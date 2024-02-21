ФОТО | Платье от эстонского дизайнера попало на страницы Vogue: Моника Беллуччи пришла в восторг и попросила оставить его себе

Если в прошлом году дизайн Вийрпалу надела на себя известная пожилая модель Кармен Делль’Орефиче, то в этот раз в платье от эстонского дизайнера на страницах журнала представила итальянская актриса Моника Беллуччи.

Этот проект начался полгода назад. Дизайнер Кристина Вийрпалу объяснила, что сначала было необходимо отправить команде Vogue эскизы, которые были затем согласованы с самой Беллуччи.

После этого уже нужно было создать платье по меркам легендарной актрисы.

Созданное в технике хаапсалуского пухового платка платье настолько пришлось по душе Монике Беллуччи, что она попросила оставить его себе.

Надеемся, что мы еще не раз увидим итальянскую актрису в одежде от эстонского бренда Kristina Viirpalu.