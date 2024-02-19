Как вкусно приготовить кролика? Четыре подходящих рецепта(5)
Многие хозяйки не готовят крольчатину, а ведь это прекрасный источник полноценного белка, к тому же с низким содержанием жира. Приготовить это мясо можно очень вкусно, воспользуйтесь рецептами портала „Ева“!
Кролик в йогурте
Ингредиенты:
Кролик — 1 шт
Морковь — 2 шт
Йогурт греческий — 350 г
Соль, перец — по вкусу
Зелень — 1 пучок
Процесс приготовления:
Кролика на ночь замачиваем в воде.
Разделываем его на куски. Солим, перчим. Складываем куски кролика в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой и тушим на маленьком огне минут 40.
Морковь мелко режем и добавляем тушиться к кролику. Когда мясо только-только начинает отставать от кости, перекладываем в форму для запекания.
Добавляем йогурт, чуть-чуть досаливаем, и в разогретую духовку на максимальный огонь до появления золотистой корочки.
Подаем с зеленью.
Суп с кроликом и цедрой апельсина
Ингредиенты:
Кролик — 1 тушка
Лук порей — 1 шт
Томатный соус — 3 ст.л.
Сок и цедра 1 небольшого апельсина
Морковка средняя — 1 шт
Чеснок — 2 зубчика
Куриный бульон — 500 мл (по желанию)
Вода питьевая — 700 мл
Тимьян — 2 ч.л.
Чечевица (красная) — 200 г
Лавровый лист — 2 листочка
Соль, перец по вкусу
Зелень свежая
Процесс приготовления:
Кролика нужно промыть и разделать на небольшие кусочки.
Перед тем как отправить его на сковороду, лучше промокнуть мясо бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Обжарить кролика до хрустящей золотистой корочки.
Добавить лук порей, нарезанный полукольцами, и обжарить его вместе с кроликом еще 2-3 минуты.
Переложить мясо в кастрюлю, налить куриный бульон, затем воду.
Добавить мелко нарезанный чеснок, тертую морковь и любимый томатный соус.
Затем отправляем в кастрюлю 1 или 2 лавровых листочка, а также 2 чайные ложечки тимьяна.
Изюминка этого супа — цедра и сок апельсина, которые тоже нужно обязательно добавить на этом этапе.
Они придают супу волшебный вкус.
Также солим и перчим блюдо по вкусу и готовим около получаса или чуть больше, пока кролик не станет мягким.
Чечевицу нужно тщательно промыть, меняя воду несколько раз. Добавить ее нужно в самом конце, за 10 минут до готовности супа, чтобы она не переварилась.
Через 10-15 минут можно будет выключить огонь и дать супу настояться.
Запеченный кролик с маслинами и пряными травами
Ингредиенты:
1 большой кролик весом 3 кг
1 ст.л. белого винного уксуса
Соль, свежемолотый черный перец
100 мл оливкового масла
2 средние красные луковицы
1 головка чеснока
200 г помидоров черри
1 банка (400 г) маслин каламата
4–5 веточек тимьяна
2 веточки розмарина
250 мл белого сухого вина
0,5 ч.л. коричневого сахара
Процесс приготовления:
Тушку кролика замочите в холодной воде с уксусом на 2 часа. Затем обсушите, разрежьте на порционные куски. Натрите каждый кусок солью и перцем.
Разогрейте в небольшой, огнеупорной и жаропрочной сковороде с высокими бортиками оливковое масло, положите куски кролика, обжаривайте до золотистой корочки, переворачивая время от времени, не более 2-3 минуты с каждой стороны.
Красный лук и чеснок очистите. Лук нарежьте перьями, чеснок слегка раздавите ножом. Добавьте лук и чеснок к кролику, обжаривайте еще 1-2 мин.
Добавьте помидоры черри и маслины, перемешайте. Обжаривайте 1 минуту. Добавьте тимьян, розмарин, сахар. Перемешайте. Влейте вино. Прогрейте 1 минуту. Снимите с огня.
Накройте крышкой или фольгой, и запекайте в духовке 20 минут. Выньте из духовки, дайте постоять 10 минут и подавайте.
Кролик с черносливом
Ингредиенты:
Кролик — 750 гр.
Лук репчатый — 10-12 шт (маленького размера)
Чеснок — 2 головки
Чернослив — 300 г
Растительное масло — 100 мл
Вино белое — 250 мл
Паприка — 1 ст.л.
Мука — 1 ст.л.
Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
Предварительно кролика разрезаем на порционные куски и оставляем в воде на несколько часов. Чернослив промываем и замачиваем на 15-20 минут в теплой воде. Лук с чесноком очищаем. Одну луковицу мелко нарезаем.
В глубокую сковороду наливаем масло, нагреваем на сильном огне. Быстро обжариваем куски кролика со всех сторон и выкладываем на тарелку.
В сковороде после кролика обжариваем лук, добавляем муку, паприку и вливаем вино. Как соус закипит, добавляем подготовленные куски кролика, очищенные лук, чеснок и соль.
Тушим кролика под крышкой на медленном огне 45 минут. За 10 минут до готовности добавляем к кролику чернослив и тушим.
Готового горячего кролика с черносливом раскладываем по тарелкам и подаем с гарниром или овощным салатом.