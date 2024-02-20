Александр Васильев назвал три цвета, которые нельзя надевать весной 2024 — они состарят любую!

Александр Васильев рассказал, что существуют несколько оттенков, которые не подходят абсолютно никому, вне зависимости от внешности, типа кожи, цвета волос и глаз. Эти цвета заметно старят лицо и делают его внешний вид блеклым и нездоровым.

Модельер поделился, от каких оттенков нужно отказаться, чтобы избежать фэшн-провала: „Избегайте оливковые, земляные и бледные тона, особенно весной. Подобные цвета плохо оттеняют кожу, придавая ей совершенно нездоровый оттенок“.

По мнению историка моды, утверждения об универсальности оливкового цвета ошибочны и являются заблуждением. Действительно, оливковый зеленый, по мнению журнала VOGUE, станет одним из главных трендов весны этого года. Оттенок даже претендует на звание „нового черного цвета“ из-за того, что его считают универсальным и комбинируемым практически со всеми другими тонами.

Александр Васильев объяснил, почему раскритиковал модный цвет. По его мнению, оливковые и бледные тона крайне негативно влияют на общий внешний вид и образ. Оказывается, дело в так называемых рефлексах — отраженном цвете на поверхности кожи.

Земляные и оливковые тона могут придать коже неестественный, больной вид, добавить несколько лет и подчеркнуть круги под глазами. Эти оттенки опасны еще и тем, что даже самую яркую и выразительную внешность делают блеклой и менее выразительной.

Заменить эти коварные цвета историк моды Васильев посоветовал другими весенними оттенками: „Отдавайте предпочтение персиковым и другим нежным тонам в портретной зоне. Это не только добавит цветущей весны в гардероб, но и уберет несколько лет, визуально придав вашей коже лица свежесть“.

Тем более, оттенок персикового „Персиковый пух“ (Peach Fuzz) был признан главным цветом 2024 года по версии Pantone. Peach Fuzz — это нечто среднее между оранжевым и желто-розовым.

Поэтому вещи персикового цвета можно смело добавлять в гардероб этой весной. Они добавят яркости, сделают лицо более свежим и молодым.

Александр Васильев также рассказал о том, что монохромные образы окончательно вышли из моды и добавляют лет. „Перестаньте подбирать туфли, сумки и бижутерию в один тон. Сегодня это не в моде. Такая комбинация с легкостью может накинуть женщине пару-тройку лишних лет“, — поделился историк моды.