Александр Васильев назвал три цвета, которые нельзя надевать весной 2024 — они состарят любую!(5)
Историк моды рассказал, каких оттенков лучше избегать, особенно приближающейся весной, пишет Woman.
Александр Васильев рассказал, что существуют несколько оттенков, которые не подходят абсолютно никому, вне зависимости от внешности, типа кожи, цвета волос и глаз. Эти цвета заметно старят лицо и делают его внешний вид блеклым и нездоровым.
Модельер поделился, от каких оттенков нужно отказаться, чтобы избежать фэшн-провала: „Избегайте оливковые, земляные и бледные тона, особенно весной. Подобные цвета плохо оттеняют кожу, придавая ей совершенно нездоровый оттенок“.
По мнению историка моды, утверждения об универсальности оливкового цвета ошибочны и являются заблуждением. Действительно, оливковый зеленый, по мнению журнала VOGUE, станет одним из главных трендов весны этого года. Оттенок даже претендует на звание „нового черного цвета“ из-за того, что его считают универсальным и комбинируемым практически со всеми другими тонами.
Александр Васильев объяснил, почему раскритиковал модный цвет. По его мнению, оливковые и бледные тона крайне негативно влияют на общий внешний вид и образ. Оказывается, дело в так называемых рефлексах — отраженном цвете на поверхности кожи.
Земляные и оливковые тона могут придать коже неестественный, больной вид, добавить несколько лет и подчеркнуть круги под глазами. Эти оттенки опасны еще и тем, что даже самую яркую и выразительную внешность делают блеклой и менее выразительной.
Заменить эти коварные цвета историк моды Васильев посоветовал другими весенними оттенками: „Отдавайте предпочтение персиковым и другим нежным тонам в портретной зоне. Это не только добавит цветущей весны в гардероб, но и уберет несколько лет, визуально придав вашей коже лица свежесть“.
Тем более, оттенок персикового „Персиковый пух“ (Peach Fuzz) был признан главным цветом 2024 года по версии Pantone. Peach Fuzz — это нечто среднее между оранжевым и желто-розовым.
Поэтому вещи персикового цвета можно смело добавлять в гардероб этой весной. Они добавят яркости, сделают лицо более свежим и молодым.
Александр Васильев также рассказал о том, что монохромные образы окончательно вышли из моды и добавляют лет. „Перестаньте подбирать туфли, сумки и бижутерию в один тон. Сегодня это не в моде. Такая комбинация с легкостью может накинуть женщине пару-тройку лишних лет“, — поделился историк моды.