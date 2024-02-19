Что поможет в борьбе со вшами? Мифы, связанные с их распространением и лечением

Хотя головные вши на самом деле не выбирают пол или возраст, все же чаще всего они распространены среди детей. „Головные вши передаются только при прямом контакте, потому что они не летают, не прыгают и не плавают. Однако они могут двигаться очень быстро. Вот почему головные вши в первую очередь поражают детей дошкольного и школьного возраста, которые часто находятся в непосредственном контакте с другими детьми, а также эти паразиты распространяются через расчески, полотенца, резинки для волос и шапки“, - объясняет Астрид Оолберг, добавляя, что по этим же причинам существует больший риск распространения головных вшей и в детских лагерях.

Современные средства борьбы со вшами эффективны и безопасны

Для предотвращения педикулеза необходим тщательный контроль. „У ребенка, посещающего детский сад или школу, необходимо время от времени проверять голову и особенно в том случае, если вы заметили, что он чешет голову. Простого осмотра может быть недостаточно - нужно тщательно расчесывать волосы“, — это, по словам провизора, первый и необходимый шаг. Она также указывает, что, если у кого-то из членов семьи появились вши или гниды (т.е. яйца вшей), то в течение нескольких недель необходимо проверять головы всех членов семьи.

„Как следует из их названия, вши живут на голове, в области, покрытой волосами. В основном они гнездятся за ушами и на затылке, но также они могут распространяться и по всей поверхности головы. Во внешней среде вши могут выжить в течение двух дней, а иногда и до двух недель“, — объясняет Оолберг.

Сегодня аптеки предлагают широкий спектр эффективных и безопасных средств борьбы с вшами. „Есть специальные гребни от вшей, механические или электрические, которыми можно расчесывать как влажные, так и сухие волосы“, — называет аптекарь одно из таких средств. „Очень важно расчесывать волосы несколько дней подряд, чтобы удалить всех вшей и не допустить развития гнид“, — подчеркивает она.