она зарегистрировала свою кандидатуру на президентских выборах только потому, что ее мужа, предпринимателя и блогера Сергея Тихановского, к ним не допустили. Сейчас Тихановский отбывает 18-летний срок; уже в тюрьме ему добавили 1,5 года за якобы неповиновение администрации колонии.
Тихановскую избирательная комиссия зарегистрировала, и вокруг нее объединились сторонники других кандидатов, не допущенных к выборам.
В первую очередь, это банкир Виктор Бабарико (арестован еще до выборов, сейчас отбывает 14-летний срок) и сооснователь „Парка высоких технологий“ Валерий Цепкало (в настоящий момент находится в эмиграции).
По официальным данным, на выборах 9 августа 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Тихановская - 10,1%. Данные независимых подсчетов показывали прямо противоположное соотношение.
Евросоюз, США, Британия и ряд других стран не признали официальные результаты выборов, а Лукашенко — их победителем.
Многочисленные сообщения о фальсификациях на всех уровнях привели к самым массовым в истории Беларуси протестам и беспрецедентному уровню насилия властей и давления на недовольных со стороны силовиков. Это давление продолжается и сейчас.
Уже 10 августа Тихановскую пригласили в ЦИК Беларуси. Там прямо в кабинете председателя с ней говорили два высокопоставленных силовика. После этой беседы она уехала на автомобиле в Литву — и только много позже рассказала, что ее шантажировали детьми.
Тем не менее, в течение следующих дней и недель она сначала стала главным лицом белорусских протестов, а затем и лидером оппозиции в изгнании.
Одновременно в Беларуси против нее возбуждались все новые уголовные дела. Самое первое (о „создании экстремистского формирования“) — еще в декабре 2020-го.
Беларусь обращалась к Литве с требованием выдать Тихановскую, МИД страны на это ответил, что „скорее ад замерзнет“. Интерпол также отказался объявлять ее в международный розыск.
В марте 2023 года Тихановская была заочно приговорена судом в Минске к 15 годам лишения свободы по целому ряду тяжких статей, включая государственную измену.
Исабель Перон: третья жена дважды президента, вице-президент, президент, изгнанница
Самой известной из трех жен президента Аргентины Хуана-Доминго Перона была его вторая жена, Эва, она же Эвита.
Однако на самую вершину власти взошла не она, а ее преемница, Мария Эстела Мартинес Картес, которая в начале своей карьеры была танцовщицей и приняла в качестве сценического имени имя своей святой – Исабель.
Со своим будущим мужем, который был старше ее более чем на 30 лет, она познакомилась в Панаме. Там политик жил в изгнании, после того, как был свергнут в результате военного переворота, а она выступала в ночном клубе.
Поначалу она стала его секретарем, а потом вышла за него замуж.
Перон вернулся из ссылки в Аргентину в 1973 году. На президентских выборах в сентябре этого же года Перон выдвинул свою кандидатуру вместе с Исабель в качестве своего вице-президента.
Аргентинцы называли ее Исабелита (Маленькая Исабель), хотя она и не стала такой же народной любимицей, как вторая жена Перона Эва (Эвита), которую многие и по сей день помнят и любят за ее работу на благо самых бедных слоев населения.
Исабель Перон была назначена президентом в июле 1974 года, после смерти мужа. Таким образом она стала первой в мире женщиной-президентом государства, хотя и не побеждала на всеобщих выборах.
Исабель, безусловно, получила большой политический опыт, готовя вместе с мужем его возвращение к власти, но ей пришлось нелегко в роли первой женщины-президента Аргентины. В том числе из-за раскола в перонистской партии и эскалации насилия между левыми партизанами и ультраправыми „эскадронами смерти“, связанными с военным руководством страны.
Правозащитники утверждают, что за два года президентства Исабель около 2000 человек были похищены и убиты, хотя лично она в этом участия и не принимала.
Пришедшая к власти военная хунта отстранила Исабель и поместила ее под домашний арест вплоть до 1981 года. После освобождения она уехала в Испанию, где и живет до сих пор.
Сиримаво Бандаранаике: успех дорогой ценой
Сиримаво Бандаранаике из Шри-Ланки была первой женщиной в мире, занявшей пост премьер-министра. И занимала она его три раза.
Ее называли „госпожой Б“. Главой правительства она стала в 1960 году, после того, как ее муж Соломон был убит практически у нее на глазах.
Госпожа Б была премьером с 1960 по 1965 год, с 1970 по 1977 год и снова в более церемониальной роли с 1994 по 2000 год, когда президентом была ее дочь Чандрика Кумаратунга.
Главной заслугой политической четы Бандранаике, безусловно, стала успешная попытка отстранить от власти колониальную элиту и возвращение сингальскому большинству острова возможности самоуправления.
Однако это было сделано в основном за счет этнического меньшинства, тамилов. Это повлекло за собой многолетний этнический конфликт и гражданскую войну, которая продолжалась с 1983 по 2009 год и унесла жизни более 80 тыс. человек.
Мирейя Москосо: несостоявшиеся реформы
Мирейя Москосо была президентом Панамы с 1999 по 2004 год.
Ее муж Арнульфо Ариас, который был почти на 45 лет старше ее, был президентом трижды, в том числе на один очень короткий срок, продлившийся всего 11 дней.
После того как Ариас умер в изгнании, Москосо вернулась в Панаму и стала президентом. Ее сестра Руби была первой леди.
Мирейя Москосо родилась в небогатой семье. Она начала работать секретарем, а потом и активистом в президентской кампании своего будущего мужа Арнульфо Арисаса.
Она последовала за ним в изгнание, а после смерти взяла на себя руководство его партией „Арнульфиста“, она также участвовала в двух президентских выборах.
Первая попытка закончилась неудачей, а вторая — успехом. Москосо хотела получить государственный контроль над Панамским каналом и пыталась решить некоторые из экологических проблем региона. Однако существовавшие в стране строгие законы против государственных расходов не позволили провести реформы.
Она постепенно утратила симпатии электората, и на второй срок избрана уже не была
Халеда Зия: противостояние с военными и женское образование
Халеда Зия занимала пост премьер-министра Бангладеш с 1991 по 1996 год, а затем с 2001 по 2006 год. Она была первой женщиной в истории Бангладеш и второй в мусульманском мире (после Беназир Бхутто из Пакистана), возглавившей демократическое правительство в качестве премьер-министра.
Ее муж, Зиаур Рахман, стал президентом в 1977 году. Тогда же он сформировал Националистическую партию Бангладеш (БНП). Он был убит в 1981 году, а его вице-президент Абдус Саттар был свергнут в результате военного переворота генералом Эршадом, объявившим военное положение.
За девять лет его правления Халеду Зия арестовывали семь раз. После того, как Эршад был вынужден подать в отставку, она стала первой женщиной-премьер-министром страны на свободных и всеобщих выборах 27 февраля 1991 года.
Находясь у власти, правительство Зии ввело обязательное бесплатное начальное образование для девочек, увеличило возрастной ценз поступления на государственную службу и выделило наибольшие бюджетные ассигнования на образование в целом.
В 2003 году она добилась принятия закона, по которому для женщин бронировалось 30 мест в 330-местном парламенте.