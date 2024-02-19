Что поможет в борьбе со вшами? Мифы, связанные с их распространением и лечением
Многие из нас в своей жизни сталкивались с такой неприятностью, как вши, которые, увы, особенно распространены среди маленьких детей. На что стоит обратить внимание, если вы столкнулись с проблемой педикулеза – или же головных вшей – и как с ними бороться? Обо всем этом рассказывает провизор аптеки Benu Tartu Sõbra Астрид Оолберг.
Хотя головные вши на самом деле не выбирают пол или возраст, все же чаще всего они распространены среди детей. „Головные вши передаются только при прямом контакте, потому что они не летают, не прыгают и не плавают. Однако они могут двигаться очень быстро. Вот почему головные вши в первую очередь поражают детей дошкольного и школьного возраста, которые часто находятся в непосредственном контакте с другими детьми, а также эти паразиты распространяются через расчески, полотенца, резинки для волос и шапки“, - объясняет Астрид Оолберг, добавляя, что по этим же причинам существует больший риск распространения головных вшей и в детских лагерях.
Современные средства борьбы со вшами эффективны и безопасны
Для предотвращения педикулеза необходим тщательный контроль. „У ребенка, посещающего детский сад или школу, необходимо время от времени проверять голову и особенно в том случае, если вы заметили, что он чешет голову. Простого осмотра может быть недостаточно - нужно тщательно расчесывать волосы“, — это, по словам провизора, первый и необходимый шаг. Она также указывает, что, если у кого-то из членов семьи появились вши или гниды (т.е. яйца вшей), то в течение нескольких недель необходимо проверять головы всех членов семьи.
„Как следует из их названия, вши живут на голове, в области, покрытой волосами. В основном они гнездятся за ушами и на затылке, но также они могут распространяться и по всей поверхности головы. Во внешней среде вши могут выжить в течение двух дней, а иногда и до двух недель“, — объясняет Оолберг.
Сегодня аптеки предлагают широкий спектр эффективных и безопасных средств борьбы с вшами. „Есть специальные гребни от вшей, механические или электрические, которыми можно расчесывать как влажные, так и сухие волосы“, — называет аптекарь одно из таких средств. „Очень важно расчесывать волосы несколько дней подряд, чтобы удалить всех вшей и не допустить развития гнид“, — подчеркивает она.
Кроме того, в аптеках имеется широкий выбор препаратов для противостояния головным вшам. „Наиболее распространенными из них являются шампуни, которые сегодня действительно эффективны, безопасны и к тому же просты в использовании. Часто бывает достаточно однократного применения, но, учитывая цикл развития гнид, иногда необходимо проводить и повторную процедуру“, — говорит Оолберг.
Также провизор рекомендует стирать дома постельное белье и использованные головные уборы, а также чистить или уничтожать инструменты, используемые для расчесывания и фиксации волос.
Дополнительным средством Оолберг называет напоминание детям важности гигиенических требований. „Стоит объяснить ребенку, что волосы всегда необходимо расчесывать только личной расческой и вытирать только своим полотенцем, а также, что неразумно брать чужие шапки или резинки для волос. Девушкам следует заплетать длинные волосы в косу“, — приводит она несколько прописных правил.
Мифы, связанные с распространением и лечением вшей, постепенно исчезают
Из мифов, которые сопровождали вшей на протяжении веков, наиболее распространенным заблуждением является то, что вши появляются из-за грязи. „Вши не возникают из-за грязи и не связаны с недостаточным мытьем. Заразиться педикулезом может абсолютно каждый человек, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. Распространение просто интенсивнее там, где люди находятся в более тесном контакте“, — объясняет Оолберг.
Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что вши чаще встречаются в семьях, где есть домашние животные. „Если в семье есть домашние животные – например, кошка или собака – то их не нужно лечить, поскольку домашние животные не являются переносчиками вшей“, — говорит она.
Аптекарь также рекомендует с осторожностью относиться к популярным домашним средствам борьбы с неприятными вшами. „Я наткнулась на рекомендацию обрабатывать кожу головы разбавленным раствором уксуса. Следует учитывать, что уксус в виде концентрата раздражает, а в некоторых случаях вызывает и повреждение кожи, и ни при каких обстоятельствах он не должен попадать в глаза. Очень важно обо всем этом помнить, особенно с маленькими детьми“, — приводит один пример Оолберг и подчеркивает, что любое лечение должно быть прежде всего эффективным и безопасным.
До сих пор есть люди, которые опасаются, что обнаружение вшей означает необходимость подстричь все волосы. „Сегодня в ассортименте аптек достаточно эффективных и абсолютно безопасных средств от вшей и от гнид, поэтому, хотя вши, разумеется, неприятны и раздражают, но заражение ими точно сегодня не означает необходимость остричь волосы“, — говорит Оолберг в заключение.