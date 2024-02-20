Обрести личное счастье никогда не поздно! 8 звезд, которые вышли замуж после 40 лет

Сэм Тейлор Вуд и Аарон Джонсон

История режиссера Сэм Тейлор Вуд удивительна. Она вышла замуж в 42 года, и не за кого-нибудь, а за молодого красавца Аарона Джонсона, который младше своей жены на 23 года! Аарон проявил себя как истинно любящий муж: он был рядом с Сэм, когда она боролась с раком груди и была вынуждена сделать мастэктомию, он заменил отца ее двоим детям, а потом у пары появились и общие дети – две дочери.

В 2020 году певица Ольга Орлова раскрыла, что наконец-то обрела настоящую любовь. Избранником Ольги оказался бизнесмен на десять лет ее старше по имени Валерий. После двух лет отношений, осенью 2021 года, пара решила пожениться. Ольга и Валерий просто расписались в загсе без пышных торжеств. Исполнительнице на тот момент было 44 года. В феврале 2023 года Орлова родила от Валерия долгожданную дочь Анну.

Джулианна Мур

Когда Джулианна Мур выходила замуж за своего любимого Барта Фрейндлиха, ей было 43, ему – 33. Они познакомились на съемочной площадке фильма „Миф об отпечатках пальцев“, где Барт был режиссером, а Джулианна исполняла главную роль. Практически сразу объявили о свадьбе, несмотря на то, что за плечами Мур были два развода и публичное обещание больше никогда не идти под венец. Кроме всего прочего она без поправок на возраст решилась родить ребенка, а потом и еще одного.

Дженнифер Лопес вышла замуж в 4-ый раз в 53 года. Выбор пал на Бена Аффлек, с которым она встречалась и даже хотела сыграть свадьбу еще в нулевых.

Звезда Comedy Woman Марина Федункив в 50 лет вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше нее на 12 лет. До Стефано артистка была супругой мужчины с зависимостями, поднимавшм на нее руку.

Барбара Стрейзанд и Джеймс Бролин