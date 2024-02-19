Как вкусно приготовить кролика? Четыре подходящих рецепта

Кролика нужно промыть и разделать на небольшие кусочки.

Перед тем как отправить его на сковороду, лучше промокнуть мясо бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Обжарить кролика до хрустящей золотистой корочки.

Добавить лук порей, нарезанный полукольцами, и обжарить его вместе с кроликом еще 2-3 минуты.

Переложить мясо в кастрюлю, налить куриный бульон, затем воду.

Добавить мелко нарезанный чеснок, тертую морковь и любимый томатный соус.

Затем отправляем в кастрюлю 1 или 2 лавровых листочка, а также 2 чайные ложечки тимьяна.

Изюминка этого супа — цедра и сок апельсина, которые тоже нужно обязательно добавить на этом этапе.

Они придают супу волшебный вкус.

Также солим и перчим блюдо по вкусу и готовим около получаса или чуть больше, пока кролик не станет мягким.

Чечевицу нужно тщательно промыть, меняя воду несколько раз. Добавить ее нужно в самом конце, за 10 минут до готовности супа, чтобы она не переварилась.